Аслан Бжания поручил демонтировать оборудование крупных майнинг-ферм

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня приехал на объект, где ранее была выявлена крупная майнинговая ферма.

Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, добыча криптовалют осуществлялась на территории асфальтового завода в поселке Бабушара. Было обнаружено 300 майнинг-аппаратов.

Бжания приказал немедленно демонтировать их и предупредил, что лично проверит исполнение его указания. Он также поручил главе Администрации Гульрипшского района освободить от занимаемой должности главу администрации села, на территории которого действовала криптоферма.

Сегодня же абхазский президент приехал на ферму, расположенную на территории бывшей чайной фабрики на окраине города Очамчире. Ферму обнаружили и отключили два дня назад. Здесь действовали 1900 майнинг-аппаратов по добыче криптовалют, были установлены трансформаторы мощностью в четыре мегаватта. Бжания дал указание демонтировать всё оборудования в течение трех дней.

Начальник местной милиции Леван Ахуба доложил Бжания, что владельцем фермы, согласно предоставленным документам, является житель села Баслаху (Беслахуба) Давид Гогия.

«У правоохранительных органов есть информация, что реальными владельцами данной криптофермы являются другие лица. Аслан Бжания поручил установить круг лиц, имеющих отношение к этой деятельности», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Если среди них есть госслужащие, предоставьте список. У нас ситуация сложная: из-за такой нагрузки на электросети не могут работать компьютерный томограф, мерзнут дети и старики, не работают также лифты. В таком незаконном виде эта деятельность на территории республики не будет иметь перспективы», – сказал Бжания.

Ранее за попытку ввоза в Абхазию майнинг-оборудования уволили помощника депутата парламента – Лашу Сакания.