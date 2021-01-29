Абхазская неделя: пандемия без иммунитета, Аслан Бжания без очередного помощника

Тематика нынешней недели остается низменной – пандемия, кризис в энергетике и постоянные аварии водоводов в разных районах столицы. За минувшие сутки от COVID-19 скончалось шесть человек, около 200 человек находятся на стационарном лечении в госпиталях и больницах. Между тем, по утверждению медиков, количество людей, переболевших COVID-19, составляет уже половину населения. Можно ли говорить о популяционном иммунитете в случае с COVID-19, врачи не знают.

По мнению главного санитарного врача Людмилы Скорик, данные оперативного штаба о снижении числа зараженных COVID-19 пока не говорят о том, что эпидемия идет на спад. Людмила Скорик отмечает, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 70% населения. За все время пандемии в Абхазии от коронавирусной инфекции скончались 167 человек.

Минздрав Абхазии направил запрос на выделение ста тысяч доз вакцин, но когда они поступят в республику, неизвестно.

Меры, принимаемые властью в связи с пандемией, вызывают критику населения и оппозиции. Общественность отмечает отсутствие контроля за соблюдением мер безопасности, недостаточное финансирование и многое другое. Финансовую помощь врачам, борющимся с пандемией, оказала абхазская диаспора. На этой неделе ее руководитель, московский бизнесмен Беслан Агрба отчитался о программе финансовой поддержки медперсонала, задействованного в Гудаутском COVID-госпитале.

В правительстве Абхазии на этой неделе обсуждался вопрос возобновления работы школ и детских садов. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба считает, что данное решение должно быть тщательно продумано. «Если учебный процесс удастся возобновить, важно исключить риски его повторного прерывания. Мы рассмотрим предложения и план действий, детально обсудим его перед очередным заседанием Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции», – считает глава правительства.

По-прежнему сложной остается ситуация в энергетике. Последствия решения правительства по легализации деятельности по добыче криптовалюты стали причиной кризиса. И теперь руководство страны приняло прямо противоположное решение – о запрете на деятельность по добыче криптовалюты, и начало борьбу с майнерами. В парламент поступили поправки к законам, позволяющие привлекать к ответственности людей, занимающихся этой деятельностью. Однако джин выпущен из бутылки и загнать его обратно оказалось не так легко – люди, поверив президенту, вложились в приобретение оборудования и не желают нести финансовые потери.

Президент Аслан Бжания 27 января встретился не только с действующим директором РУП «Черноморэнерго» Михаилом Логуа, но и с бывшим руководителем этого ведомства Асланом Басария. Президенту потребовался совет руководителя, уволенного им после прихода к власти, чтобы обсудить пути выхода из сложившейся энергетической ситуации в республике. Подробности данной встречи не известны широкой общественности.

Лидер оппозиционного движения «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба на этой неделе подверг критике неэффективные действия президента, направленные на борьбу с майнинговой деятельностью. Ардзинба задает вопрос: кто понес ответственность за легализацию майнинговой деятельности, результатом которой стал кризис в энергетике? «Кто предлагал эту инициативу, кто представлял расчеты» и утверждал, что такой вид деятельности возможен в стране, в которой дефицит электроэнергии, – спрашивает Адгур Ардзинба. Политик рекомендует президенту начать борьбу с майнингом со своего ближайшего окружения. «Стране нужны не показательные совещания, а план конкретных действий, направленных на стабилизацию экономической ситуации в стране», – считает Адгур Ардзинба и требует от президента встречи в прямом эфире национального телевидения.

В провальной политике действующего президента уверен и лидер другого оппозиционного движения «Аидгылара» Кан Кварчия. На этой неделе он еще раз обратился к президенту с требованием ответить на вопросы, которые ряд общественных организаций задали президенту в начале января. Напомню, что среди 33 вопросов есть и требование о расследовании по факту болезни президента, которое в предвыборный период преподносилась общественности как отравление и во многом стала причиной отставки предшественника Аслана Бжания Рауля Хаджимба.

«Аидгылара» также требует от президента объяснений по поводу второго необоснованного задержания лидера движения Кана Кварчия и члена этой же организации Лолиты Трапш при переходе государственной границы 26 января. Высший Совет «Аидгылара» считает, что данные действия российских пограничников являются «ярким доказательством преследования политических оппонентов со стороны властей нашей Республики», и напоминают, что подобная практика давления на политических оппонентов «имела место в бытность Бжания Аслана Георгиевича Председателем СГБ РА в период 2010-2014 годов. У нас есть все основания полагать, что совпадения неслучайны и за описанными провокациями стоит лично Президент Республики Абхазия Бжания Аслан Георгиевич».

Из других новостей. Около половины получателей абхазских пособий и пенсий не дождались их ни в декабре, ни в январе. В Пенсионном фонде Абхазии ссылаются на пандемию и обещают частично погасить задолженность до конца следующей недели.

Очередной помощник президента Ренат Карчаа подал в отставку. Об этом стало известно на этой неделе. Причины своей отставки он объяснил телеграм-каналу «Республика». Он разочарован в президенте и в его команде и считает, что Аслан Бжания не выполняет обещания, данные в предвыборный период, чем наносит существенный вред стране. Напомню, что ранее разочарование постигло еще одного президентского помощника, который был «лицом» переворота, совершенного сторонниками Бжания в начале 2020 года – Ахру Авидзба.

Гудаутское городское собрание не утвердило кандидатуру, предложенную президентом на должность главы администрации Гудаутского района. У президента есть право в течение 30 дней снова представить на утверждение собрания кандидатуру главы района.

Сам Аслан Бжания на этой неделе дал интервью Абхазскому телевидению, в котором пообещал кадровые перестановки до конца года. И еще одно обещание президента – открытие сухумского аэропорта. Этому обещанию уже второе десятилетие. Открыть аэропорт обещал еще покойный Сергей Багапш.

Еще одно действие президента на этой неделе – Аслан Бжания собрал своих сторонников, которые возглавляют различные политические и общественные движения. И хоть называлось данное совещание встречей с общественными и политическими организациями, но представляющие их лидеры все до единого являются членами правительства или администрации президента. Президент обсудил в кругу единомышленников сложную общественно-политическую и экономическую ситуацию в стране.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия