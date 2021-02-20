Турнава: В результате запланированных реформ восстановление экономики Грузии произойдет очень быстро

Сегодня, 20 февраля, в парламенте Грузии рассматривается вопрос о доверии правительству. В формате комитетов будут заслушаны кандидаты в министры окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития и инфраструктуры, финансов, иностранных дел. На совместных комитетских заседаниях также обсудят правительственную программу на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства», представленную кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Гарибашвили.

Выступая на совместном заседании парламентских комитетов: финансово-бюджетного, по отраслевой экономике и экономической политике, аграрным вопросам, окружающей среде и природным ресурсам и региональной политике и самоуправлению, и.о. министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила: «Мы абсолютно уверены, что по-прежнему удержим макроэкономическую стабильность и очень быстро начнем оздоровление экономики».

По словам Натии Турнава, последним знаком и подтверждением этому является оценка международной рейтинговой компании «Fitch», которая оставила суверенный кредитный рейтинг Грузии без изменений.

«Это означает, что не только мы убеждены, что по результатам запланированных реформ произойдет очень быстрое восстановление экономики и макроэкономической стабильности ничего не угрожает, а именно так оценивают это международные организации и международные рейтинговые агентства. Так сегодня выглядит Грузия в глазах иностранцев в постпандемический период с инвестиционной точки зрения - как макроэкономически устойчивое, привлекательное, благонадежное и ориентированное на реформы государство. Такая оценка также отражена в седьмом обзоре программы Международного валютного фонда, в котором говорится, что страна по-прежнему продолжает следовать евроатлантическому курсу и проводить реформы, ориентированные на Европу», - сказала Турнава.