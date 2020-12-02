Хождение по замкнутому кругу

Считанные дни остаются до первого заседания нового парламентского созыва в Грузии, а между правящей «Грузинской мечтой» и оппозиционными силами консенсус по вопросу работы будущего парламента так и не достигнут. Требуя назначения повторных выборов, оппозиция продолжает бойкот, что грозит избранному 31 октября парламенту однопартийностью. Политическая температура еще больше накалилась после того, как четверых оппозиционных лидеров сегодня вызвали в суд по старым уголовным делам, которые сами они считают политически мотивированными.

«Видимо, вчера началась корона-пандемия», – иронизирует гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия на своей странице Facebook. Грузинская Фемида стала объектом его насмешек после вчерашнего сообщения Тбилисского городского суда о том, что судебное слушание по его делу назначено на 7 декабря. А спустя сутки с гендиректором «Мтавари» опять связались из суда и сообщили о переносе процесса на неопределенное время из-за эпидемии коронавируса, хотя в фазу частичного локдауна по этой причине страна перешла еще 28 ноября.

Ника Гварамия, ярый критик правящей «Грузинской мечты», в августе прошлого года был обвинен в злоупотреблении своими полномочиями в бытность гендиректором телекомпании «Рустави 2». Уголовное дело изначально было расценено оппозиционерами и Народным защитником как попытка политического преследования.

Дело Гварамия фигурировало в списке тех так называемых политически мотивированных дел, приостановление и пересмотр которых были в числе пунктов договора от 8 марта. Тогда при содействии послов США и ЕС правящая «Грузинская мечта» и оппозиционные силы договорились о реформе избирательной системы.

И хотя «Грузинская мечта» категорически опровергала наличие политически мотивированных дел, так же как и политзаключенных в стране, за несколько месяцев до парламентских выборов 31 октября все нашумевшие дела против оппозиционных лидеров были приостановлены.

«Началась новая волна репрессий», – сообщил накануне Ника Гварамия после звонка из Тбилисского городского суда. Вслед за ним о возобновлении судебных процессов 10 и 14 декабря были уведомлены трое оппозиционных лидеров: Ника Мелия из «Нацдвижения», Гиги Угулава – из «Европейской Грузии» и Ираклий Окруашвили – из «Победоносной Грузии».

Не успела тройка упомянутых оппонентов власти, как и Гварамия, бурно отреагировать на случившее, как им тоже сообщили о переносе судебных дел на неопределенное время – ввиду пандемии. Что это было? Свою версию выдвигает один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе:

«Сначала назначение, а потом отмена судебных процессов против политических лидеров, означает попытку Бидзины Иванишвили использовать эти дела рычагом для давления на оппозицию. Но у него это не вышло. Мы опять от них ждем предложения о назначении новых выборов. Судебными делами он на нас никак не повлияет. Видимо, власти четкие послания о недопустимости таких действий получили и от международных партнеров».

Для Серги Капанадзе попытка возобновления судебных процессов против оппозиционных лидеров стала очередным доказательством того, что «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили стремится к полному захвату власти и в этом стремлении готова даже не следовать своим обещаниям, данным в присутствии тех же международных партнеров.

Ведь прошла лишь пара месяцев с тех пор, как «Грузинская мечта» получила письма из Вашингтона и Брюсселя с критикой судебных преследований оппозиционеров и предупреждениями о возможном ограничении финансовой помощи.

Некоторые европарламентарии и конгрессмены открыто называли Гиги Угулава, Ираклия Окруашвили и совладельца «Мтавари» Георгия Руруа политзаключенными. А президент Саломе Зурабишвили под давлением партнеров и для разрешения политического кризиса в мае даже помиловала оппозиционеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.

Но президент напрочь отказалась это делать в отношении Георгия Руруа. Осужденный в июле на четыре года (за незаконное хранение и ношение оружия) совладелец «Мтавари» призвал оппозиционеров не вносить его вопрос в повестку дня во время переговоров с властями и сконцентрироваться на парламентских выборах.

Но парламентские выборы не принесли ожидаемых оппозицией итогов, а немалое количество погрешностей в процессе подсчетов голосов избирательной администрацией вызвали сомнения в правдивости и точности итогов.

Окончательные итоги с учетом вторых туров ЦИК намерена огласить завтра, 3 декабря. Первое заседание нового созыва парламента должно состояться 10 или 11 декабря. Несмотря на короткие сроки и усилия послов США и ЕС, «Грузинская мечта» и оппозиционные силы так и не достигли консенсуса. Оппозиция настаивает на новых выборах при обновленном составе ЦИК, в противном случае представители восьми оппозиционных партии не намерены занимать депутатские кресла. А значит быть десятому созыву однопартийным.

В правильности решения оппозиции не сомневается лидер «Единой Грузии – Демократического движения» Нино Бурджанадзе, и с ней солидарны практически все лидеры прошедших в парламент оппозиционных сил. Бурджанадзе уверена: если бы не подтасовка итогов, ее партия также оказалась бы в парламенте, а сегодняшняя история с попыткой возобновить судебные процессы в отношении оппозиционных лидеров еще больше убедила Бурджанадзе в следующем:

«Это была попытка напугать оппозиционных лидеров, руководителя независимой телекомпании. Всем этим власти просто сказали: «когда захотим - назначим суд, когда захотим – отменим, то забудем, то вспомним о «ковиде». Все это указывает на то, что страна идет к диктатуре, Бидзина Иванишвили ведет государство к диктатуре. Мы это понимаем, потому и не отступаем, всех не засадят».

Тем не менее, оппозиция все еще ждет от «Грузинской мечты» дельного предложения.

В правящей партии сегодня не стали комментировать «судебные дела оппозиционеров». Ранее представители власти неоднократно заявляли, что судебная система в Грузии независима, что перед законом все равны, а исполнительный секретарь правящей силы Ираклий Кобахидзе говорил об осужденных и уголовно преследуемых оппозиционерах, что «криминалам нет места в политике».

Что же касается третьего раунда переговоров, дата которого остается неизвестной, то один из представителей «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили сегодня вновь заявил, что ситуация для достижения соглашения созрела и обратился к оппозиции с советом:

«Сейчас необходимо, чтобы все стороны проявили ответственность. Оппозиции желательно забыть о самолюбии: раз они заявили, что не пойдут в парламент, теперь им тяжело отказаться от своих слов. Пусть они думают о своем избирателе, о том, что в условиях пандемии стране еще важнее иметь функциональный парламент».

Мнение грузинских наблюдателей по этой ситуации разнятся. Часть видит выход в согласии оппозиции на парламентскую работу, другая – с пониманием относится к поискам оппозиции «бескомпромиссного компромисса» с учетом игры не по правилам со стороны «Грузинской мечты». Но однозначного ответа на вопрос, как страна в условиях пандемии и экономического кризиса выдержит хождение политической элиты по замкнутому кругу, у них нет.