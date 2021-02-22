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Матери Инала Джабиева стало плохо, её перевезли в больницу
Матери погибшего от рук силовиков 30-летнего Инала Джабиева, Майе Джабиевой стало плохо, её перевезли в больницу с высоким давлением.
Как рассказала «Эху Кавказа» вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева, до этого Майя говорила с Анатолием Бибиловым. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия направлялся в здание Госдрамтеатра на концерт ансамбля «Симд».
«Она разнервничалась, пыталась высказать Бибилову всё, что хотела сказать, но её оттащил сотрудник МВД Маир Гаглоев, который до этого отнимал у нас газовый баллон, которым согревались здесь, в палатке», – сказала Сотиева.
Отметим, что на главной цхинвальской площади уже три месяца продолжается бессрочная акция протеста, организованная семьей Инала Джабиева.
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Ираклия Гарибашвили спросили о связях с «кахетинским кланом»
Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили задал на пленарном заседании парламента вопрос о связях кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Гарибашвили с «кахетинским кланом». Депутат интересовался, поддерживает ли Гарибашвили, которого должны утвердить на должность премьер-министра, связи с «кахетинским кланом», сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным СМИ, шесть лет назад Гарибашвили был смещен с поста премьера именно из-за коррупционных сделок, связанных с именем его тестя, который являлся высокопоставленным полицейским чиновником в Кахетии, а также другими родственниками жены - Нунуки Тамазашвили. Согласно кулуарным данным, недовольство из-за фактов коррупции и непотизма выразил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Отвечая на вопрос оппозиционного депутата, Гарибашвили заявил, что Элисашвили находится под влиянием «риторики» политических противников правящей партии из «Национального движения» - самой крупной оппозиционной силы. Он также предложил Элисашвили отдельно и непублично обсудить «философский» вопрос влияния родственников.
Впервые Гарибашвили прокомментировал проблему с родственниками после возвращения в политику в 2019 году:
«Основание для вопросов по поводу родственников были. Ведь мы же грузины, да? Мы все любим своих родственников, однако тут невозможно все организовать идеально. Возможно, какой-то родственник использовал это, злостно использовал ситуацию, кто-то перешел границы. Такое бывает и об этом открыто говорили господин Иванишвили и все мы. Это известная тема, исходя из природы человека. Это стараются как-то использовать. Не знаю, кто, как использовал, но с некоторыми людьми я перестал поддерживать отношения, и они не приходят ко мне домой… Что было тогда, я все закончил. Я сам отодвинул тех людей, кого следовало», - сказал тогда Гарибашвили.
Кадыров: ливийский спецназ может отправиться на учёбу в Чечню
Недавно назначенное единое правительство Ливии обсудит с Россией отправку бойцов спецназа в Чечню – для обучения. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с премьер-министром Ливии Абдул-Хамидом Дбейбом. Встреча прошла в Объединённых Арабских Эмиратах.
Как пишет Кадыров, речь шла о сотрудничестве между Россией и Ливией в сфере борьбы с терроризмом. "В частности, мы затронули вопрос обучения сотрудников сил специального назначения Ливии в Российском университете спецназа в Гудермесе. По словам Дбейба, после согласования с российской стороной он направит делегацию в Чеченскую Республику для решения этого вопроса", – написал Кадыров в телеграм-канале.
По его словам, разговор состоялся по инициативе Дбейба, в нём принял участие депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Ливийские представители встречу не комментировали.
- Временное единое правительство Ливии было сформировано в ходе Форума ливийского политического диалога, который работал в Швейцарии с 1 по 5 февраля. Главной задачей органа поставлено проведение 24 декабря этого года общенациональных выборов на всей территории страны.
- Абдул-Хамид Дбейб - бизнесмен и общественный деятель из Мисураты, который не имел отношения к противоборствующим сторонам в ливийской гражданской войне. Создание единого правительства призвано положить ей конец. Россия в этой войне оказывала непрямую поддержку генералу Хафтару, силы которого контролируют восток Ливии, но сохраняла контакты и с международно признанным правительством в Ливии.
- Кадыров в эти дни принимает участие в международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, где возглавляет российскую делегацию.
- Тренировочную базу Российского университета спецназа в Гудермесе Кадыров любит показывать зарубежным гостям. По словам Кадырова, там проходили тренировку спецназовцы из Бахрейна.
Оппозиция проводит шествие в Ереване с требованием отставки премьер-министра
Оппозиционное «Движение за спасение Отечества» в Ереване проводит шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Организаторы акции планируют пройти шествием по улицам Грачья Кочара, проспекту Баграмяна, а затем провести акцию протеста на площади Франции в центре армянской столицы.
Во время митинга оппозиции 20 февраля было заявлено, что отныне акции протеста будут проводиться ежедневно.
В ходе митинга лидеры движения заявили о начале нового этапа борьбы за отставку Пашиняна, которого входящие в оппозиционное движение партии считают виновным в поражении в войне в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.
Рассказы Виталия Шария вышли в переводе на осетинский язык
В литературно-художественном журнале «Фидиуаг» («Глашатай»), который уже 94 года выходит на осетинском языке в Цхинвали, опубликованы два рассказа прозаика из Абхазии, журналиста «Эха Кавказа» Виталия Шария. Об этом пишет «Апсныпресс».
Один из рассказов – «Марика», из сборника повестей и рассказов «Букет Абхазии», был переведен на осетинский детской писательницей Асиат Наниевой, а второй – «Ошибка минера», из сборника «Танк не страшнее кинжала», – прозаиком Аланом Остаевым. Предисловие к публикации написал председатель Союза журналистов Южной Осетии Батрадз Харебов.
Виталий Шария – заслуженный журналист Абхазии, член Союза журналистов и Союза писателей Абхазии.
В Абхазии старшеклассники вернулись в школу, возобновили работу кафе и рестораны
В Абхазии с сегодняшнего дня старшеклассники вернулись к очной форме обучения. Об этом пишет «Абхазия-информ».
Как сообщалось ранее, распоряжением президента самопровозглашенной республики Абхазия с 22 февраля разрешена деятельность общеобразовательных организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования с условием допуска к учебному процессу учеников 5–11 классов включительно. Ученики 1-4 классов уже занимаются в школах с 15 февраля.
Сегодня же в Сухуми после карантина возобновили работу кафе и рестораны, – сообщает городская администрация.
С 22 февраля разрешено оказание услуг внутри помещений объектов общественного питания при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.
Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения культовых объектов религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.
За сутки на Северном Кавказе умерли 24 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 606
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 606.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 14 заразившихся, в Ставропольском крае – пять, в Дагестане – три, в Кабардино-Балкарии и Калмыкии зафиксировано по одному летальному случаю. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 7 687 человек с COVID-19.
За последние сутки больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 162 человека.
- Краснодарский край + 162 (37 502 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 142 (46 795)
- Кабардино-Балкария + 74 (20 555)
- Дагестан + 55 (29 520)
- Калмыкия + 45 (18 751)
- Карачаево-Черкесия + 46 (18 805)
- Северная Осетия + 36 (15 514)
- Ингушетия + 20 (14 638)
- Адыгея + 15 (13 709)
- Чечня + 12 (11 229)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 227 018 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 22 февраля, выявлено 4 177 330* человек с коронавирусом.
*Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму.
«Грузинская мечта» отвергает переговоры о досрочных выборах – Гарибашвили
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что одной из его первых задач будет восстановление конституционного порядка в стране. Что касается политического кризиса, то о переговорах с оппозицией по проведению досрочных выборов не может быть и речи.
«Мы категорически отвергаем любые переговоры, связанные с досрочными выборами. Этот вопрос закрыт, этот вопрос не рассматривается. Они не хотят досрочных выборов, справедливых выборов или демократических выборов, они хотят насильственной смены правительства. Именно поэтому они вышли из конституционных рамок», – сказал Гарибашвили, выступая сегодня на пленарном заседании парламента, который должен утвердить новое правительство.
Как пишет «Новости-Грузия», он призвал присоединиться к работе парламента те силы в оппозиции, которые занимают «конструктивную» позицию. Гарибашвили также назвал «государственно мыслящими» те партии, которые отказались от идеи бойкота. Как известно, в настоящее время в парламенте Грузии работают только шесть депутатов от двух оппозиционных партий, хотя мандат получили 60 представителей восьми партий. Оппозиция бойкотирует работу парламента, так как считает выборы сфальсифицированными и требует проведения внеочередных выборов.
Сегодня же Гарибашвили назвал лидера «Единого национального движения» Нику Мелия «обычным криминалом».
«Этого криминала объявили председателем партии, и нам говорят, что мы не должны его трогать за то вероятное преступление, я имею в виду попытку штурма парламента и свержение власти силовым путем», – заявил Гарибашвили.
При этом, по его словам, реальным председателем «Национального движения» является Михаил Саакашвили.
- Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра 18 февраля. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия. Гахария считает, что «исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни граждан или создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым».
- Гарибашвили после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство. В сентябре 2019 года Гарибашвили вернулся в Кабмин на пост главы оборонного ведомства.
«Справедливая Россия» объединяется с «Патриотами России» и партией Прилепина
В Москве в понедельник проходят объединительные съезды трёх партий: имеющей фракцию в Госдуме «Справедливой России», «Патриотов России» и партии «За правду» писателя Захара Прилепина.
Партии объединяются перед выборами в Госдуму. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сказал, что объединённая партия будет называться «Социалистическая партия «Справедливая Россия – Патриоты за правду», а коротко – «Справедливая Россия – За правду».
Миронов утверждает, что он сам останется во главе партии, но у него будет два сопредседателя – это Прилепин и нынешний лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин. По словам Миронова, речь идёт об «объединении левопатриотических сил».
Однако Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить объединенную партию, если такое предложение поступит.
Президент Владимир Путин поздравил делегатов, направив им приветственное обращение. «Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!» – пишет Путин.
- Сама «Справедливая Россия» была создана как объединение трёх партий – «Родины», Партии пенсионеров и Партии жизни – перед выборами 2007 года. Тогда она прошла в Госдуму и сохраняет там фракцию до сих пор. Партия позиционирует себя как левая, но по ключевым вопросам поддерживает Владимира Путина.
- Партия «За правду» была создана в прошлом году, среди её членов и сторонников ряд известных лиц, таких как актёры Иван Охлобыстин и Стивен Сигал, публицист Николай Стариков, ряд участников войны в Донбассе на стороне сепаратистов так называемых «ДНР» и «ЛНР». В объединительном манифесте трёх партий говорится, что «Россия должна признать право народа Донбасса (Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики) на самоопределение».
- В июле прошлого года партия Прилепина представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик.
- «Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – говорилось в документе.
- Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе. А президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов инициативу поддержал.
В Красной поляне проходит встреча Путина и Лукашенко
В Красной поляне под Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко. Это их первая встреча с сентября - тогда Путин принял Лукашенко в разгар уличных протестов против его правления в Беларуси.
"Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость" - сказал Путин, приветствуя Лукашенко. Он также пригласил Александра Лукашенко покататься после переговоров на лыжах (Красная поляна - горнолыжный курорт).
Официальное белорусское агентство БелТА сообщило, что лидеры "подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры будут длительными. О каких-либо проектах решений не сообщалось. Неясно, будут ли обсуждаться какие-то интеграционные инициативы.
Ряд СМИ незадолго до переговоров утверждали, что Лукашенко может поставить перед Путиным вопрос о новом кредите для Беларуси размером в 3 миллиарда долларов. Сам Лукашенко заявил, что не поедет в Россию, чтобы что-либо просить.
Владимир Путин в прошлом году поддержал Лукашенко во время массовых выступлений против его власти в Беларуси. Российский лидер даже заявлял, что сформировал резерв сотрудников правоохранительных органов на случай обострения ситуации в Беларуси. Задействован он не был. Лукашенко после протестов заметно смягчил свою риторику в адрес России и начал, помимо прочего, утверждать, что страны Запада организовали протесты в Беларуси в том числе для удара по России.
Гарибашвили: Мы должны стать примером для наших абхазских и осетинских сограждан
Мы должны стать примером для наших абхазских и осетинских сограждан, – заявил в парламенте Грузии кандидат на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили.
«Когда они видят деятельность деструктивных сил внутри страны, нестабильность, экономические проблемы и безработицу, для них не будет интересным сожительство с нами. Мы должны сделать все, чтобы сожительство абхазских и осетинских сограждан в единой, многонациональной Грузии стало безальтернативным», – сказал Гарибашвили.
Ранее сегодня, выступая в парламенте, политик назвал оккупацию проблемой номер один для страны. Он обвинил в потере территорий «деструктивные силы» – «Единое национальное движение» и экс-президента Михаила Саакашвили.
- Ираклий Гарибашвили возглавит правительство Грузии во второй раз. Экс-премьер Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра 18 февраля. Он рассказал о разногласиях с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия.
Число умерших от COVID-19 в США превысило потери в мировых войнах
Коронавирус унёс жизни 500 тысяч американцев
В США число жертв коронавируса приблизилось к полумиллиону человек, говорит статистика на сайте Университета Джона Хопкинса. Это больше, чем погибло за время Первой и Второй мировых войн, а также войны во Вьетнаме, обращают внимание американские СМИ. По данным сайта Worldometers, число умерших пациентов в США уже превысило 500 тысяч.
Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу заразившихся и умерших от коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в стране заболели более 28 миллионов человек. На втором месте – Индия, где выявлено более 11 миллионов заражений коронавирусом. На третьем месте находится Бразилия. Там коронавирус выявили более, чем у 10 миллионов человек. Россия занимает четвёртое место по числу больных с начала пандемии – более четырёх миллионов.
В мире, по последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у более чем 110 миллионов человек. Умерли за это время почти два с половиной миллиона пациентов.
Коронавирус нового типа начал распространяться из Китая в конце 2019 года. Эпицентром распространения стал город Ухань. По официальной версии, вспышка болезни началась на местном рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы.
Существует и гипотеза о лабораторном происхождении болезни. В Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Ухань в начале года, пока не смогли определить причину начала эпидемии COVID-19. Наиболее вероятной версией ВОЗ считает передачу вируса от животного к человеку через промежуточное звено. Гипотезу о распространении вируса из лаборатории специалисты назвали маловероятной. При этом в организации подчеркнули, что пока не отметают ни одной версии о вероятном происхождении вируса.
Гарибашвили: 80% COVID-ограничений будут сняты уже на этой неделе
80% COVID-ограничений будут сняты в Грузии уже на этой неделе. Об этом в парламенте сообщил кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили.
«На этой неделе у нас будет первое заседание координационного совета, на котором мы объявим конкретные мероприятия по смягчению ограничений», – сказал он на заседании фракции «Грузинская мечта».
Как пишет «Интерпрессньюс», Гарибашвили затронул и тему вакцинации и отметил, что страна получит первую партию вакцин уже в марте.
«Смягчения будут задействованы уже с этой недели, разумеется, при тесной координации с эпидемиологами, с учетом их рекомендаций и рекомендаций министра здравоохранения. Что касается вопроса о том, когда поступит вакцина – первая вакцина, как я услышал от министра здравоохранения, будет ввезена в марте, и к концу года мы проведем вакцинацию 60% нашего населения, разумеется, это будет добровольным», – сказал Ираклий Гарибашвили.
- Грузия планирует начать вакцинацию препаратами производства BioNTech/Pfizer (Германия/США) и AstraZeneca/Оксфордский университет (Великобритания). Первая партия, предназначенная для медработников, должна была поступить в страну в конце февраля. Сейчас власти говорят о задержке в 1-2 недели.
Гарибашвили планирует обсудить тему Давид-Гареджи с «мудрым правителем» Азербайджана
Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в парламенте, что поездка в Азербайджан будет для него одним из первых зарубежных визитов. Гарибашвили планирует обсудить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Гарибашвили говорит, что Азербайджан – близкий и стратегический друг Грузии, а страной руководит «мудрый правитель, господин Алиев», с которым у него «очень хорошие отношения».
«У нас будет диалог с Азербайджаном, нашим братским государством. Верю, что господин Алиев и дружественная азербайджанская сторона примет разумные решения, мы сможем провести переговоры и найти общий язык», – сказал он.
Гарибашвили также обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в предательстве и добавил, что тот принял решения, которые нанесли ущерб стране.
- Протяженность государственной границы Грузии и Азербайджана составляет 446 км. Монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен вдоль спорного участка границы.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- По делу были задержаны экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. В конце января Тбилисский городской суд обвободил их под залог. Прокуратура сообщила, что теперь следствие будет направлено на выявление тех высокопоставленных чиновников, поручение которых и выполняли ученые.
В Анкаре пройдёт встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Барамов 23 февраля отправится с рабочим визитом в Анкару.
Как сообщает МИД Азербайджана, он примет участие в трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана. О том, какие вопросы будут обсуждаться в ходе встречи, не сообщается.
Отметим, что 19 февраля в Баку была запланирована трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции. Переговоры были отложены из-за отставки грузинского правительства.
Ранее Баку и Ашхабад сообщили, что планирует совместно осваивать месторождение на Каспии. В частности, был подписан межправительственный меморандум разработке углеводородного месторождения «Достлуг».
«Грузинская мечта» критикует литовского депутата за слова: «Вы уже теряете территории, хотите потерять и будущее?»
Руководитель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе и кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили критикуют председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павилёниса.
Литовский парламентарий, находящийся с визитом в Грузии, накануне заявил: «Вы уже теряете территории, хотите потерять и мечту? Если не объединитесь, не будете работать вместе, придется заплатить большую цену».
Эти слова руководители правящей партии Грузии считают «странными» и «возмутительными».
«Как оказалось, в его заявлении была такая фраза: «Вы уже потеряли территории, а сейчас теряете мечту». Такие заявления относительно оккупированных территорий нашей страны абсолютно неприемлемы», – отметил Мамука Мдинарадзе.
Ираклий Гарибашвили же заявил, что Павилёнис связан с оппозиционной партией «Национальное движение», а для него и лидеров «Грузинской мечты» заявления политика «ничего не значат».
«Мы – гостеприимная страна, но оскорбления со стороны гостей для нас неприемлемы», – отметил кандидат на пост премьер-министра, выступая в парламенте.
- Председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис провел в Тбилиси встречи с лидерами оппозиции и представителями «Грузинской мечты». Он призвал власти Грузии пойти на уступки оппозиции. Он говорит, что «если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО, то, сажая друг друга в тюрьмы», страна туда точно не попадет.
Главы МИД стран ЕС обсуждают санкции в связи с делом Навального
Министры иностранных дел стран Европейского союза сегодня на встрече в Брюсселе обсуждают возможные меры в связи с решением российского суда отправить в колонию оппозиционера Алексея Навального.
Страны ЕС считают уголовное преследование Навального политически мотивированным, они призывали Россию немедленно освободить его. Призыв не был услышан, 20 февраля Мосгорсуд подтвердил решение суда низшей инстанции о замене Навальному условного срока на реальный по старому уголовному делу.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа, ожидается, что на сегодняшнем заседании министры договорятся о том, что против России должны быть расширены санкции, после чего начнётся работа над составлением санкционных списков. Они могут быть готовы в марте.
То, что новые санкции в связи с делом Навального практически неизбежны, подтвердили также главы МИД ряда стран ЕС, в том числе Люксембурга и Австрии. Открытым остаётся вопрос о масштабе этих санкций.
Большинство комментаторов считает, что полномасштабные экономические санкции вряд ли возможны. Санкции будут персональными. По данным источников ряда СМИ, они коснутся прежде всего чиновников, непосредственно причастных к уголовному преследованию Навального. То, что в санкционный список войдут бизнесмены из окружения Владимира Путина, маловероятно.
Соратники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов, по данным издания Euractiv, в воскресенье на видеоконференции с главами МИД 8 стран ЕС выступали за включение в санкционный список людей из окружения Путина. По словам Волкова, Кремль понимает разговор только "с позиции силы", и только прямое санкционное давление на приближённых Путина может помочь освободить Навального. Такого же подхода придерживается, в частности, Литва, которая инициировала видеоконференцию.
В то же время, дипломатические источники утверждают, что в новый санкционный список войдёт около 6 человек. Против стольких же российских чиновников и генералов были введены санкции осенью - в связи с отравлением Алексея Навального. В списке, который ранее передали представителям ЕС и США соратники Навального - 35 имён, в том числе олигархи и медиаменеджеры государственных СМИ.
Не исключено, что для введения санкций ЕС воспользуется недавно одобренным новым механизмом - аналогом американского "закона Магнитского". Он позволяет вводить санкции за нарушения прав человека по всему миру. Не исключается, что в соответствии с ним санкции введут и против ответственных за военный переворот в Мьянме. Эта тема сегодня тоже на повестке дня.
Главы МИД стран ЕС также намерены в понедельник провести видеоконференцию с госсекретарём США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить важнейшие глобальные проблемы. Будет ли среди этих проблем ситуация в России, не сообщается.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва "готова" к разрыву отношений с ЕС в случае, если Брюссель введёт жёсткие санкции. Россия обвиняет ЕС во вмешательстве во внутренние дела в связи с делом Навального, настаивая на том, что осуждение оппозиционера не связано с политикой.
Кремль не комментирует обмен израильтянки на вакцину для Сирии
Россия и дальше будет помогать Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Дамаску в рамках возможного обмена гражданки Израиля, задержанной в Сирии. Информацию об обмене опубликовала The New York Times.
Издание утверждает, что израильтянка перешла границу с Сирией случайно. Сирия согласилась вернуть израильтянку при условии, что Израиль закупит для Дамаска партию "Спутника V", говорится в публикации.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дважды говорил с российским президентом Владимиром Путиным и просил о помощи в возвращении израильтянки. В сообщении на сайте премьера говорится, что он разговаривал с Путиным дважды – 8 и 13 февраля. После этого задержанную израильтянку доставили в Москву. Оттуда 19 февраля она прилетела в Тель-Авив.
Израиль в обмен на свою гражданку выдал Сирии двух пастухов, задержанных на Голанских высотах. По данным The New York Times, предполагалось, что женщину обменяют на двух жителей Голан, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Но один из них отказался от освобождения в Сирию, с другим до сих пор проводят следственные действия израильские спецслужбы.
СМИ пишут, что обмен людьми был формальностью, а на самом деле Дамаск поставил Израилю условие поставки российской вакцины в Сирию. По данным израильской газеты Haaretz, речь идёт о сотнях тысяч доз.
Жители Палестинской автономии и израильтяне раскритиковали Нетаньяху за поставку российской вакцины в Сирию. В Израиле идёт массовая вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech. На Западный берег Израиль направил несколько тысяч доз российской вакцины, а поставки в сектор Газа только начинаются, пишет The New York Times. В Израиле утверждают, что соглашения с Палестинской автономией не обязывают оказывать медпомощь жителям территорий. При этом израильские власти заявляют о готовности помочь палестинцам после окончания массовой вакцинации в Израиле.
Гарибашвили: «Революция роз» полностью разорила безнадежную экономику Грузии
Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в течение 100 дней представит 10-летний план развития страны. При этом, выступая с трибуны парламента, Гарибашвили раскритиковал «Национальное движение», правившее в стране в 2003-2012 годах.
«Нашему народу, уставшему от тяжелого десятилетия, надежду вселила т.н. «Революция роз». Однако, вместо мнимого развития, наша и так безнадежная экономика была полностью развалена и разорена», – сказал он.
Гарибашвили считает, что необходимо сделать экономику и политику в стране прогнозируемыми.
«Каждый человек, каждый бизнесмен должен почувствовать, что мы живем в стабильной среде, где нет места неожиданным и отягчающим ситуацию событиям, что государство будет их поддерживать во всех ситуациях, и что завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. Я также считаю, что роль государства в запуске роста экономики и поддержке бизнеса имеет решающее значение, особенно в условиях пандемии коронавируса. Более того, поддержка крупного, среднего и малого бизнеса станет краеугольным камнем государственной программы. Я считаю, что государство должно взять на себя основную ношу по сохранению бизнеса и рабочих мест», – заявил Ираклий Гарибашвили.
- Отметим, что из-за пандемии коронавируса спад грузинской экономики в прошлом году оказался рекордным за 26 лет.
- По данным Национальной службы статистики и международных организаций, рост ВВП Грузии при «Едином национальном движении» был максимальным в 2007 году (12.6%), при «Грузинской мечте» – в 2019 году (5%).
В Абхазии сообщили о приостановлении богослужений до определения статуса АПЦ
В храмах Абхазии до определения статуса Абхазской епархии временно прекращены богослужения. Об этом сообщил иерей Виссарион (Аплиаа) – глава епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике как Абхазская православная церковь. При этом, по его словам, храмы остаются открытыми для прихожан.
«Сегодняшние священнослужители, которые были отпущены в свои определенные епархии, пускай они там поставят вопрос перед своими архиереями, чтобы архиереи поставили вопрос перед святейшим патриархом Кириллом, как дальше быть. Тридцать лет вот так находиться в какой-то такой ситуации – это невозможно... Поэтому я сейчас приостановил (службы в храмах - ред.)», – сказал иерей.
Как пишет РИА Новости, он также отметил, что не стал приостанавливать богослужения в главном кафедральном соборе в Сухуми. «Я в нем служил и до войны, и после войны, поэтому каноническое право имеет кафедральный собор», – добавил он.
Виссарион (Аплиаа) надеется, что московский патриархат решит церковную ситуацию в Абхазии, определив статус АПЦ.
«Канонический статус этих священников (рукоположенных РПЦ - ред.) должен быть определен. Самое главное, что они должны сюда вернуться со статусом для Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью грузинской церкви, мы не были частью грузинской церкви и не будем», – заявил он.
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СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
Коронавирус в Грузии: 147 новых случаев, 607 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3447 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
За сутки в стране выявили 147 новых случаев коронавируса. Было проведено 5275 тестов: PCR-тестов – 2539, экспресс‐тестов на антиген – 2736. На выходных число проводимых тестов снижается.
Выздоровели еще 607 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 268 502, выздоровевших – 262 244.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,79%, за последние 14 дней – 2,6%, за последнюю неделю – 2,6%.
Ранее глава клинической группы по управлению COVID-19, руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что «комендантский час» и все другие ограничения, которые продолжают действовать в Грузии из-за пандемии коронавируса, могут быть отменены через две-три недели.
В Грузии могут измениться правила приема абитуриентов в вузы
В Грузии могут измениться правила приема абитуриентов в вузы. Об этом сегодня, 21 февраля, на объединенном заседании комитетов парламента Грузии заявил кандидат в министры образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.
«Мы обсуждаем такой подход, чтобы вместе с баллами реформированных национальных экзаменов предусмотрены были и другие компоненты, такие как средний балл в школе, рекомендации учителей и внеклассная работа», - сказал Чхенкели.
По его словам, этот метод апробирован в Америке, и в Грузии он будет внедрен по аналогичной модели.
Полтора года назад в Грузии была начата масштабная реформа системы образования. Одно из самых важных решений Минобразования - отмена выпускных экзаменов для школьников с 2019 года. С 2020 года абитуриенты сдают не четыре, а три обязательных экзамена. Сдачу такого предмета как общие навыки, который не преподается в школах, отменили.
В настоящее время, чтобы стать студентом, абитуриент должен сдать грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один предмет по выбору: литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Общие навыки абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Глава МВД Грузии объяснил, когда могут задержать Нику Мелия
МВД Грузии в любое время может возобновить процедуры по исполнению судебного решения и задержать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелия. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил журналистам и.о. министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
18 февраля МВД отложило задержание Мелия из-за отставки Георгия Гахария с должности премьер-министра. Лидер оппозиции дожидался полицию в штаб-квартире ЕНД вместе с коллегами и сотнями сторонников, которые обещали «физически защищать» политика, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гомелаури подчеркнул, что решение об отмене операции принял лично он. Министр также указал, что это временная мера, однако конкретные сроки не определены – задержание Мелия может произойти «сегодня, завтра, через месяц или через три дня». «Официального переноса сроков не существует. Есть судебное постановление, и Министерству внутренних дел поручено его исполнение… Сейчас я не могу сказать, что оно отложено на один, два или пять дней», - заявил он.
Что касается отставки Гахария, по словам Гомелаури, он был в курсе этого решения, поскольку их связывают «очень хорошие отношения». «Как можно, если ты дружишь с человеком и у вас близкие отношения, чтобы он не сказал о своей отставке», - подытожил глава МВД.
- Гахария объявил об отставке на специальном брифинге, объяснив свое решение разногласиями с другими членами правящей команды по поводу исполнения решения суда о помещении Мелия в заключение.
- Параллельно выступлению премьера у офиса ЕНД шли последние приготовления к штурму. Все подъездные дороги к зданию полицейские перекрыли. Более того, согласно сообщениям журналистов, на базе Управления по особым поручениям МВД, которая находится неподалеку от штаба ЕНД, в течение всей ночи продолжалась мобилизация спецназа.
- В кабинете Ираклия Гарибашвили, представленного на пост премьера, Гомелаури сохранит свою должность. Как ожидается, парламент Грузии выразит доверие новому правительству 22 февраля.
В Новосибирске подожжён автомобиль активиста штаба Навального
В Новосибирске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в автомобиль с наклейкой «Навальный», сообщил портал «НГС». Владелец машины, волонтер регионального штаба оппозиционера, сказал, что уверен: происшествие связано именно с надписью.
Инцидент произошел вечером 19 февраля и попал на видеокамеру. На На кадрах видно, что подошедший к машине человек разбил окно и бросил в салон бутылку с зажигательной смесью - и ушел.
Владелец услышал звуки сработавшей сигнализации, вышел во двор и увидел, что прохожие уже забросали салон снегом и потушили таким образом пламя.
По словам пострадавшего автовладельца, его удивило, что с 2018 года, когда он впервые разместил на машине надпись «Навальный», подобных происшествий не случалось.
В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту Сибирь.Реалии подтвердили информацию о поджоге. Заведено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого.
Схожие воздушные инциденты произошли в один день в двух странах
В субботу, 20 февраля, в США и Нидерландах произошли два похожих воздушных инцидента – обломки пассажирских самолетов упали на жилые районы.
В США самолет Boeing 777 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Денвера в Гонолулу, потерял части правого двигателя. Один крупный обломок упал в саду жилого дома, другие – на спортивную площадку. По счастливой случайности никто не пострадал. Как сообщила газета «Денвер-Пост», с неба сыпались какие-то обломки, причиняя ущерб местным жителям.
В самолете находились 230 пассажиров и 10 членов экипажа, никто из них также не пострадал. Самолет вернулся в Денвер, совершив аварийную посадку. Причины аварии выясняются.
В тот же день на грузовом самолуте Boeing 747-400F, летевшем из Маастрихта в Нью-Йорк, в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар. Части обшивки двигателя упали, ранив на земле двух человек. Пожилая женщина была доставлена в больницу с травмой головы, а ребенок, попытавшийся поднять горячий обломок, получил ожоги. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Льежа, в Бельгии.
Сообщившие об этом западные СМИ сочли нужным отметить, что следственные органы не нашли связи между инцидентами в США и Нидерландах.
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