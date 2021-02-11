Заседание синода ГПЦ завершилось. Главные темы – Давид-Гареджи и вакцинация

На закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ в среду Владимир Путин обсудил причины протестов и отравление Алексея Навального, блокировку западных интернет-сервисов и регулирование цен на продукты, пишет The Bell со ссылкой на участников разговора.

Вопрос о блокировке западных интернет-сервисов задал главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров. В конце 2020 года Госдума дала Роскомнадзору право блокировать иностранные интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ". Путин ответил, что пока блокировать YouTube и другие иностранные сервисы государство не собирается, потому что не хочет доставлять неудобств россиянам, которые активно ими пользуются. Блокировка возможна только в том случае, если иностранные онлайн-сервисы начнут представлять реальную угрозу.

Вопрос об отравлении Алексея Навального и январских протестах задал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В ответ Путин изложил свой традиционный взгляд на протесты. "Мы же с вами понимаем, что несогласованные акции инспирированы Западом, Навального используют внешние акторы, которые таким образом проводят политику сдерживания. Что делать, молодежь во все времена всегда радикальна. Но силовики во время последних акций действовали корректно", – говорят собеседники The Bell.

Отвечая на вопрос об отравлении Навального, он пересказал свой первый разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после новости об отравлении. "В разговоре с президентом Макроном я попросил прислать нам анализы, сделанные во французской лаборатории, поскольку наши врачи ничего не обнаружили. Отказ. Тогда я предложил, чтобы наши врачи приехали во Францию в эту лабораторию для ознакомления с результатами анализа. Отказ. Тогда я предложил, чтобы французские специалисты приехали с результатами в Москву. И если мы увидим, что вы нашли то, что мы не заметили, хоть малейшее доказательство, – мы немедленно откроем уголовное дело по расследованию. Отказ. Еще раз: наши лаборатории не нашли никаких подтверждений отравления химическим веществом", – пересказывает Венедиктов слова президента.

Разговор Путина с Макроном 14 сентября 2020 года спустя неделю со ссылкой на источник пересказала газета Le Monde. Газета назвала телефонный разговор "разговором глухих": Макрон заявил, что, поскольку использование "Новичка" частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения; в ответ Путин назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше, а также обвинил Навального и его ФБК в шантаже некоторых политиков и чиновников.

Алексей Навальный был арестован и помещён в московский следственный изолятор "Матросская тишина" в январе, сразу же после своего возвращения в Россию из Германии, где оппозиционер лечился и восстанавливался после отравления боевым химическим ядом "Новичок". Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и сотрудников ФСБ. В Кремле обвинения отвергают.

Путин коснулся нерыночных мер, которые правительство принимает для борьбы с ценами на продукты: квот и пошлин на экспорт зерна, а также регулирования розничных цен на базовые продукты питания. По словам одного из участников встречи, Путин сказал, что отказываться от этих мер государство не собирается. "Нельзя людям говорить, что у нас хороший урожай, а растут цены на продукты", – пересказывает слова президента источник The Bell. В такой ситуации цены на продукты правильно регулировать.