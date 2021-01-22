Бибилов считает, что ЕСПЧ «выставил агрессора в роли жертвы»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Грузия против России (II)» «односторонним, политизированным документом».

Югоосетинский лидер заявил агентству «Рес», что ЕСПЧ «выставил агрессора в роли жертвы»: «видимо, был тут и расчет на то, что спустя 12 лет мало кто в мире сможет вспомнить давние события августа 2008 года».

Бибилов говорит, что документ «имеет мало общего с подлинными событиями и фактами» и продиктован «антироссийским политическим курсом коллективного Запада, который ни на минуту не задумался об осуждении грузинской агрессии против Южной Осетии, и преступлений грузинских военных».

«ЕСПЧ фактически не принял во внимание и доклад, подготовленный комиссией Тальявини, прописав в своем документе все, что преподносила ему грузинская сторона. Ни жестокие убийства мирных осетин, ни наполовину разрушенный Цхинвал, ни страдания осетинских беженцев, ни военные преступления, совершенные грузинами, в поле зрения ЕСПЧ не попадают. Только Грузия, только грузинская позиция», – сказал Бибилов.

При этом политик интерпретировал решение ЕСПЧ. Он считает, что суд признал очевидное – «что именно грузинские войска начали боевые действия против Южной Осетии в августе 2008 года, а Россия смогла предпринять решительные действия для принуждения агрессора к миру, лишь по прошествии дней, необходимых для срочной переброски сил и средств».

«Однако и это обстоятельство, указывающее на Грузию как на страну-агрессора, совершенно не смущает сочинителей пространного документа, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ», – говорит он.

«Можно только дивиться цинизму и наглости грузинской государственной пропаганды, которая умудряется навязывать собственную ложь европейским учреждениям. Пропагандистские штампы прямо будто позаимствованы в известном произведении Оруэлла. Удивительна простодушная доверчивость и избирательность зрения ЕСПЧ. Что же, таковы, по-видимому, законы жанра и жесткие рамки полученных предписаний, а в конечном счете - политические установки европейских ревнителей прав человека», – сказал Бибилов.