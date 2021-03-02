Пикет у парламента Грузии: задержаны несколько активистов

Пленарное заседание парламента Грузии сегодня проходит на фоне шумного протеста. С утра здание законодательного органа пикетируют гражданские активисты, а также сторонники и лидеры оппозиции, которые требуют назначения досрочных парламентских выборов и освобождения «политических заключенных».

Как пишет «Новости-Грузия», группы протестующих сосредоточились у всех входов в парламент – на проспекте Руставели, улицах Чичинадзе, 9 Апреля, Зубалашвили. Участники акции заявляют, что главная их цель – создать максимальный дискомфорт депутатам от правящей партии «Грузинская мечта». Ранее они предупреждали, что не пропустят их машины во двор парламента. Пока что автомобилей членов парламентского большинства на территории замечено не было.

«Наш митинг мирный, без блокады здания. Просто всем депутатам, которые хотят присутствовать на сегодняшнем заседании от «Грузинской мечты», придется пройти рядом с нашим народом», – сказал один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

На месте усилены меры безопасности. У парламента мобилизованы сотни сотрудников патрульной полиции, а у входов в здание выставлены высокие металлические заграждения.

Несколько раз ситуация обострялась. Происходило это, когда сотрудники МВД требовали, чтобы демонстранты ушли с проезжей части на тротуар и пытались отодвинуть людей.

По информации Общественного вещателя Грузии, у парламента уже задержали нескольких активистов. В МВД уточнили, что полиция задержана семь человек по статье 173 Кодекса Грузии об административных правонарушениях (неповиновение законному требованию полиции).

Оппозиция объявила о начале бессрочных протестов после полицейского штурма штаб-квартиры ЕНД и задержания ее председателя Ники Мелия 23 февраля. У парламента разбили палаточный городок, который стали центром протестной активности. Оппоненты властей намерены продолжать уличные акции до выполнения их требований.

Отменять митинги по причине возобновления переговоров с правящей командой в оппозиции не собираются. Они считают, что протесты помогут сделать политический диалог более продуктивным.

Накануне в администрации президента прошла встреча лидеров оппозиции и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Инициатором переговоров стал президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил Тбилиси с визитом.