В цхинвальских школах на карантин из-за COVID-19 закрыты три класса

Три класса в общеобразовательных учреждениях Цхинвали закрыты на карантин из-за выявления учеников с коронавирусом. Об этом «Рес» сообщила начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования Минобразования самопровозглашенной республики Южная Осетия Нина Джиоева.Как сообщало «Эхо Кавказа», общеобразовательных учреждениях Южной Осетии учебный процесс после карантина возобновился с 15 января.

«В школе №2 один учащийся 9-го класса заболел COVID-19, а в лицее искусств — три школьника. Сегодня все три класса, в которых учатся эти дети, закрыты на двухнедельный карантин, новых случаев заболевания коронавирусом среди остальных учеников не выявлено», – сказала она.

Джиоева добавила, что учащиеся 9-го класса школы №2 выходят на учебу после двухнедельного карантина уже 1 февраля, еще в двух классах лицея искусств, в которых были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, учеба возобновится 8 февраля.

Отметим, что за минувшие сутки в Южной Осетии провели 168 исследований на COVID-19, положительный результат показали 13. Об этом сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева. За сутки зафиксирован и один случай с летальным исходом –​ скончалась 83-летняя женщина.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Южной Осетии достигло 2779. За сутки с учета медиков сняты пять человек, под медицинским наблюдением остается 792 человека. За весь период пандемии проведено 15 259 тестов на коронавирус.