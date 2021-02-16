Новости
За один день для работы в Германии зарегистрировались 35 тысяч граждан Грузии
Всего за один день более 35 тысяч граждан Грузии выразили желание поработать сезонными рабочими в Германии.
По данным Государственного агентства содействия трудоустройству при правительстве Грузии, всего для регистрации в качестве трудовых мигрантов к ним обратились 53 274 граждан Грузии, из них 35 121 собираются отправиться именно в Германию.
Как пишет «Новости-Грузия», агентство содействия трудоустройства занимается направлением граждан Грузии на работу также во Францию, Израиль, Болгарию. Однако реально на сегодняшний день есть возможность выехать только в Германию, с остальными странами пока ведутся переговоры
Соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германии» было оформлено 17 января 2020 года. После этого, с 15 февраля была объявлена регистрация граждан Грузии. Этот процесс будет продолжаться весь год.
Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве, которые начинаются с 1 апреля. Отправляющиеся на работу должны соответствовать определенным требованиям. Это должны быть только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для участия в сборе урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут помешать им въехать в страну.
Соискатели также должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникационном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.
Сезонная работа подразумевает участие в сборе урожая в течение одного-трех месяцев. Предлагается работа пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.
После прохождения регистрации сотрудники государственного агентства способствования трудоустройству Минтруда Грузии свяжутся с соискателями и пригласят их в сервис-центр, куда соискатель должен прийти с удостоверением личности и/или загранпаспортом.
Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии — они и будут принимать окончательное решение. В случае одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.
Другие новости дня
В югоосетинском парламенте объявили об утверждении бюджета – без кворума
Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня вновь не собрала кворум. Несмотря на это, депутаты проголосовали за правомочность заседания и 18 голосами «за» утвердили бюджет на 2021 год.
Вице-спикер парламента Петр Гассиев объявил, что регламент, который предполагает кворум в 23 депутата, является неправомочным. По его словам, документ в свое время не был опубликован в СМИ.
«В своих действиях мы руководствуемся принятыми нормами в Российской Федерации, в которых говорится, что закон принимается большинством голосов парламентариев», – сказал Гассиев.
Его слова подтвердила представитель югоосетинского президента в парламенте Анна Кумаритова.
«Статья 70 часть 2 Конституции республики позволяет нам принять закон о госбюджете тем количеством депутатов, которые находятся в зале», – заявила Кумаритова.
Отметим, что бюджет, за который проголосовали депутаты, составляет более 7,7 млрд рублей. При этом финансовая помощь России превышает 6,3 млрд рублей.
Сегодня в сессионном зале вновь собрались «возмущенные» жители Южной Осетии, которые, по информации властей, остались без зарплат и пенсий. «Эхо Кавказа» уже писало, что 12 февраля часть граждан привезли из районов, чтобы оказать давление на оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания.
- Часть депутатов югоосетинского парламента бойкотирует заседания, требуя отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева и справедливого расследования убийства жителя Цхинвали Инала Джабиева. Кроме того, оппоненты власти считают действующее правительство нелегитимным.
Франция заподозрила российских хакеров во взломе систем Centreon
Французское управление по кибербезопасности заявило о хакерском взломе ряда организацией, имеющем сходство с предыдущими атаками, за которыми могла стоять российская разведка.
По информации ведомства, хакеры воспользовались уязвимостями в программном обеспечении для мониторинга, которое продаёт французская группа Centreon и среди клиентов которой значатся такие ликвидные компании как государственная энергогенерирующая EDF, международная промышленная группа Thales или нефтяной и газовый гигант Total.
Министерство юстиции Франции, власти Бордо и ряда других городов также значатся в списке покупателей на веб-сайте Centreon.
Национальное французское агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) сообщило, что обнаружило лазейки на нескольких серверах Centreon, которыми хакеры могли воспользоваться для проникновения в системы. "Эти действия имеют некоторые общие черты с предыдущими взломами, которые приписывают Sandworm", - говорится в сообщении ANSSI. Таким образом ведомство указало на хакерскую группировку, предположительно, связанную с российской военной разведкой, отмечает AFP.
Одновременно France-Presse приводит высказывание эксперта по цифровой безопасности из IT-компании Wavestone Жерома Биллуа. По его словам, методы взлома, приводимые в отчете ANSSI, напоминают почерк Sandworm, но это вовсе не означает, что в данном случае действовали именно хакеры из этой группировки.
По информации ANSSI, киберпреступники использовали уязвимости Centreon в период с 2017-го по 2020-й годы. Ущерб от их действий еще только предстоит оценить, считает Биллуа.
Разведка и правоохранительные органы США недавно заявляли о возможной причастности России к массированной хакерской атаке против американской фирмы SolarWinds, оборудование которой используют как частные, так и многие правительственные учреждения. Москва причастность к этим действиям отвергает.
По всей Беларуси проходят обыски у журналистов и правозащитников
В Беларуси утром во вторник, 16 февраля, следователи пришли в квартиры и офисы правозащитников, журналистов и представителей независимых профсоюзов по всей стране, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.
Сообщается, в частности, о следственных действиях в офисе Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и у её сотрудников, у правозащитников из лишенного регистрации центра "Весна", у членов профсоюза РЭП и волонтёров в Минске, Могилёве, Витебске, Гомеле, Мозыре, Бресте, Речице. Всего не менее 25 обысков.
В Следственном комитете целью обысков назвали "установление обстоятельств финансирования протестной деятельности".
Люди, у которых прошли обыски, сообщают, что у них нет никакого статуса. Пока известно только об одном задержанном – правозащитнике Дмитрии Соловьёве, отмечает портал Tut.By. Председатель журналистской ассоциации Андрей Бастунец рассказал, что он лично остаётся на свободе, но силовики предупредили о недопустимости разглашения подробностей обыска. Из офиса БАЖ изъяли системный блок ЭВМ и папку с заявлениями для новых членов организации.
"Это настоящий государственный кризис, потому что ради сохранения власти режим подавляет даже тех, кто защищает права человека. Пока это происходит, все белорусы в опасности", - заявила, комментируя обыски, бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская. По её словам, такими действиями Александр Лукашенко сам собирает материалы для международного трибунала против себя и своих близких. Тихановская также сообщила, что ее штаб передал в Европейский Союз и Совет ООН по правам человека информацию с требованием принять меры.
"Запугивание путём обысков, арестов, уголовного преследования журналистов и правозащитников, включая партнёров Совета Европы и ООН в Беларуси, неприемлемо. Свобода слова, выражения и собраний должна соблюдаться в соответствии с международными стандартами", - подчеркнула в комментарии в соцсетях комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
Со дня президентских выборов 9 августа прошлого года в Беларуси продолжаются массовые протесты против объявленной ЦИКом победы в голосовании Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов считают результаты выборов сфальсифицированными и называют их настоящим победителем Светлану Тихановскую, которая под давлением властей покинула Беларусь, как и некоторые другие активисты. Ряд оппозиционных лидеров были арестованы.
Лукашенко отвергает обвинения в махинациях, подчёркивая, что за протестами стоят "западные кукловоды".
Парламент Грузии во второй раз лишил Нику Мелия депутатского иммунитета
Парламент Грузии во второй раз лишил депутатского иммунитета оппозиционного политика Нику Мелия.
Депутаты удовлетворили предложение Главного прокурора Ираклия Шотадзе и разрешили следственному ведомству обратиться в суд с просьбой о задержании лидера «Единого национального движения». За лишение Мелия депутатского иммунитета проголосовали 88 депутатов, против выступили лишь двое.
Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова».
В конце июня 2019 года Мелия, будучи депутатом парламента девятого созыва, также лишился иммунитета.
МИД Грузии считает «самозванцем» нового представителя Цхинвали в Сан-Марино
МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне сообщил о назначении своим официальным представителем в Сан–Марино гражданина этой республики Франческо Чиарелли. В Цхинвали заявили, что Чиарелли уже провел в Сан-Марино пресс-конференцию и ознакомил журналистов со своими функциями.
«В сферу деятельности официального представителя будет входить налаживание контактов между Южной Осетией и республикой Сан–Марино, поиск возможностей по реализации совместных гуманитарных и экономических проектов. Особое внимание будет уделяться сотрудничеству в области туризма, вопросам культурного обмена», – заявили в пресс-службе югоосетинского ведомства.
«Эхо Кавказа» попросило МИД Грузии прокомментировать назначение. В ведомстве говорят, что правительства Италии и Сан-Марино не признают незаконную деятельность подобных представительств. По информации МИД, международное сообщество поддерживает территориальную целостность Грузии и политику непризнания, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил оккупацию грузинских территорий Российской Федерацией.
«В этих условиях оккупационные режимы лишь стараются доказать обратное – назначая в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей», – заявили в МИД Грузии.
В Тбилиси утверждают, что одиозные фигуры – Мауро Марджа (глава югоосетинского представительства в Италии), Вито Гриттани (посол по особым поручениям абхазского МИД) и Франческо Чиарелли (новый представитель Цхинвали в Сан-Марино) – служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб.
«Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими партнерами – правительствами Италии и Сан-Марино, чтобы вместе с ними противостоять инструментам гибридной войны и кампании дезинформации для того, чтобы консолидировать политику непризнания на международной арене», – заявили в МИД Грузии.
- Сан-Марино – одно из самых маленьких государств в мире. Оно со всех сторон окружено территорией Италии. Население – около 33 тысяч человек.
В Южной Осетии выявили 12 новых случаев коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в Южной Осетии за сутки увеличилось на 12, всего было проведено 96 исследований, сообщила агентству «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Общее количество инфицированных достигло 2975, выписанных за все время пандемии из больниц – 2105 человек, за сутки – 5», – сказала Гаглоева.
Она добавила, что в настоящее время в Южной Осетии болеют 870 человек с коронавирусной инфекцией.
В лаборатории Юго-Осетпотребнадзора за весь период проведено 17 458 исследований.
Задержан житель Абхазии, сбежавший из-под стражи восемь лет назад
В Абхазии задержан житель села Лыхны Дмитрий Барциц, который сбежал из-под стражи восемь лет назад. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, 10 июля 2011 года Барциц в гагрском кафе «Камелия» нанес ножевые ранения работнику кафе и скрылся с места преступления. Потерпевший от полученных ран скончался. Впоследствии, в ноябре 2011-го, Барциц был задержан, а 28 мая 2012-го осужден за убийство. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
«Отбывая установленное наказание, 4 сентября 2013 года осужденный был этапирован в госпиталь министерства обороны в поселке Агудзера для оказания медицинской помощи, откуда 12 числа того же месяца примерно в 5 часов утра совершил побег из-под стражи», – говорится в заявлении МВД.
Барциц был объявлен в розыск и до настоящего времени скрывался от следствия и суда. 15 февраля текущего года уголовное дело, возбужденное по факту побега из-под стражи, возобновлено к производству. Расследование проводит прокуратура Гульрипшского района.
В США создадут комиссию по расследованию штурма Капитолия
Конгресс США создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия 6 января.
Об этом в письме коллегам-демократам объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она отметила, что экспертная группа будет создана по образцу аналогичной комиссии, учреждённой после атак 11 сентября 2001 года.
Как сказала Пелоси, комиссия должна расследовать, а затем сообщить о фактах и возможных причинах, связанных с "внутренним террористическим актом" и "вмешательством в процесс мирной передачи власти в стране".
Ранее спикер Палаты поручила отставному генералу Расселу Оноре оценить, какие меры необходимо принять в дальнейшем с учетом атаки на Конгресс. На основе этого анализа законодатели должны определить, выделять ли дополнительные средства на усиление безопасности парламента и его членов.
Идея создать такую независимую комиссию находит всё больше сторонников как среди демократов, так и республиканцев после того, как Сенат 13 февраля оправдал экс-президента Дональда Трампа на суде по импичменту. Ряд его сопартийцев-республиканцев заявляют, что поддержат расследование событий начала января, когда радикальные сторонники Трампа штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента.
На прошлой неделе Сенат проголосовал по обвинению в подстрекательстве к мятежу, выдвинутое в отношении Трампа, 57-ю голосами "за" и 43-мя – "против". Импичмент поддержали семеро республиканцев. Но этого не хватило, чтобы собрать две трети голосов для утверждения обвинения, выдвинутого Палатой представителей.
Защита Дональда Трампа на слушаниях в Сенате называла судебный процесс "неконституционной" и "возмутительной" попыткой политической мести бывшему президенту со стороны Демократической партии.
Акция у здания парламента – «Грузинская мечта» собирается лишить иммунитета лидера оппозиции
Акция протеста проходит в эти минуты у здания парламента Грузии, где сегодня на пленарном заседании должно состоятся голосование по вопросу лишения депутатского иммунитета лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелия.
Как пишет «Новости-Грузия», возле парламента собрались гражданские активисты «Движения за Грузию» и сторонники ЕНД. Они встречают прибывающих в парламент депутатов протестными возгласами и пытаются не пропускать их машины. На месте мобилизована полиция.
К парламенту пришли и адвокаты Мелия. Однако попасть на объединенное заседание парламентских комитетов они не смогли, – сообщает грузинская служба «Радио Свобода».
Уже известно, что депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» намерены проголосовать «за» и лишить Мелия депутатской неприкосновенности.
«Иммунитет будет приостановлен. Что привело нас к этому? Привели несколько факторов. В первую очередь то, что закон должен быть соблюден в любом случае, даже если человек считает, что решение в его адрес было принято несправедливо. Закон превыше всего и должен быть исполнен», – пояснил позицию депутатов от большинства вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко.
Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе 12 февраля обратился в парламент для получения разрешения направить в суд ходатайство о смене меры пресечения на заключение для Ники Мелия. Такое решение прокурор принял после отказа лидера оппозиции выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения.
Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова»
Вопрос лишения иммунитета рассматривается в комитетах, а затем на пленарном заседании. При этом даже без иммунитета Мелия продолжит оставаться депутатом парламента.
Председатель ОБСЕ Анн Линде проводит встречи в Тбилиси
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде посещает Грузию. Она уже провела встречи с министром иностранных дел страны Давидом Залкалиани и представителями гражданского общества.
Запланированы переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Линде также встретится с представителями Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии.
Основные темы переговоров – урегулирование конфликтов и укрепление сотрудничества между ОБСЕ и Грузией.
«Я отправлюсь в Грузию в ранге председателя ОБСЕ. Мы подтвердим решительную поддержку Грузии в разрешении конфликтов и укреплении институтов в обеих сферах, где женщины и гражданское общество могут сыграть решающую роль», – написала Линде в социальной сети Twitter.
- Швеция приняла председательство ОБСЕ с 1 января 2021 года. Председателем организации стала глава МИД страны Анн Линде. Она заявила, что задачами Швеции как страны, председательствующей в ОБСЕ, станет защита безопасности порядка Европы, решение длительных конфликтов, а также усиление демократии и гендерного равенства.
Анатолий Бибилов находится с трехдневным визитом в Москве
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов находится в рабочей поездке в Российской Федерации. Об этом сообщила его пресс-служба.
«В Москве у Анатолия Бибилова запланирован ряд встреч с российскими чиновниками, на которых будут обсуждаться вопросы социально-экономического сотрудничества РЮО и РФ», – сказано в сообщении.
В поездке, которая продлится три дня, президента сопровождает и.о. министра финансов Аза Хабалова.
Отметим, что Бибилов посещает Москву на фоне политического кризиса в Южной Осетии. Часть депутатов бойкотирует заседания парламента, требуя отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева и справедливого расследования убийства жителя Цхинвали Инала Джабиева. Кроме того, оппоненты власти считают действующее правительство нелегитимным.
- Анатолий Бибилов уже посещал Москву в сентябре, ноябре и декабре прошлого года. В июне 2020 года он принял участие в московском параде Победы.
COVID-19 в Грузии: 740 новых случаев, 496 выздоровели, 14 скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3377 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.
За сутки в стране выявили 740 новых случаев коронавируса. Было проведено 20 549 тестов: PCR-тестов – 5747, экспресс‐тестов на антиген – 14 802.
Выздоровели еще 496 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 266 462, выздоровевших – 259 228.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,6%, за последние 14 дней – 2,9%, за последнюю неделю – 2,4%.
С 15 февраля в Грузии полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы возвратились учащиеся школ Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Примерно 12% школьников во всех городах Грузии пожелали остаться на «дистанционке» – это более 35,7 тысячи человек. Также возобновили работу уличные кафе, бары и рестораны.
В Британии и ещё 10 странах выявлен новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса, названый B1525, обнаружен в Великобритании, а также ещё в десятке стран, в частности, в Дании, США, Австралии и Нигерии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета. Отмечается, что самые ранние случаи были датированы декабрем и появились в Великобритании и Нигерии.
По словам учёных, новый штамм похож на появившийся в декабре в Великобритании B117, но отличается от него "потенциально тревожным набором мутаций", что теоретически делает вирус более устойчивым к антителам. В Великобритании обнаружено не менее 32 случаев заражения новым вариантом вируса, в Дании - 35, в Нигерии - 12. По несколько случаев выявлено в США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
Мутации коронавируса стали серьезной проблемой с осени прошлого года, когда ученые сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Другой новый штамм выявили в ЮАР. Испытания показали низкую эффективность вакцин AstraZeneca и Pfizer против него.
Правительство ЮАР обратилось к Институту сыворотки Индии, производящий вакцину от COVID-19 AstraZeneca, с просьбой принять обратно 1 миллион доз препарата, сообщает газета The Economic Times со ссылкой а чиновников.
Число новых заражений COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Если в начале года еженедельно заражалось по 5 миллионов человек, то сейчас эта цифра снизилась до 2 миллионов.
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией заразились более 109 миллионов человек, более 2,4 миллионов умерли.
Выставка яиц Фаберже в Петербурге вызвала сомнения в их подлинности
Крупная выставка Дома Фаберже в Эрмитаже вызвала противоречивые отклики среди специалистов, некоторые из которых высказали сомнения в подлинности ряда экспонатов. Русская служба Би-би-си изучила спор и обнаружила необычную коллекцию искусства с центрами в Петербурге, Германии и Италии, связанную с петербургским бизнесменом - знакомым Путина и бывшим бизнес-партнером Ротенбергов.
В начале января лондонский арт-дилер и коллекционер Андрей Ружников написал открытое письмо директору Эрмитажа, в котором назвал подделками и "вульгарным новоделом" ряд предметов на выставке "Фаберже ‒ ювелир Императорского двора".
Ведущие российские и западные исследователи ювелирного дома Фаберже разделяют сомнения в оригинальности экспонатов, часть которых связана с Константином Голощаповым - некоторые СМИ называют его другом президента России.
В публикации Би-би-си сообщается, что журналисты этой медийной компании обнаружили в Италии культурный фонд, основанный женой Голощапова. В качестве почётного президента фонда числится директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фонд посвящен наследию Леонардо да Винчи. Подобно нынешней выставке в Санкт-Петербурге, этот фонд проводит выставки работ, которые вызывают сомнения среди многих специалистов и знатоков творчества да Винчи.
В Москве и Вашингтоне говорят о возможном обмене заключёнными
Российский адвокат бывшего военннослужащего корпуса морской пехоты США Пола Уилана сообщил московскому корреспонденту Reuters о переговорах, ведущихся между Россией и США о возможном обмене заключёнными. По словам Владимира Жеребёнкова, переговоры инициировала американская сторона после прихода к власти администрации Джо Байдена.
Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года, обвинён в шпионаже против России и приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уилан своей вины не признаёт. США неоднократно требовали его освобождения.
По словам российского адвоката, ведущиеся ныне переговоры могут привести в ближайшие два-три месяца к обмену заключёнными. Жеребенков не знает, затрагивают ли переговоры дело Тревора Рида, задержанного в июле прошлого года гражданина США. Он был осуждён на девять лет лишения свободы "за нападение на полицейского".
В Вашингтоне называют "театром абсурда" процесс над Ридом.
Адвокат Владимир Жеребёнков рассказал, что в Москве обсуждаются возможные кандидатуры заключённых в США российских граждан, об обмене которых на Уилана можно было бы просить американскую сторону. Адвокат упомянул торговца оружием Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденного "за сговор с целью контрабанды кокаина", сообщает "Голос Америки".
Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы Виктора Бута и Константина Ярошенко, сказал ТАСС, что ему неизвестно о переговорах России и США по поводу их возможного обмена на Пола Уилана, приговоренного в России за шпионаж.
Сборной Грузии по футболу будет руководить Вилли Саньоль
Сборной Грузии по футболу будет руководить Вилли Саньоль. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Грузии (ФФГ).
По их же информации, дебют 43-летнего французского специалиста в качестве главного тренера национальной сборной Грузии состоится 25 марта 2021 года. В этот день сборная Грузии сыграет против национальной команды Швеции в рамках квалификационного этапа Чемпионата мира 2022 года.
Что касается тренерской карьеры Вилли Саньоля, в 2011-2013 годах он был техническим директором сборной Франции; в 2013-2014 годах – главным тренером сборной Франции до 21 года; а также главным тренером французского футбольного клуба «Бордо», а в 2017 году ассистентом тренера мюнхенской «Баварии».
Что же касается его футбольной карьеры, в 2000-2008 годах Саньоль играл в составе сборной Франции; он является вице-чемпионом мира в составе французской сборной (2006), а также – дважды обладателем Кубка Конфедерации (2001,2003). В 1995-1997 годах выступал за клуб «Сент-Этьен»; в 1997-2000 – за клуб «Монако». В 1997 выиграл Суперкубок Франции, а в 2000 году стал чемпионом Франции. В 2000-2009 годах он играл в составе «Баварии» Мюнхен. Играя за мюнхенскую команду, в 2001 году он выиграл Лигу чемпионов УЕФА; в этом же году стал обладателем Межконтинентального кубка.
Пять раз он был чемпионом Бундеслиги Германии (в 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 годах), а в 2003, 2005, 2006 и 2008 году – обладателем Кубка Германии.
COVID-19 в Абхазии: 47 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 230 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 человека, 59 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 9, в Ткварчельской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ - 23, в сухумском российском военном госпитале - 23 пациента.
- В Сухумской инфекционной больнице 15 февраля скончался пациент 76 лет с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12106 человек. 193 летальных случая. Выздоровели 11765 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
«Новая газета» опубликовала доказательства внесудебных казней в Чечне
Чеченские силовики перед внесудебными казнями в январе 2017 года заставили нескольких задержанных на камеру присягнуть "Исламскому государству" (запрещено в России как террористическая организация), а затем отречься от него. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты".
В первой части расследования издание описывает попавшие в ее распоряжение документы чеченского МВД, свидетельствующие о том, что ряд погибших действительно был задержан сотрудниками правоохранительных органов, хотя по официальной версии этого не происходило.
О том, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были расстреляны 27 задержанных, "Новая газета" сообщила летом того же года. Убитых, как писало издание, задержали во время спецопераций после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря и содержали на территории полка ППС имени Ахмата Кадырова.
В апреле 2017 года "Новая газета" передала СК список из 30 убитых жителей Чечни. Следователи подтвердили гибель четырех человек. Двух человек они обнаружили живыми и предъявили их уполномоченному по правам человека при президенте Татьяне Москальковой. Но на самом деле это были родные братья убитых в январе 2017 года Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова, которых вынудили пойти на обман.
Еще три человека из списка "Новой газеты" были задержаны, подвергнуты пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года кампании против местного ЛГБТ-сообщества. В отношении остальных 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все они были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в террористических формированиях на территории Сирии. В марте 2018 года СК вынес окончательный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению "Новой газеты" и больше не возвращался к этому вопросу.
Издание получило служебные документы чеченского МВД — таблицы с фото и персональными данными более чем 160 задержанных, а также сведения о результатах оперативно-разыскных мероприятий чеченских силовиков. В них издание нашло почти всех участников (26 человек) своего списка. Задержанные были сфотографированы в нескольких местах на узнаваемом фоне: так, в полку имени Кадырова это была либо стена с характерным плинтусом, либо белый стеклопакет с перемычками, либо труба в котельной, к которой некоторые задержанные были пристегнуты наручниками.
Руководители соответствующих силовых подразделений республики отрицали, что участников списка «Новой газеты» вообще когда-либо задерживали сотрудники полиции. Однако, например, в выпуске новостей ЧГТРК "Грозный" от 11 января 2017 года был показан один из задержанных накануне жителей Чечни по имени Адам Дасаев. В новостном сюжете его допрашивает лично глава Чечни Рамзан Кадыров, рядом с ним в кадре — командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов. В таблице Адам Дасаев проходит под номером 31. Также в списке "Новой газеты" фигурируют 12 жителей Чечни, которыми занимались сотрудники чеченского СОБРа "Терек". Их задержание связано с событиями 17 декабря 2016 года, когда поздно вечером в центре Грозного полицейский патруль расстрелял автомобиль, сбивший сотрудника ДПС.
20 декабря 2016 года "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Грозном: на его сайте была опубликована видеозапись, на которой 11 чеченцев приносят присягу лидеру террористов Абу Бакру аль-Багдади. В центре группы находится Бергаев, однако запись не попала в материалы уголовного дела, обратило внимание издание. Изучив аналогичные видео, приписываемые ИГ, журналисты обнаружили те, на которых некоторые участники списка "Новой газеты" сначала присягают, а потом в той же одежде и в тех же декорациях отрекаются от ИГ. Ролики имеют все признаки постановочного видео, чтобы объявить погибших террористами, сделало вывод издание.
В Южной Осетии выявили 21 новый случай коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии возросло за выходные дни на 21. Как сообщила замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева, всего с начала пандемии выявили 2963 инфицированных.
«В конце рабочей недели провели 184 исследования, из них 21 тест показал положительный результат. За все время пандемии тестов – 17 362», – сказала Гаглоева.
По её словам, под наблюдение медиков в стационарных и амбулаторных условиях остаются 863 человека. Всего выздоровевших – 2100 человек, скончались более 70-ти.
Ранее в Южной Осетии были сняты все ограничения на проведение массовых мероприятий.
Россия впервые утратила лидерство по денежным переводам в Грузию
Россия впервые утратила лидирующую позицию по объему денежных перечислений в Грузию. Теперь лидер – Италия. Об этом сообщили в Национальном банке Грузии.
По данным ведомства, денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2021 года в годовом выражении выросли на 19,2%, составив почти 149.75 млн долларов США.
Топ-5 стран по объему денежных переводов в Грузию
- Италия – 27.32 млн долларов, рост 29.72%
- Россия – 23.18 млн долларов, спад 11.44%
- Греция – 18.62 млн долларов, рост 25.25%
- США – 18.07 млн долларов, рост 33.24%
- Израиль – 13.16 млн долларов, рост 0.55%
Отметим, что в 2020 году Грузия получила в общей сложности 1,88 млрд долларов прямых денежных переводов. После начала пандемии коронавируса доходы страны сократились, но в последующие месяцы сохранялась тенденция роста.
Александр Анкваб продолжает курс лечения в Москве
Состояние здоровья премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба оценивается как удовлетворительное.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, он продолжает курс лечения в Москве. Анкваб переведен из палаты интенсивной терапии в стационар для прохождения курса реабилитации.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось.
Отметим, что с 11 января обязанности главы Кабмина исполняет вице-премьер Владимир Делба.
Полиция задержала дедушку 14-летней девочки, погибшей в Кобулети
Сотрудники Аджарского департамента полиции МВД Грузии задержали дедушку 14-летней девочки, погибшей в Кобулети.
Как сообщили в ведомстве, мужчина обвиняется в угрозах и издевательствах над несовершеннолетним членом семьи. Максимальное наказание за данное преступление – три года лишения свободы.
«В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый угрожал и оскорблял свою несовершеннолетнюю внучку. Подросток 2006 года рождения покончил жизнь самоубийством 9 февраля этого года», – заявили в МВД.
Сразу после смерти девочки по обвинению в сексуальной связи с ней был задержан 23-летний парень. Ему предъявлено обвинение по статье 140 УК – «Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.
Судно «Фортуна» продолжило укладку труб для «Северного потока – 2»
Трубоукладочное судно "Фортуна" возобновило укладку трубы для газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные геолокации морских судов.
"Фортуна" начала работу по проекту в территориальных водах Дании в начале февраля. На следующий день укладку труб прекратили из-за плохой погоды.
Трубопровод должен будет транспортировать из России в Германию 100 миллиардов кубометров природного газа в год. Строительство было приостановлено в декабре 2020 года после поступления из Вашингтона заявлений об американских санкциях.
США и несколько европейских стран заявили, что газопровод усилит энергетическую зависимость Европы от России, позволит Москве обойтись без украинского транзита и тем самым лишит Украину эффективного источника доходов от перекачки российского газа в Европу. Взамен США предлагали свои энергоносители.
В январе депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом остановить строительство "Северного потока – 2" из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.
Замглавы российского правительства Александр Новак сообщил, что проект завершён на 95 процентов. По словам Новака, газопровод полностью соответствует европейскому законодательству. Действия США вице-премьер назвал "нерыночными методами конкуренции".
Участники "Северного потока – 2", включая Германию, заявляют, что проект носит экономический характер. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в частности, подчеркнула, что не хотела бы увязывать между собой строительство газопровода и нарушения прав человека в России.
В Сухуми прошла встреча глав абхазского и югоосетинского МИД
И.о. министра иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев посещает с рабочим визитом Сухуми. Как сообщает пресс-служба югоосетинского ведомства, сегодня Медоев встретился с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове. Во встрече также принял участие югоосетинский посол в Сухуми Олег Боциев.
«В ходе состоявшейся беседы, прошедшей в деловой и дружественной обстановке, был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали внимание на вопросах безопасности и невозобновления военной агрессии против Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии, что становится особенно актуальным после недавних событий в Нагорном Карабахе. Стороны с удовлетворением констатировали близость или совпадение подходов Южной Осетии и Абхазии к основным проблемам международной повестки дня. Было выражено обоюдное стремление к активизации сотрудничества и намечен дальнейший график предстоящих политических контактов между двумя странами», – говорится в сообщении югоосетинского МИД.
В коротком заявлении абхазского министерства говорится, что «стороны подробно обсудили широкий круг вопросов абхазо-югоосетинского взаимодействия, а также пути дальнейшего сотрудничества». «Практика регулярных консультаций будет продолжена», – отметили в Сухуми.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.