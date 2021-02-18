Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена

Все граждане США к концу июля нынешнего года будет иметь доступ к вакцине против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе интерактивного общения с американцами, которое во вторник организовал телеканал CNN. Это было первое такое общение Байдена с согражданами после вступления в должность.

"К концу июля у нас будет 600 миллионов доз, достаточно для вакцинации каждого американца", - сказал Байден. Согласно его более ранним прогнозам, это должно было произойти уже к весне. Однако, недавно Белый дом сдвинул дату, сославшись на проблемы c доступностью вакцин и трудности с их доставкой.

Выступая накануне, Джо Байден также отметил, что поддерживает вакцинацию учителей, так как школы, по его мнению, должны открыться быстрей. Одновременно Байден подчеркнул, что стране предстоит еще долгий путь к тому, чтобы выработался так называемый коллективный иммунитет и жизнь вернулась в нормальное русло.

Суточный прирост заболевших COVID-19 в США сейчас постепенно снижается, но по-прежнему каждый день фиксируются десятки тысяч новых заражений, а ежедневное число смертей от коронавируса составляет около тысячи. Это данные университета Джонса Хопкинса.

Всего с начала пандемии коронавируса жертвами COVID-19 в США стали более 488 тысяч человек. Страна остаётся на первом месте в мире (согласно официальной статистике) по заболевшим и умершим от коронавируса.

Пандемия коронавируса и ущерб и восстановление после неё мировой экономики станут одними из главных тем предстоящей 19 февраля встрече лидеров "Большой семёрки" - Великобритании, Германии, Канады, Франции, Италии, Японии и Соединённых Штатов. Для Байдена это будет первая встреча в рамках G7 в качестве главы американской администрации.