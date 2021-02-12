Цхинвали: в парламенте собрались «оставшиеся без зарплат и пенсий возмущенные жители»

Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия, которые говорят, что остались без зарплат и пенсий из-за бойкота депутатов, собрались сегодня в парламенте. Об этом сообщает агентство «Рес».

Пенсионеры, сотрудники архива и других ведомств требуют проведения сессии парламента и принятия бюджета на 2021 год.

«Мы не первый раз приходим к зданию парламента из-за задержки заработной платы. Летом, когда наше ведомство создали, мы три месяца не получали зарплату, и сейчас уже с января не получаем. Нам спустили одну двенадцатую часть бюджета. Это составляет только 200 тысяч (рублей), а чтобы погасить заработную плату нам нужно 600 тысяч. Мы хотим, чтобы депутаты наконец-то пришли на сессию и решили вопрос с бюджетом», – сказала директор Государственного архива Валентина Валиева.

«Депутат должен заниматься своим делом, он не имеем право бросить свою работу, уйти и не работать. [….] Это противники народа, они не слуги народа. Оставить без заработных плат людей, это просто стыд и позор», – говорит пенсионер Руслан Цховребов.

Сегодня сессия югоосетинского парламента вновь не состоялось из-за отсутствия кворума.

«Кворума нет, депутатов 19. В зале у нас сегодня много людей. Народ устал, они хотят свои пенсии, зарплаты. Положение такое, что мы снова ждем тех 14 депутатов, которые с сентября не ходят на работу. Они были проинформированы о сессии, но снова не пришли», – заявил первый вице-спикер Петр Гассиев.

«Рес» пишет, что за происходящим в зале следил спикер Алан Тадтаев, который проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса в России.

По информации агентства, в зал заседаний парламента пришла и вдова погибшего Инала Джабиева – Оксана Сотиева.