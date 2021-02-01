«Если победим Грузию, хочу встретиться с Путиным» – наставник сборной России по регби

7 февраля на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи пройдёт матч чемпионата Европы по регби между Грузией и Россией.

В преддверии поединка главный тренер российской сборной Лин Джонс заявил, что «на стороне Грузии – сила и опыт».

«Мне кажется, что первый тайм пройдет в равной борьбе, а вот во втором нам будет гораздо сложнее», – сказал он порталу Rugger.info.

Отметим, что сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Единственную победу Россия одержала в первом поединке, который состоялся в 1993 году. А в 2002 году команды сыграли вничью 12:12.

«Психология на их стороне. А вот моя работа тут в том, чтобы вселить в российских регбистов мысль, что и они могут побеждать», – сказал Лин Джонс.

Журналист предложил наставнику россиян пари: «Будете бриться налысо, если победите Грузию?».

«Нет, не буду. Но я бы тогда хотел встретиться с Владимиром Путиным. Пусть даст мне звание героя, как Юрию Гагарину (смеется). Правда, тогда придется посидеть на карантине две недели», – добавил Джонс.