NDI: большинство опрошенных позитивно оценивает работу правительства Грузии

Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения.

На вопрос, «какая партия ближе к вам по взглядам», опрошенные ответили следующим образом:

Грузинская мечта - 31%

Ни одна партия – 25%

Отказ от ответа – 24%

Национальное движение – 5%

Не знаю – 5%

Другие партии (Альянс патриотов, Стратегия Агмашенебели, Гирчи, Европейская Грузия, Лейбористская партия) – 9%

Согласно опросу, 38% считают, что страна развивается в неправильном направлении, 32% - в правильном, а 22% считают, что ситуация не меняется.

50% опрошенных оценивают деятельность правительства позитивно, 38% негативно. Для сравнения, в ноябре 2019 года 64% опрошенных оценивали деятельность правительства негативно, позитивно лишь 30%.

В рейтинге институтов власти и лидеров наибольшим одобрением пользуется премьер-министр Георгий Гахария. 18% оценивают его деятельность «очень хорошо», 28% - «хорошо», 32% - «средне», 13% - «плохо», 4% - «очень плохо», 4% - «не знаю», 2% - отказ от ответа.

60% считают, что правительство Грузии в целом хорошо справилось с пандемией коронавируса, 33% ответили, что плохо, 7% ответили – не знаю.

80% опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС, 74% выступают за интеграцию Грузии в НАТО.

Главные вопросы, которые, по мнению опрошенных, беспокоят общество – рабочие места, бедность, рост цен, территориальная целостность и коронавирус.