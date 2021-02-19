Представитель литовского Сейма «попытается помирить» грузинских политиков

Правление Сейма Литвы накануне на срочном заседании постановило командировать председателя Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса в Грузию. Он отбывает в Тбилиси сегодня. Павилёнис надеется взять на себя роль посредника между конфликтующими сторонами.

Как пишет портал Delfi, до этого командировки членов Сейма из-за пандемии были запрещены. Ради этого визита пришлось внести исправления в действующие правила и сделать исключение для главы Комитета.

«У меня есть старый личный задел еще со времен президента Валдаса Адамкуса, я сам возглавлял группу по Грузии в бывшем Сейме, у меня очень много друзей на обеих сторонах. Еду, чтобы попытаться по мере возможности их помирить», – заявил Павилёнис агентству BNS.

«Наш посол первым поехал в офис «Единого Национального Движения», где сконцентрировалась вся оппозиция и который хотели штурмовать специальные силы», – сказал он.

Павилёнис намерен встретиться в Тбилиси с представителями «Грузинской мечты» и оппозиции. По словам парламентария, грузинские политики прислушиваются к мнению представителей Литвы.

«Посидим и с одними, и с другими, будем искать решения. Потому что если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО (...), то, сажая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут. Им следует усвоить литовский урок, что по стратегическим целям позиция и оппозиция должны работать сообща», - сказал Павилёнис BNS.