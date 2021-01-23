Политсовет «Грузинской мечты» утвердил состав секретариата партии

В МВД объяснили технической ошибкой запрет на выезд из страны лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. «На данный момент в базе данных нет ограничений в отношении Георгия Угулава, и он имеет право пересекать государственную границу», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сегодня Угулава заявил, что полицейские остановили его на границе и незаконно не выпустили из страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В министерстве пояснили, что к ним не поступила информация о снятии с Угулава всех санкций, назначенных в связи с инцидентом, произошедшим в Тбилисском международном аэропорту 11 декабря 2019 года. Тогда на Угулава и его однопартийца Георгия Габашвили напали перед вылетом в Ларнаку. Позже выяснилось, что одним из нападавших был дзюдоист Бадри Гавашелишвили. Угулава утверждал, что и ему, и Габашвили были нанесены физические и словесные оскорбления. Тем не менее, следствие предъявило Угулава обвинения в избиении дзюдоиста, а Габашвили признали пострадавшим.

12 декабря 2019 года Тбилисский городской суд вынес решение о залоге в размере 2 тысяч лари в отношении Георгия Угулава. В качестве дополнительной меры он был обязан сдать прокуратуре паспорт. В марте 2020 года эти санкции были отменены.

«Решение об отмене обязанности по сдаче паспорта и документа, удостоверяющего личность, в МВД не поступило, поэтому информация в базе данных осталась неизменной. Учитывая вышесказанное, Георгий Угулава не мог пересечь государственную границу», - сказано в заявлении МВД.