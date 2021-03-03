Экс-посол РФ в Сухуми: Абхазия в шаге от статуса «несостоявшееся государство»

Абхазия в шаге от получения статуса «несостоявшееся государство». Так считает первый посол России в самопровозглашенной республике Семён Григорьев. Как передаёт «Апсадгьыл-инфо», об этом он написал в социальной сети Facebook, а пост озаглавил: «Дежавю».

«В благословенные годы работы в Абхазии это слово мы вспоминали с одним из моих абхазских друзей, встречаясь порой по несколько раз в неделю на застольях по разным хорошим или грустным поводам. «Дежавю»: говорили мы, подмигивая друг другу, давая понять, что будто и не расставались.

Другого рода дежавю возникло у меня сегодня при виде фото и видео митингующих на крыльце парламента. Все это повторяется с 2004 года. Только промежутки между событиями безбожно сокращаются. И как злая шутка – сходство претензий к власти. Одного президента обвиняли в паспортизации грузин в Гальском районе, другого – в выдаче врагу террориста, теперь причина – опять контакты с «эндурцами». И все та же озлобленность, то же желание реванша.

Дорогие друзья, на мгновение остановитесь и посмотрите на себя со стороны. По-моему, вы стоите в метре от той черты, когда любимая мной Абхазия получит обидный статус «failed state» или несостоявшееся государство. Нам, вашим друзьям в России, будет в таком случае очень обидно.

Не обижайтесь. Это от души», – написал Семён Григорьев.

Сторонники оппозиции накануне собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.

Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита.

Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.