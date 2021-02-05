Гахеладзе находится в незаконном заключении на основании абсурдных обвинений – СГБ Грузии

В Службе Государственной безопасности (СГБ) Грузии прокомментировали решение Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, приговорившего гражданина Грузии Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В Тбилиси говорят, что Гахеладзе находится в незаконном заключении на основании абсурдных обвинений, а «силовые и незаконные действия» по отношению к нему были неоднократно осуждены международным сообществом.

«Незаконное решение т.н. суда оккупированного Цхинвали еще раз обличило всю негуманную и преступную суть процессов, сопутствующих оккупации, ответственность за которую полностью ложится на Российскую Федерацию, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях.

С первого же дня незаконного заключения Зазы Гахеладзе центральные власти используют все действующие механизмы. Кроме того, данный вопрос является одним из важнейших компонентов в повестке дня наших международных партнёров. Совместными усилиями делается все для того, чтобы находящийся в незаконном заключении Заза Гахеладзе вернулся к своей семье», – говорится в заявлении.