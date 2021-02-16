За один день для работы в Германии зарегистрировались 35 тысяч граждан Грузии

Всего за один день более 35 тысяч граждан Грузии выразили желание поработать сезонными рабочими в Германии.

По данным Государственного агентства содействия трудоустройству при правительстве Грузии, всего для регистрации в качестве трудовых мигрантов к ним обратились 53 274 граждан Грузии, из них 35 121 собираются отправиться именно в Германию.

Как пишет «Новости-Грузия», агентство содействия трудоустройства занимается направлением граждан Грузии на работу также во Францию, Израиль, Болгарию. Однако реально на сегодняшний день есть возможность выехать только в Германию, с остальными странами пока ведутся переговоры

Соглашение «О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германии» было оформлено 17 января 2020 года. После этого, с 15 февраля была объявлена регистрация граждан Грузии. Этот процесс будет продолжаться весь год.

Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве, которые начинаются с 1 апреля. Отправляющиеся на работу должны соответствовать определенным требованиям. Это должны быть только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для участия в сборе урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут помешать им въехать в страну.

Соискатели также должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникационном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.

Сезонная работа подразумевает участие в сборе урожая в течение одного-трех месяцев. Предлагается работа пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.

После прохождения регистрации сотрудники государственного агентства способствования трудоустройству Минтруда Грузии свяжутся с соискателями и пригласят их в сервис-центр, куда соискатель должен прийти с удостоверением личности и/или загранпаспортом.

Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии — они и будут принимать окончательное решение. В случае одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.