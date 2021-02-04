Тея Цулукиани показала Европе полемический задор

Жесткий тон общения представителей «Грузинской мечты» с политическими оппонентами вызывает обеспокоенность не только местных правозащитников и наблюдателей, но теперь – и посла ЕС в Грузии Карла Харцеля. Его замечание о том, что публичное оглашение телефонного номера гендиректора оппозиционного ТВ «Мтавари» Ники Гварамия неэтично, вызвало недовольство Теи Цулукиани, и она пригласила его на разговор. Впрочем, похоже, после встречи тон Теи Цулукиани стал еще жестче.

– Это его личная позиция, а не ЕС, – сообщила один из лидеров «Грузинской мечты» Тея Цулукиани журналистам после встречи с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем. Видимо, лишь в этом хотела убедиться бывший министр юстиции, когда накануне со своей страницы в Facebook она практически вызвала на ковер европейского дипломата. Объясниться за закрытыми дверями Цулукиани пожелала после того, как посол Харцель назвал неэтичным ее поступок. 2 февраля она, оппонируя на парламентском заседании с оппозиционером Алеко Элисашвили (партия «Граждане»), публично назвала личный номер мобильного телефона гендиректора оппозиционного ТВ «Мтавари», чтобы, как выразилась Цулукиани, Элисашвили получил от него наставления перед тем как утверждать о том, что парламентские выборы прошлой осенью были сфальсифицированы.

Бывший министр юстиции, ныне глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и культуры Тея Цулукиани, как выяснилось и после встречи с послом, не считает свой поступок ни ошибкой, ни нарушением закона о нераспространении личных данных.

«Это обычная часть политической риторики и спора, и это моя профессия», – сказала Тея Цулукиани, и в этом же стиле развила тему продуктивности своего поступка:

«С тех пор господин Ника Гварамия тявкает – значит, это результативно. Если Михаил Саакашвили скажет, что те оппозиционеры, которые вошли в парламент – трупы, а я скажу: нет, трупы те, которые не входят в парламент, Ника Гварамия начнет тявкать и посвятит этому сюжет».

Цулукиани также отметила, что действия «Грузинской мечты» по отношению к оппозиции не стоит расценивать как уговоры войти в парламент. Она также скептически оценивает перспективы очередного раунда переговоров с оппозицией.

Посла ЕС Карла Харцеля, принявшего вызов Цулукиани, видимо, больше интересовала возможность разрядить ситуацию в процессе переговоров между грузинскими политическими оппонентами. Но как выяснилось после встречи, каждый остался при своем мнении. По словам Харцеля, оглашение личного номера оппонента он продолжает считать неэтичным:

«Для меня очень важны такие вопросы тональности в политической жизни. Как эти вопросы освещаются в СМИ. У меня есть конкретные взгляды о том, как должна вестись политическая дискуссия. О встрече больше ничего не смогу сказать. Для демократии важно думать о том, в каком русле проходит дискуссия» (перевод «Рустави-2»).

Дипломат признался, что все еще нет предпосылок для очередного раунда, хотя считает позитивным решение правящей «Грузинской мечты» повременить с приостановлением полномочий продолжающих бойкот оппозиционеров. Приветствовал посол и сегодняшнее заявление правящей партии об инициировании парламентского расследования по итогам прошедших выборов.

Но не только этим аргументировали и сегодня представители власти призывы к оппозиционерам прекратить бойкот и приступить к парламентской работе.

Создается рабочая группа по масштабным реформам избирательной системы. Ее сопредседателем, вместе с представителем «Грузинской мечты» Шалвой Папуашвили, будет и депутат от «Граждане» Леван Иоселиани. Кроме этой должности Иоселиани получил и статус вице-спикера по оппозиционной квоте, и в ранге уже двух должностей Иоселиани обратился к бывшим единомышленникам, которые не последовали их решению прервать бойкот ради избирательной реформы:

«Начинается работа над тем, чтобы каждые последующие выборы в этой стране были проведены без каруселей, мертвых душ, несбалансированных итоговых протоколов и еще тысячи других манипуляций».

Но эти призывы единодушно отклонили в рядах оппозиции, которая эти шаги расценила как очередную попытку власти заманить оппозицию в парламент. Такого мнения, в частности, придерживается один из представителей «Нацдвижения» Леван Бежашвили:

«Создание комиссии по расследованию через сто дней после фальсификации выборов не актуально. Весь этот период глава ЦИК Тамар Жвания и ее администрация потратили на подтасовку итогов выборов. А наши иски, число которых доходило до 700, были отклонены. Единственный выход – политическое соглашение о досрочных парламентских выборах».

В свою очередь «Грузинская мечта» сообщила, что у оппозиции есть приблизительно 14-20 дней, чтобы присоединиться к работе в парламенте. И что бы они ни решили, правящее большинство приступит к намеченной работе.

Многие местные правозащитники обратили внимание на то, что правящая сила не спешит пригласить к обсуждению представителей профильных НПО. Также она явно не намерена подвергнуть критике высказывания однопартийца Теи Цулукиани в адрес оппонентов, тем самым поощряя в стране кампанию против тех, кто выступает с критикой «Грузинской мечты».