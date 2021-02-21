Вопрос о выражении доверия кабинету министров и правительственной программе, которые представил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили, 22 февраля будет вынесен на пленарное заседание парламента.

Парламентские комитеты большинством голосов выражают доверие кабинету Гарибашвили.

22 февраля кандидат в премьеры и кабинет встретятся с политическими группами – парламентским большинством и оппозицией. Парламент, в формате пленарного заседания, примет решение о выражении доверия, для чего необходимо, по меньшей мере, 76 голосов.

В кабмине предполагаются следующие изменения: правительством будет руководить Ираклий Гарибашвили. На должность министра обороны представлен замглавы Минобороны Джуаншер Бурчуладзе. На посту министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили сменит ее первый заместитель Ираклий Карселадзе.

Все остальные министры остаются на своих должностях, и кабинет представлен в следующем составе:

министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури,

министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Чхенкели;

министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе;

госминистр по вопросам примирения и гражданской интеграции – Тея Ахвледиани;

министр финансов – Вано Мачавариани;

министр иностранных дел – Давид Залкалиани;

министр юстиции - Гоча Лорткипанидзе;

министр окружающей среды и природных ресурсов – Леван Давиташвили;

министр экономики и устойчивого развития – Натия Турнава.

Вопрос выражения доверия правительству вызван отставкой премьер-министра Георгия Гахария.