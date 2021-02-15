«Будапешт» в Ваке, или Что нам стоит парк застроить

В парке Ваке вновь разгорелся конфликт, связанный со строительством пятизвездочной гостиницы. Инвестор ввел строительную технику, но под давлением мэрии вывел ее и продолжил переговоры, правда, безрезультатные.

С начала года парк Ваке огорожен строительным забором. Инвестор, владеющий землей, но не имеющий разрешения на строительство, с утра ввез в парк строительную технику. После вмешательства Службы надзора мэрии бульдозер покинул территорию. По заверениям представителя компании «Тифлис бизнес-групп» Гоги Закаидзе, в шестилетнем споре с мэрией он выиграл все судебные инстанции, что автоматически означает восстановление разрешения на строительство:

«Сегодня мы начали подготовительные работы. Мы отремонтируем забор, после чего приступим к строительству. Выделенные мэрией земельные участки не представляют никакой ценности, поэтому мы требуем либо не мешать строить, либо выплатить нам компенсацию в размере 5 миллионов 700 тысяч долларов».

В ответ городские власти предложили вернуться за стол переговоров.

Напомним, разрешение на строительство гостиницы «Будапешт» в парке Ваке на месте сгоревшего ресторана было выдано в 2013 году. С тех пор компания «Тифлис бизнес-групп» безуспешно пытается приступить к строительству 9-этажной гостиницы. Ситуация накалилась в 2015 году, когда тогдашний мэр Давид Нармания предложил инвесторам пересмотреть масштабы проекта, чтобы сократить количество претензий к нему со стороны общественных организаций.

Это заявление имело, впрочем, обратный эффект: активисты дежурили сутками несколько месяцев подряд, чтобы не пропустить на территорию парка строительную технику. В течение года они различными способами срывали попытки застройщиков построить на месте бывшего ресторана пятизвездочную гостиницу.

Казалось, точка в противостоянии была поставлена два года назад, когда после консультаций с действующим мэром Кахой Каладзе инвесторы согласились поменять место строительства гостиницы. Инвесторам была предложена возможность выбрать конкретные земельные участки.

Сегодняшние переговоры в здании мэрии продолжались несколько часов и не привели к конкретным договоренностям. По словам Закаидзе, мэрия предложила со своей стороны выплатить неустойку, но без указания конкретных сроков, в течение нескольких лет, так как городская казна пуста. Это предложение оказалось неприемлемым для компании.

Совершенно другую информацию после встречи озвучил вице-мэр Ираклий Хмаладзе. Он поначалу заявил о неизменности позиции мэрии по этому вопросу, но в конце концов допустил возможность компромисса:

«Сегодня они требовали вместо гостиницы разрешить им строить ресторан, но какая разница в функции строения, если его грандиозные масштабы нарушают функцию парка? Два года назад мы предложили им воссоздать на этом месте копию ресторана советского периода, но никак не большое строение. Что касается вопроса выплаты компенсации, то это не входит в нашу практику, мы правомочны только предлагать альтернативные земельные участки и, думаю, это наилучший вариант для инвесторов», – заявил чиновник.

Спорный участок земли обладает статусом рекреационной зоны, допускающей строительство ресторана, но никак не гостиницы. Неожиданная реанимация идеи строительства в городском парке возмутила гражданских активистов, долгие годы боровшихся с любым строительством в парке:

«Власти оказались глупее, чем нам казалось. Вместо выплаты компенсации они развернули торги по изменению масштабов строительства. Придется вновь разбивать палатки, и побыстрее!», – призвала на своей странице в Facebook лидер движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе.