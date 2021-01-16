Руруа ответил Элисашвили: Я – личный политзаключенный Иванишвили

The Washington Post посвятил статью уходу Бидзины Иванишвили из политики. Американское издание сравнивает Иванишвили с президентом США Дональдом Трампом и называет его «фактическим правителем страны, простирающейся от Черного моря до Кавказских хребтов».

«64-летний олигарх Бидзина Иванишвили говорит, что бросает все, чтобы теперь сосредоточиться на благотворительности. Это вдохновляющая история, особенно с учетом того, что другие лидеры постсоветских государств часто цепляются за власть и редко уходят добровольно. Большая проблема: в это верят немногие политические оппоненты Иванишвили или политологи», - говорится в статье.

Эксперты полагают, что Иванишвили «продолжит править из-за кулис», уклоняясь от ответственности за основанную им партию «Грузинская мечта», которую все чаще «обвиняют в антидемократических взглядах».

Washington Post также указывает на то, что оппозиция назвала сфальсифицированными последние парламентские выборы, на которых «Грузинская мечта» одержала победу. Здесь же автор отмечает, что официальные лица США нередко выражали недовольство правлением Иванишвили, в том числе, нынешние связи с Москвой страны, которая стремится вступить в НАТО.

С учетом всего этого автор материала видит некоторые сходства с президентом России Владимиром Путиным, который в прошлом году изменил Конституцию, получив возможность оставаться у власти до 2036 года, а также с Александром Лукашенко, избранным на шестой срок на выборах, «которые были широко осуждены как сфальсифицированные».

«Это также контрастирует с президентом Трампом, который размышляет о своем политическом будущем и в среду выпустил видео, где отмечает влияние своего «движения». В понедельник затворник Иванишвили опубликовал письмо, в котором говорится, что он уходит из политики на своих условиях», - пишет Washington Post.

Авторы напоминают, что Бидзина Иванишвили уходит из политики уже во второй раз, но подчеркивают разницу: уходя в 2013 году Иванишвили заявил, что продолжит укреплять и поддерживать партию финансово. Теперь же он говорит, что вообще не будет вмешиваться в дела партии. Подмечено в статье и то, что Иванишвили объявил об уходе из политики «в момент повышенного внимания».

Журналисты указывают, что совсем недавно в стране прошли парламентские выборы, которые, по мнению ОБСЕ, были «конкурентными и в целом свободными», но также породили «широко распространенные утверждения о давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством». Они также напомнили, что оппозиция отказалась входить в парламент, считая прошедшие выборы нелегитимными.

В комментарии WP главный политический оппонент Иванишвили, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сказал: «Иванишвили чувствует, что земля под ним содрогается, потому что большинство населения Грузии считает, что он украл выборы». «Я думаю, что он продолжит контролировать дела неформальными средствами, из-за кулис – он очень к этому привык, но я думаю, что на этот раз он не проделает тот же трюк», - сказал Саакашвили.

Кроме того, критики обвиняют «Грузинскую мечту» в «почти полном контроле над всеми ветвями и уровнями власти». WP говорит, что теперь, когда Иванишвили решил передать «Грузинскую мечту» 42-летнему экс-спикеру парламента Ираклию Кобахидзе, «неясно, как партия будет продвигаться вперед». «Но Иванишвили сказал, что в душе он не политик. Он считает, что заслужил пенсию, пусть даже никто не верит в ее реальность», - добавляет автор.