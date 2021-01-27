Китайский дневник Нини Давлианидзе. Год спустя

«Мне стало нравиться быть одной…» Ровно год назад Нини Давлианидзе оказалась перед непростым выбором: остаться или уехать из китайского города Ухань, когда там началась эпидемия до тех пор неизвестного коронавируса? Она приняла решение остаться, и оказалась в полной изоляции на три месяца. В своих дневниках, которые Нини Давлианидзе писала для грузинской службы Радио Свобода во время карантина, она рассказывала о том, с чем очень многим людям по всему миру очень скоро также пришлось столкнуться. Спустя год Нини Давлианидзе рассказала, как изменилась ее жизнь за это время, и о том, как живет страна, с которой началась пандемия.

– Ровно год назад, когда новый коронавирус еще не успел массово «просочиться» за пределы Китая, вы приняли решение остаться в Ухане – отказались от эвакуации. Сейчас, спустя год, не жалеете ли вы об этом?

– Когда я принимала это решение, я понятия не имела, что было правильным. Просто рискнула, скажем так, пошла ва-банк и, наверное, мне повезло. Я для себя тогда решила так – или этот вирус не настолько опасен и из-за каких-то, скажем, двух недель не стоило паниковать, или, напротив, он был опасен настолько, что уже не имело значения, куда бы я попыталась убежать от него. Конечно, сейчас, когда я оглядываюсь назад, я очень рада, что не уехала из Китая, осталась здесь.

– Каким был этот год, год пандемии, для вас? Изменил ли он вас?

– Конечно, изменил. Я стала более замкнутой. Наверное, я как-то привыкла к изоляции после карантина. В течение трех месяцев карантина я выходила на улицу всего трижды, в магазин. Т.е. я настолько привыкла к этому, что даже после того, как появилась возможность выходить, изоляция уже как бы вошла в привычку. В городе, в котором я живу сейчас, официально у нас нет ни одного зафиксированного случая инфицирования. Нам ничего не запрещено – мы свободно можем выходить в бары, в кино, в театры… Но когда я думаю о том, что после работы могу пойти домой и провести вечер с моей кошкой, я предпочитаю сделать именно это, а не пойти куда-то с друзьями. Мне стало нравиться быть одной. Может несколько дней пройти так, что я даже и не поговорю ни с кем.

– Несколько месяцев назад вы переехали из Уханя – расскажите, почему, где вы живете сейчас, какой этот город?

– Город Нинбо, где я живу сейчас, находится на юге Китая. По сравнению с Уханем, он меньше. И очень красивый. Он так освещен, как будто тут все время Новый год. Люди очень теплые. Несмотря на то, что у меня и в Ухане не возникало проблем в общении с людьми, здесь они более дружелюбные. Хотя и Ухань я очень любила и люблю. Он как бы стал моей первой любовью. Я в свое время осознанно ехала туда, очень хотела туда попасть. Что касается Нинбо – сюда я переехала, потому что здесь мне предложили работу.

– В целом какие-то ограничения в стране остаются? Носят ли люди маски на улицах, соблюдают ли дистанцию?

– Примерно до декабря не было вообще никаких проблем. Я даже маску не носила, только в общественном транспорте. Но сейчас пошли сезонные вирусы. Были еще завезенные случаи (ковида), которые потом распространились, но это не катастрофические цифры. Дело в том, что как только эти случаи выявлялись – вот, в Шанхае, например, зафиксировали три случая и закрыли весь район. Один город закрыли целиком и протестировали все население. Что касается ограничений… Скоро китайский Новый год будет. Многие планируют поездки, и для того, чтобы сократить поток людей, было введено такое правило: если ты покидаешь провинцию, по возвращении ты должен пройти 21-дневный карантин. Положение в разных провинциях разное, но в целом я не могу сказать, что положение тяжелое. У каждого города есть свой health code (код здоровья). Куда бы ты ни приехал, у тебя должно быть приложение, где ты вводишь его, регистрируешь свои данные – сколько времени ты провел в Китае, в каком городе и т.д. Если ты до этого был в зоне риска или только приехал в страну – твой код будет красным. Это автоматически лишает тебя возможности перемещаться – ты не сможешь никуда пойти, никуда зайти. Потому что этот код ты должен показывать везде, куда бы ты ни приходил – в торговых центрах, в поездах – везде, одним словом. Если твой код зеленый – ты свободно передвигаешься.

– Как проходит процесс вакцинации? Что говорят люди? Есть ли среди них антиваксеры?

– Те, с кем я говорила об этом – все отвечали, что, конечно, будут прививаться. Но здесь особо ни у кого никто не будет ничего спрашивать. Как скажут (власти) – так и будет. Что они думают на самом деле – не знаю.

– Я смотрела статистику – фактически с прошлого февраля, за исключением нескольких дней, дневной показатель новых случаев коронавируса в Китае не превышал 100 случаев в сутки. Как вы думаете, за счет чего стране удалось противостоять вирусу?

– На самом деле, им удалось удержать вирус благодаря тому, что они моментально объявили карантин. Полный карантин. Они не игрались, скажем так, закрывая то одно, то другое, продлевая это на год. Те три месяца (локдауна) были очень сложными, но зато результативными.