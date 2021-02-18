Оппозиция призывает Бибилова «защитить основы конституционного строя»

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия от «Народной партии», «НЫХАС» и депутатского объединения «За Справедливость» считают, что их коллеги, проголосовавшие 16 февраля за принятие бюджета на 2021 год, осуществили присвоение властных полномочий. В заявлении оппозиционных депутатов говорится, что это – «тягчайшее преступление против народа и государства».

Представители трёх парламентских сил считают, что председатель парламента, вице-спикер и еще 16 депутатов должны понести наказание «за соответствующее неконституционное решение».

«Решение о признании регламента противоречащим Конституции, является компетенцией исключительно Конституционного суда, но никак не парламента и спикера. При отсутствии определения Конституционного суда нормативно-правовой акт (регламент), продолжает действовать. Таким образом, ссылка на противоречие с конституцией является не корректной. Следовательно, действия, основанные на подобных решениях, являются не конституционными и преступными», – говорится в заявлении.

Представители югоосетинской оппозиции считают, что регламент является правомочным, несмотря на то, что не был опубликован в СМИ.

«Регламент не является законом, его действие распространяется исключительно на внутреннюю работу парламента. Вступление в силу регламента определяется самим регламентом, со дня его принятия и не требует официального опубликования в средствах массовой информации, согласно статьи 188 заключительных положений регламента: «Регламент, а также постановление парламента о внесении изменений и дополнений к нему вступает в силу со дня их принятия, если парламент не примет иное решение». Все решения, принятые в нарушении регламента, являются незаконными и недействительными с момента их принятия», – сказано в заявлении.

Депутаты говорят, что Комитет государственной безопасности был заведомо проинформирован о намерениях руководства парламента совершить антиконституционные действия.

«Кроме этого, в настоящее время готовится заявление в суд и прокуратуру Южной Осетии, о нарушении процедуры проведения сессии в соответствии с регламентом. Обращаемся к президенту Республики Южная Осетия, как гаранту Конституции с тем, чтобы он защитил основы конституционного строя Республики Южная Осетия», – говорится в заявлении.