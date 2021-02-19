Абхазская неделя: «неожиданная» зима, съезды под запретом, тур в пандемию

Смена времен года стала очередной неожиданностью для властей Абхазии. Последствия небольшого снега с дождем обернулись перебоями со светом и водой. Руководство «Черноморэнерго» потчевало народ рассказами о фидерах, которые не выдерживают нагрузок, а водоканал – о лопающихся трубах. Обращу внимание на то, что минусовых показателей температуры на равнине отмечено не было. Однако снежок стал поводом, чтобы очередной раз объявить населению об отключениях электричества.

Но и этого показалось мало, и Министерство экономики сообщило о необходимости поднятия цен на электричество. «Мы будем инициировать изменение тарифов, чтобы мы могли оплачивать стоимость киловатта», – рассказала о своих грандиозных планах по выходу из энергетического кризиса министр Кристина Озган. Судя по всему, правительство, благословившее деятельность по добыче криптовалюты, решило перекрыть свой провал за счет рядовых граждан страны. Надо сказать, что меня удивил не способ отъема денег у населения, а время, выбранное министром для оглашения приговора рядовым пользователям энергосетей. Если бы наше правительство хотя бы иногда думало о жителях страны или читало Ильфа и Петрова, то оно бы вспомнило про «пряник», и перед подобным объявлением вернуло бы долги пенсионерам и социально незащищенным слоям населения, перестало бы совершать махинации с российской пенсией или, наконец, решило вопрос о начислении пенсий людям, всю жизнь отправлявшим отчисления в Пенсионный фонд. Ведь выходящие на пенсию с нынешнего года абхазские пенсионеры уже не получают российской (советской) пенсии, а на пособие в размере 10-15 долларов вряд ли можно прожить. Но это я про то, как поступают в странах, где власти думают о благополучии людей, а не только чиновников и узкого круга лиц, приближенных к ним.

Кстати, тему экономии электроэнергии не обошел на неделе и президент страны. Он выразил своему окружению недовольство «увеличением суточного объема электроэнергии», и поручил управляющей компании не превышать отметку в 8,3 миллиона киловатт. Как президент вышел на такую цифру суточного потребления, никому не известно – похоже, что исходя из каких-то своих подсчетов.

К слову, президент признал, что увеличение объемов электроэнергии нельзя объяснить наступлением холодов. Напомню, что ранее Аслан Бжания пригрозил чиновникам, которые не могут отрегулировать вопрос бесконтрольного потребления электроэнергии майнерами, отставками. Однако в отставку вместо нерадивых чиновников были отправлены зарекомендовавшие себя хорошими показателями работы глава таможенного ведомства и глава налоговой службы. После чего адекватность решений, принимаемых главой государства, стала вызывать еще большие сомнения – во всяком случае, у пользователей соцсетей.

На этой неделе пресс-служба правительства в очередной раз сообщила о состоянии здоровья премьера, который в отличие от рядовых граждан республики проходит лечение за пределами Абхазии. На фоне даже заниженной статистики смертности от коронавируса и его последствий, которую ежедневно представляют официальные источники, сообщение (не говоря уже о фото счастливого Анкваба, машущего ручкой пользователям соцсетей) выглядело достаточно цинично. А если учесть личный вклад премьер-министра Анкваба в распространение коронавирусной инфекции, то говорить надо, как минимум, о преступной халатности главы правительства, ставшей причиной трагической ситуации с пандемией в республике. Странно, что на этот факт никак не обратят внимания многочисленные оппозиционные силы, которые продолжают вести цивилизованный диалог с властью, призывая ее к какому-то благоразумию.

Тем временем, пока все летит в тартарары, власть готовится к муниципальным выборам, назначенным на 11 апреля. Для этого представители администрации президента ездят по районам и проводят встречи с активами и «обсуждают актуальные вопросы», несмотря на президентские «ограничения» на сбор народа в закрытых помещениях.

Оппозиция подозревает, что так называемые ограничительные меры, запрещающие сбор людей, существуют только для них и направлены на то, чтобы снизить политическую активность общественных движений и оппозиционных партий. Ветераны войны «Аруаа» в своем заявлении от 17 февраля отмечают, что запрет на проведение массовых мероприятий оставлен, чтобы воспрепятствовать проведению съезда оппозиционных сил.

«Иначе как понять, что театры и концертные площадки открылись, а такие мероприятия как съезд – запрещены?», – говорится в заявлении «Аруаа».

Ветераны войны напоминают действующей власти об их собственном поведении – штурмах административных зданий и других противоправных действиях, и советуют не вынуждать оппозицию на повторение такого сценария. Съезд «Аруаа» назначен на 11 марта, и на нем планируется обсудить общественно-политическую ситуацию в стране. Думаю, что у президента и у его окружения нет сомнений, что в резолюции съезда будет содержаться требование об отставке главы государства.

Тем временем группа депутатов абхазского парламента настойчиво лоббирует проект открытия железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. Народное Собрание республики обратилось в Госдуму России с заявлением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. С целью обсуждения данного вопроса народные избранники на этой неделе провели встречи в Москве, встретились с коллегами из комитета по делам СНГ и Евразийской интеграции и так далее.

Убежденность депутатов в необходимости открытия железной дороги строится на каких-то политических выгодах, на добрых и мирных инициативах и тому подобном, однако обосновать экономическую целесообразность данного проекта никто даже не пытается. Напомню, что десять лет назад на ремонт железной дороги был взят кредит в размере 2 млрд рублей, который по сегодняшний день является внешним долгом Абхазии, а железная дорога по-прежнему нуждается в дорогостоящих ремонтных работах, которые вряд ли сопоставимы с собственными возможностями страны.

И еще о пандемии, которая никуда не исчезла и продолжает уносить здоровье и жизни рядовых жителей республики. В стране не проводится вакцинирование, вопросы безопасности не контролируются никем, так что спасение утопающих остается делом рук самих утопающих. Туроператоры радуются – на февральские и мартовские праздники в Абхазии ожидается туристический бум. Сообщают о 100-процентный приросте бронирований. Конечно, ни о каких справках, карантинах и тестах для гостей страны речь вообще не идет. Мы ж гостеприимные.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия