«Грузинская мечта» не приостановит полномочия депутатов от оппозиции

Конфликт, перешедший в драку, произошел накануне в центре Сухуми. По информации абхазских Telegram-каналов, в потасовке участвовали руководитель оппозиционной организации «Аидгылара» Кан Кварчия и жители села Тамыш. Очевидцы опубликовали в соцсети видео инцидента.

«Кан Кварчия был приглашён на встречу, где ему были высказаны претензии относительно его высказываний и заявлений о строящемся туристическом объекте в Тамыше. Его предупредили, что этот объект даёт рабочие места местным жителям и не стоит из этого делать политику. От взаимных оскорблений и угроз дело дошло до рукоприкладства. В результате зафиксирована боевая ничья, но Кану досталось», – пишет Telegram-канал АМРА-life.

Общественные организации «Аидгылара» и «Абааш» назвали инцидент недопустимым и опасным.

«Отдельные личности своими провокационными действиями по отношению к председателю «Аидгылара» Кана Кварчия попытались вывести оппозиционного политика за рамки правового поля, в привычную для них плоскость уличных разборок. РОО «Аидгылара» и ОО «Абааш» считают подобные действия недопустимыми и опасными для нашего государства. Попытки стравливания внутри нашего общества ни к чему хорошему не приведут. Предупреждаем авторов, генерирующих подобные идеи политической борьбы, об ответственности перед государством и народом. Только нездоровый человек, которому чужд абхазский менталитет, может рассчитывать на эффективность подобных методов запугивания лидеров оппозиции», – говорится в официальном заявлении общественных организаций.

Отметим, что президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания родом из села Тамыш. 16 января он посетил место строящегося туристического объекта. Инвестор проекта – российская компания «Библио-Глобус».

Ранее Кан Кварчия заявил о «преследовании политических оппонентов» со стороны абхазских властей из-за инцидента на де-факто границе по реке Псоу. 14 января «Аидгылара» попросила депутатов оценить вопрос дееспособности Аслана Бжания и Александра Анкваба.