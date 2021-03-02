Ираклий Гарибашвили: Вопрос досрочных выборов не обсуждается

Премьер-министр Грузии считает, что для требования досрочных выборов в стране у оппозиции «нет легитимных оснований» и для властей это требование по-прежнему является «красной линией».

Как пишет «Новости-Грузия», Ираклий Гарибашвили сегодня в беседе с журналистами еще раз прокомментировал состоявшуюся накануне встречу с оппозицией, организованную президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что на встрече обсуждались вопросы, которые были выдвинуты оппозиционными партиями.

Гарибашвили подтвердил, что был поставлен вопрос об освобождении помещенного в предварительное заключение на время следствия лидера партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.

При этом премьер подчеркнул, что правящая партия намерена действовать «только в интересах страны и народа, а не в личных прихотях или интересах какой-либо конкретной партии».

«Я четко зафиксировал нашу позицию на встрече и теперь хочу зафиксировать ее публично. Вопрос касался освобождения Мелия. Моя позиция заключалась в том, что мы не будем и не сможем вмешиваться в исполнение закона. У г-на Мелия, его семьи или членов партии полностью есть возможность, в любое время, в любой день оплатить требуемый залог, однако они не заинтересованы в том, чтобы Ника Мелия вышел из тюрьмы, пока по делу не вынесут окончательный приговор.

Второй вопрос – это полная готовность к избирательной реформе, мы уже начали предпринимать конкретные шаги по этому поводу, это включает в себя широкие комплексные вопросы, которые нужно доработать, улучшить избирательную реформу, это касается местных выборов, следующих парламентских выборов.

Третий вопрос – наша принципиальная позиция по досрочным выборам неизменна, это «красная линия», это вопрос, который рассматриваться не будет. Я зафиксировал это вчера на встрече. Для требования досрочных выборов в стране нет никаких легитимных оснований.

Я там ознакомился и выслушал здравые, конструктивные мнения участников, это дает мне основания для оптимизма, полагать, что указанный диалог с конструктивной частью оппозиции будет продолжаться и успешно завершится. Это означает, что мы должны суметь работать в едином парламенте, чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни», – заявил Гарибашвили.