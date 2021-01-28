Задержанных по «делу картографов» могут отпустить под залог

Сестры, племянник и двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова владеют квартирами в жилом комплексе премиум-класса "Соколиное гнездо" на Ленинградском проспекте в Москве, пишет издание "Важные истории" со ссылкой на данные Росреестра. Близкие родственники Кадырова, занимающие посты в республике, не указывали их в декларации. Это может быть поводом для увольнения, отмечает издание.

Издание обнаружило, что старшая сестра Рамзана Кадырова Зарган Кадырова с 2004 года владеет квартирой в "Соколином гнезде" площадью 131,7 квадратного метра. Ее муж Рамзана Черхигов, занимающий пост министра транспорта и связи Чечни, не указывал ее в декларации. С 2011 года квартирой в ЖК владеет и Зарема Рамзановна Черхигова, которая может приходиться им дочерью.

Другая сестра главы Чечни, Зулай Кадырова, в 2005 году купила пентхаус площадью 167,7 квадратного метра в этом же ЖК. Издание оценивает стоимость квартиры примерно в 60 миллионов рублей. Кадырова как заместитель управляющего делами главы и правительства Чечни ежегодно публикует сведения о доходах и имуществе, но квартиру в декларациях не упоминает. Тем не менее, ее муж — первый заместитель председателя Парламента Чечни Салман Закриев — с 2018 года начал записывать пентхаус жены в декларацию.

В 2009 году квартира площадью 122,6 квадратного метра в "Соколином гнезде" появилась у их сына Якуба (Ибрагима) Закриева — племянника Рамзана Кадырова. Тогда он окончил Московское суворовское военное училище. С 2005 года квартирой площадью 124,4 квадратного метра в ЖК владеет двоюродный брат Рамзана Кадырова по материнской линии Турпал-Али Ибрагимов. Он возглавляет администрацию Шалинского района Чечни и секретариат местного отделения "Единой России". В своих декларация он не упоминает квартиру в Москве.

Руководитель проекта "Декларатор" антикоррупционного центра Transparency International в России Андрей Жвирблис пояснил изданию, что чиновники, которые не указывают в декларациях свою недвижимость или реальные доходы, нарушают закон "О противодействии коррупции" и еще несколько нормативных актов. За это, по его словам, их могут уволить в связи с утратой доверия, что снизит их шансы на дальнейшее трудоустройство.