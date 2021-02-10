Протест ценой в 2000 лари

Участники марша неповиновения отказываются от уплаты штрафа, выписанного им за нарушение «комендантского часа». Активисты утверждают, что данным ограничением власти пытаются подавить протестные настроения в обществе.
Гражданское неповиновение запретам, принятым с целью борьбы с пандемией, набирает новые обороты. В МВД сообщают, что уже идентифицировали личности 51 участника акции, организованной в ночь с 6 на 7 февраля. 8 из них грозит штраф в 2000 лари, на 24 человека заведено административное дело, а на 19 – даже уголовное – по 248-й статье (нарушение правил изоляции или карантина). Многих несогласных с решением властей оставить в силе «комендантский час» сегодня вызывали на допрос в полицию, говорит гражданский активист Гига Макарашвили:
«Мне позвонили вчера поздно ночью, сказали, что вызывают меня в полицию и должны рассмотреть мое нарушение. Я сказал, что не планирую приходить, поскольку не считаю, что что-то нарушил. Штрафы мы обжалуем все вместе, не планируем выплачивать ни один тетри и, конечно, когда пожелаем выйти на улицу, так и поступим. Если из-за этого нас посадят в тюрьму – это только ближе подведет «Грузинскую мечту» к концу. Не думаю, что кому-то в стране сейчас нужны новые политзаключенные».
Между тем, позиция властей по данному вопросу проста – перед законом ответят все нарушители. Говорит депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа:
«Любой человек, который нарушит установленные нормы, попадет под санкции и будет оштрафован, так все и продолжится. Мы не должны устраивать провокации в государстве, не должны разрушать институты – это прописная истина. Тот, кто идет на такие действия – обычный провокатор».
Участники акций тем временем утверждают, что данные ограничения власти – на руку властям и ничего общего с борьбой с пандемией у них нет. Говорит активист Вано Магалашвили:
«Данный закон существует лишь с одной целью – подавить протестные настроения, он служит лишь политическим целям властей. Исходя из этого мы, представители движения «За Грузию», еще не раз нарушим «комендантский час».
Представители партии власти взывали к совести протестующих. На одной из пресс-конференций депутат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили сказал:
«Вы можете себе представить, чтобы правительство, правящая власть сделала шаг против своего имиджа? Мы вынуждены так поступать, поскольку на второй чаше весов – жизнь людей. Лично я был инфицирован коронавирусом, меня спасли. Но когда я был в клинике, я видел, как умирали люди. У государства нет возможности обслуживать большое количество людей, поймите, что речь идет о человеческих жизнях».
Активисты тем временем требуют от властей четких пояснений, в чем заключается суть «комендантского часа». Многие эксперты и представители Антикризисного совета в своих комментариях неоднократно отмечали, что вечер – это время особой активности молодежи, что может стать причиной быстрого распространения инфекции. Впрочем, многие несогласные с этим утверждением граждане считают его лишенным логики, поскольку молодые люди могут быть активны и днем. Одна из них – гражданская активистка Мариам Долидзе:
«Я считаю, что в демократической стране у любого человека должна быть возможность протестовать и высказывать свое мнение против любого ограничения, которое он считает несправедливым. Пусть власти перестанут спекулировать темой пандемии и говорить, что кто-то радуется росту количества инфицированных. Это не так. Мы понимаем, что сейчас в стране пандемия, понимаем, что должны соблюдать дистанцию и носить маски, но когда ты назначаешь какие-либо ограничения, ты обязан пояснить, почему и как они могут повлиять на пандемию».
Марш неповиновения будет продолжаться до полного снятия ограничений, заявляют гражданские активисты. Что касается штрафов, то все они будут оспорены в суде. Кстати, участники акций утверждают, что их правоохранители выписывают по «шаблонному списку», МВД штрафует самых активных участников протестов, даже не проверяя, были ли они на том или ином митинге.
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