Патриархия Грузии призывает власти довести до конца «дело картографов»

Патриархия призвала власти Грузии довести до конца «дело картографов» и доказать, что тема монастырского комплекса Давид-Гареджи не была использована в политических целях.

«Бремя государства – превратить слово в дело и доказать находящимся в смятении общественности и церкви, что возникшие подозрения об использовании вопроса Давид-Гареджи в партийно-политических комбинациях являются только подозрениями», - говорится в заявлении Патриархии Грузии.

Обращение было опубликовано через сутки после освобождения фигурантов резонансного дела – членов комиссии по демаркации и делимитации границы с Азербайджаном, картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. В четверг Тбилисский городской суд принял решение отпустить их под залог до окончания следствия. Как указали в патриархии, это решение «вызвало большой ажиотаж в обществе».

«Конечно же, церковь интересует, сможет ли государство решить пограничную проблему с соседним государством, однако одновременно все понимают, что церковь не заинтересована в аресте человека и ее цель не состоит в том, чтобы наказать кого-либо. Важно не то, на кого персонально возложена будет ответственность, а то, действительно ли кто-то присваивал государственные земли. Существует ли возможность для решения данной проблемы?

В первую очередь, хочется верить, что следствие продолжается с теми же целями и с той же позиции, что в начале», - говорится в заявлении.

Патриархия указывает, что сейчас общественность интересует, были ли проанализированы какие-либо конкретные вопросы совместно с азербайджанской стороной после выявления новых обстоятельств и карт, а также то, планируется ли следующее заседание двусторонней комиссии по демаркации границы, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.