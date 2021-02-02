Член «Европейских социалистов» стал вице-спикером парламента Грузии

Всё больше мировых лидеров призывают власти Мьянмы освободить ведущего политика, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая была задержана 1 февраля в ходе осуществлённого в стране военного переворота.

Официальной информации о местонахождении лидера партии "Национальная лига за демократию" Су Чжи до сих пор нет. По сведениям источников в партии, она, а также президент Вин Мьин были помещены под домашний арест. Многие из сотен задержанных в день переворота законодателей по-прежнему блокированы на территории парламентского комплексе в столице Нейпьидо.

Президент США Джо Байден пригрозил вернуть санкции в отношении Мьянмы – в связи с последними событиями. Как сказал Байден, армии не следует подавлять волю народа. Захват власти также осудили Великобритания, руководство Евросоюза и Организации Объединённых Наций.

Военные, которые сейчас удерживают власть и объявили в Мьянме чрезвычайное положение сроком на год, обвинили "Национальную лигу за демократию" (НЛД) в махинациях на выборах в ноябре. Сторонники Су Чжи получили тогда более 80 процентов голосов. НЛД призывает армейское командование немедленно отпустить Аун Сан Су Чжи из-под стражи и признать итоги выборов.

Спустя сутки после переворота на улицах населённых пунктов внешнее спокойствие. Во всех крупных городах действует армейское патрулирование, введён ночной комендантский час. Работа систем коммуникаций, прерванная 1-го февраля, к утру вторника была восстановлена. Телефоны и интернет вновь функционируют.

Жители крупнейшего города Мьянмы Янгона, на слова которых ссылается "Би-би-си", говорят о чувстве "проигранной борьбы за демократию".

Мьянма, также известная как Бирма, находилась под властью военных до 2011 года, когда в стране начались демократические перемены под руководством Су Чжи. С тех пор Соединённые Штаты отменили множество санкций, сославшись на успех проводимых реформ.

Аун Сан Су Чжи, содержавшаяся под домашним арестом с 1989-го по 2010-й годы, призывает сторонников сопротивляться перевороту и не допустить возвращения диктатуры. Об этом говорится в её письме, которое она успела написать до задержания 1-го февраля.