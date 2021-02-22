«Грузинская мечта» отвергает переговоры о досрочных выборах – Гарибашвили

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что одной из его первых задач будет восстановление конституционного порядка в стране. Что касается политического кризиса, то о переговорах с оппозицией по проведению досрочных выборов не может быть и речи.

«Мы категорически отвергаем любые переговоры, связанные с досрочными выборами. Этот вопрос закрыт, этот вопрос не рассматривается. Они не хотят досрочных выборов, справедливых выборов или демократических выборов, они хотят насильственной смены правительства. Именно поэтому они вышли из конституционных рамок», – сказал Гарибашвили, выступая сегодня на пленарном заседании парламента, который должен утвердить новое правительство.

Как пишет «Новости-Грузия», он призвал присоединиться к работе парламента те силы в оппозиции, которые занимают «конструктивную» позицию. Гарибашвили также назвал «государственно мыслящими» те партии, которые отказались от идеи бойкота. Как известно, в настоящее время в парламенте Грузии работают только шесть депутатов от двух оппозиционных партий, хотя мандат получили 60 представителей восьми партий. Оппозиция бойкотирует работу парламента, так как считает выборы сфальсифицированными и требует проведения внеочередных выборов.

Сегодня же Гарибашвили назвал лидера «Единого национального движения» Нику Мелия «обычным криминалом».

«Этого криминала объявили председателем партии, и нам говорят, что мы не должны его трогать за то вероятное преступление, я имею в виду попытку штурма парламента и свержение власти силовым путем», – заявил Гарибашвили.

При этом, по его словам, реальным председателем «Национального движения» является Михаил Саакашвили.