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Абхазская оппозиция обвиняет власти в «системном сливе страны»
Абхазские оппозиционные силы официальными заявлениями отреагировали на вчерашний скандал, связанный с бизнесменом Бенуром Квирая. Ветеранская организация «Абааш» и общественная организация «Аидгылара» считают, что власти самопровозглашенной республики «сдают национальные интересы».
«В последнее время все больше заявлений о необходимости начать торговлю с Грузией. Авторы обосновывают это контрабандой и нелегальной торговлей на границе, которая не приносит прибыль государству. Если следовать этой логике, то можно узаконить наркоторговлю, воровство и многие другие преступления. Желающим торговать напоминаем, что Грузия – враждебное нам государство, которая принесла на землю Абхазии войну и горе тысячам семей», – говорится в заявлении организации «Абааш».
Ветераны считают, что «предложение начать приторговывать с Грузией можно назвать началом официальной продажи национальных интересов абхазского народа».
«Мы не против добрососедских отношений, но только после того, как Грузия признает Абхазию независимым и равноправным субъектом международного права», – сказано в заявлении.
В общественной организации «Аидгылара» отмечают, что период правления Аслана Бжания «ознаменовался ползучим предательством интересов страны и открытым соглашательством с врагом».
«Совершенно очевидно, что действия чиновников, помощников и советников президента, секретаря Совбеза, а также уполномоченного по правам человека, которые продвигают весьма сомнительные идеи, продиктованы внешнеполитической концепцией, озвученной Президентом Бжания А.Г.», – сказано в заявлении.
В «Аидгылара» говорят, что последние события не являются инициативой очередного помощника президента. «Речь идёт о системном сливе страны», – сказано в заявлении оппозиционной силы.
- Сторонники оппозиции накануне собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
- Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита. Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Другие новости дня
Экс-посол РФ в Сухуми: Абхазия в шаге от статуса «несостоявшееся государство»
Абхазия в шаге от получения статуса «несостоявшееся государство». Так считает первый посол России в самопровозглашенной республике Семён Григорьев. Как передаёт «Апсадгьыл-инфо», об этом он написал в социальной сети Facebook, а пост озаглавил: «Дежавю».
«В благословенные годы работы в Абхазии это слово мы вспоминали с одним из моих абхазских друзей, встречаясь порой по несколько раз в неделю на застольях по разным хорошим или грустным поводам. «Дежавю»: говорили мы, подмигивая друг другу, давая понять, что будто и не расставались.
Другого рода дежавю возникло у меня сегодня при виде фото и видео митингующих на крыльце парламента. Все это повторяется с 2004 года. Только промежутки между событиями безбожно сокращаются. И как злая шутка – сходство претензий к власти. Одного президента обвиняли в паспортизации грузин в Гальском районе, другого – в выдаче врагу террориста, теперь причина – опять контакты с «эндурцами». И все та же озлобленность, то же желание реванша.
Дорогие друзья, на мгновение остановитесь и посмотрите на себя со стороны. По-моему, вы стоите в метре от той черты, когда любимая мной Абхазия получит обидный статус «failed state» или несостоявшееся государство. Нам, вашим друзьям в России, будет в таком случае очень обидно.
Не обижайтесь. Это от души», – написал Семён Григорьев.
Сторонники оппозиции накануне собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита.
Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Четверо задержаны по обвинению в нападении на офис ЕНД в Гори
По обвинению в нападении на офис оппозиционной партии «Единое национального движения» в Гори задержаны четверо. Об этом сообщили в МВД Грузии. Двое задержанных – 1994 года рождения, еще двое – 1996 года.
Уголовное дело возбуждено по первой части статьи 187 УК Грузии – «Повреждение или уничтожение чужой вещи». Задержанным грозит лишение свободы на срок до трех лет.
По данным СМИ, нападение на офис оппозиционной партии минувшей ночью совершила группа из шести человек. В офисе повреждены стеклянные витринные окна, баннеры с изображением кандидатов в депутаты. На видео с камер наблюдения видно, как нападающие в течение нескольких минут с помощью камней разбивают стеклянные двери и стены офиса.
Представители горийской организации ЕНД обвиняют в случившемся активистов правящей партии «Грузинская мечта».
Госдепартамент США: В Грузии снизилось количество наркопреступлений
В 2020 году, в условиях пандемии, количество преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии снизилось на 32% по сравнению с 2019 годом, – об этом говорится в отчете Международной стратегии контроля над наркотиками на 2021 год, подготовленном Госдепартаментом США.
Согласно документу, в 2020 году департамент борьбы с транзитом наркотиков министерства внутренних дел Грузии совместно с США изъял в Батуми 40 килограммов героина.
Как пишет «Новости-Грузия», в отчете говорится, что из-за пандемии COVID-19 в Грузии в 2020 году увеличилось внутреннее потребление наркотиков, в частности, речь идет о наркотиках, которые продаются в интернете (dark web) за криптовалюту.
«Грузия находится на главном маршруте незаконного оборота наркотиков, по которому перевозятся опиум, героин и другие химические соединения. 56% продаж приходится на продукцию каннабиса, остальную часть составляют синтетические наркотики и психотропные вещества.
Эти транзакции в основном выполняются с использованием таких сервисов, как Telegram. После нескольких смертей от передозировки наркотиков в январе 2019 года криминальная полиция создала подразделение по борьбе с наркотиками в интернете. В 2020 году подразделение добилось больших успехов в ноябре и декабре, изъяв 70 и 20 килограммов синтетических наркотиков соответственно, а в июле 2020 года — 4380 таблеток MDAM и 964 таблетки суботекса.
В августе 2020 года в рамках следствия по делам, связанным с наркотиками, криминальная полиция Грузии изъяла 50 различных активов (автомобили, недвижимость и наличные деньги), общая стоимость которых превысила 850 тысяч долларов», – сказано в отчете.
В то же время Госдепартамент отмечает, что в 2018 году в Грузии был отменен административный штраф за личное употребление марихуаны, в результате чего «оборот марихуаны увеличился».
«С июля 2019 года по январь 2020 года предотвращено пять случаев масштабной перевозки марихуаны. Всего на коммерческих рейсах из Южной Африки было изъято 80 килограммов марихуаны», – говорится в отчете.
В документе также сказано, что правительство Грузии закрыло свои границы из-за пандемии. В результате отгрузки наркотиков с января 2020 года по август снизились на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
«В целом с января по август 2020 года количество преступлений, связанных с наркотиками, в Грузии упало примерно на 32%», – говорится в отчете Госдепартамента.
Freedom house: уровень свободы в Грузии снижается
Американская неправительственная организация Freedom House в ежегодном рейтинге «Свобода в мире-2021» вновь отнесла Грузию к числу частично свободных стран. Уровень свободы в Грузии оценен в 60 баллов из 100.
На сайте Freedom House указано, что этот показатель снижается уже несколько лет подряд. В докладе 2017 и 2018 годов уровень свободы оценивался в 64 балла, в 2019 году – в 63 балла, в прошлом году – в 61 балл.
В докладе «Свобода в мире-2021» говорится, что в Грузии проводятся конкурентные выборы. Демократическая траектория страны, по словам авторов документа, показала признаки улучшения в 2012–2013 годах, однако в последние годы наблюдается негативная тенденция.
«Олигархическое влияние затрагивает политические процессы в стране, политические решения и медиа-среду, а верховенство закона подрывается политизацией. Гражданские свободы защищаются непоследовательно», – говорится в докладе.
В документе указано, что правящая партия «Грузинская мечта» выиграла парламентские выборы и обеспечила себе третий срок правления, однако «борьба была омрачена подкупом голосов, случаями насилия и явными ошибками при подсчете результатов, которые спровоцировали бойкот второго тура выборов в ноябре».
«Явка избирателей в этом туре составила 26 процентов, что является самым низким показателем с момента обретения независимости», – указывает Freedom House.
Влиятельная организация пишет, что ограничения на передвижение были введены из-за пандемии коронавируса в Грузии дважды – весной и в ноябре.
«Хотя ограничения были в значительной степени соразмерны угрозе, проправительственные бизнесмены по мере развития пандемии выигрывали тендеры на закупки в сфере общественного здравоохранения», – сказано в документе.
При этом Freedom House вновь признала Грузию страной со свободным интернетом (76 баллов из 100).
COVID-19 в Грузии: 360 новых случаев, уровень выявляемости за сутки – 1,42%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3541. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 360 новых случаев коронавируса. Было проведено 25 349 тестов: PCR-тестов – 10 607, экспресс‐тестов на антиген – 14 742.
Выздоровели еще 119 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 271 739, выздоровевших – 265 805.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,42%, за последние 14 дней – 1,7%, за последнюю неделю – 1,3%.
Der Spiegel: Супруга и дочь предполагаемого убийцы Хангошвили получили фальшивые паспорта для вылета из Москвы
Супруга и дочь россиянина Вадима Красикова-Соколова, которого немецкие власти обвинили в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, использовали фальшивые паспорта для перелета из Москвы в аннексированный Крым. Об этом пишет журнал Der Spiegel по итогам совместного расследования с Bellingcat и The Insider.
По их данным, вскоре после того, как расследователи в конце 2019 года выяснили настоящее имя предполагаемого убийцы, члены его семьи вылетели по поддельным паспортам из Москвы в аннексированный Крым. Два пассажира рейса Москва – Крым летели под другими именами, при этом совпадали даты их рождения, только год рождения в обоих случаях отличался на единицу.
Анализ телефонных биллингов показал, что супруга Красикова выключила телефон 6 декабря в аэропорту Домодедово и включила его 7 декабря в Крыму. В этом перелете, как утверждается, их сопровождал сотрудник ФСБ, который потом "прилетал туда каждый месяц". По телефону своего супруга она часто звонила одному из предполагаемых сотрудников ФСБ, говорится в расследовании.
Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья, участник российско-чеченской войны и бывший сотрудник антитеррористического департамента МВД Грузии, был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Его застрелили днем по пути в мечеть, на виду у прохожих. Напавшего на него мужчину с паспортом на имя гражданина России Вадима Соколова вскоре задержали. Вскоре выяснилось, что паспорт был фальшивым, но свое настоящее имя россиянин назвать отказался.
Расследователи The Insider и Bellingcat вскоре выяснили возможное настоящее имя мужчины. По их данным, его зовут Вадим Николаевич Красиков, он перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел". Красиков-Соколов, как считают расследователи, может быть причастен еще как минимум к одному убийству в Москве в 2013 году. Немецкие следователи подозревают, что российские спецслужбы могли найти подозреваемого в убийстве и завербовать его для новых преступлений. А для того чтобы их было легче совершить, создали ему новую фальшивую личность Вадима Соколова.
Расследователи уверены, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ, эта же формулировка содержится и в обвинительных документах прокуратуры Германии. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года называл Хангошвили "кровавым бандитом" и "организатором взрывов в московском метро", но официально эта информация никогда не озвучивалась следователями.
Федеральная прокуратура Германии в июне 2020 года предъявила официальное обвинение в убийстве Хангошвили гражданину России Вадиму С. (он же Вадим К.). Помимо убийства, россиянина также обвиняют в нарушении законодательства об обращении с оружием.
Шарль Мишель: «Россия - сторона конфликта, а не посредник»
Во вторник, 2 марта, председатель Европейского Совета Шарль Мишель посетил зону конфликта на востоке Украины. Вместе с президентом Владимиром Зеленским глава Евросовета побывал в Луганской области, в городе Счастье, где в 2020 году был открыт большой пропускной пункт на линии разделения конфликтующих сторон, информирует «Международное французское радио».
Председатель ЕС вновь выразил поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Он назвал «позорной реальностью» продолжение вооруженного противостояния на Европейском континенте в 2021 году. Шарль Мишель считает Россию «стороной конфликта, а не посредником» в его урегулировании. Поэтому, по его словам, санкции, введенные ЕС против России за поддержку сепаратистов, пока останутся в силе.
Глава Европейского Совета завершает турне по странам-участницам программы «Восточное партнерство». До прибытия в Киев, он посетил Молдавию и провёл переговоры в Грузии. В Кишинёве глава Евросовета встретился с президентом Майей Санду и выразил ей полную поддержку в борьбе с коррупцией. Он назвал ЕС «самым надежным партнером Республики Молдова» в проведении реформ. Накануне визита Мишеля, 27 февраля в Кишинев из Румынии были доставлены первые 21 600 доз вакцин от коронавируса.
В Тбилиси Шарль Мишель провёл встречу с президентом Саломе Зурабишвили и выразил ей приверженность ЕС соблюдению принципа территориальной целостности Грузии. Глава Европейского Совета встретился с представителями грузинских партий и призвал их к урегулированию разногласий и возобновлению политического диалога.
- «Восточное партнёрство» — проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной.
- Три из шести государств-участников «Восточного партнёрства» — Украина, Грузия и Молдавия — объявили целью своей внешней политики вступление в Европейский союз и подписали соглашение об ассоциации с ЕС.
Навального отправили в колонию, в которой шьют трусы для ФСИН
Исправительная колония № 2 (ИК-2) во Владимирской области, где предположительно отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный, поставляет нижнее белье для нужд Федеральной службы исполнения наказаний.
Как пишет The Insider со ссылкой на сайт госзакупок, в 2018 году эта колония получила от регионального управления ФСИН контракт на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. Сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Из документации на портале госзакупок следует, что ИК-2 в Покрове должна была поставить почти 1600 рубашек по 311 рублей за штуку и четыре тысячи трусов и кальсон по 81 рублю за штуку. На официальном сайте управления ФСИН по Владимирской области есть каталог продукции, которую делают заключённые. Помимо одежды для сотрудников и осуждённых, в нём представлена различная деревянная мебель, обувь и текстильные изделия.
- В начале февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условный срок Навального по уголовному делу "Ив Роше" на реальный и назначил ему 3,5 года колонии. На прошлой неделе Алексея Навального, который почти полтора месяца провел в следственном изоляторе "Матросская тишина", отправили в колонию. По данным СМИ, политика доставилив колонию № 2 в городе Покров Владимирской области. Во ФСИН это пока не подтверждали. С учётом срока проведённого под домашним арестом и в СИЗО Навальный будет находиться в колонии около двух с половиной лет.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 19 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 208 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 19 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человек, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 4, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 11.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12861 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12387 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Глава черкесской организации «Хабзэ» приговорен к 3 годам условно
В Кабардино-Балкарии суд приговорил главу черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко к трем годам условного срока с испытательным сроком на один год, сообщает правозащитный центр «Мемориал». Его признали виновным в приобретении и хранении наркотиков.
Мартин Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года и обвинен в покупке 263 граммов марихуаны. Сам он утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное дело является местью за его общественную деятельность. На суде Кочесоко также не признал вину.
За несколько недель до задержания активист провел в Нальчике круглый стол по проблемам федерализма в России, на котором резко критиковались действия властей. После этого к родственникам Кочесоко приходил некий чиновник с «предложением» снизить гражданскую активность.
Компромиссы и диалог: оппозиция в Грузии отказалась от пикетов
Оппозиция откажется от своих планов по проведению акций протеста только после того, как власти перейдут к настоящему диалогу. Об этом после встречи представителей оппозиции в офисе Лейбористской партии заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. По его словам, пока что после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем от «Грузинской мечты» не последовало никаких конкретных шагов.
Более того, Угулава расценивает сегодняшнее задержание участников пикета возле парламента как проявление агрессии по отношению к протестующим. «У меня сегодня сложилось впечатление, что активисты не успели даже рта открыть, как их стали задерживать. Мне кажется, что это было сделано намеренно, чтобы потом Гарибашвили мог выступить с тирадой из плевков и ругательств. И это очень печально, потому что вчера была совсем другая риторика, и не будем создавать иллюзию, что кого-то можно этим обмануть», - сказал Угулава.
Лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что оппозиция не готова к компромиссам с властями в вопросах политзаключенных и досрочных выборов. По ее словам, дальнейшие шаги оппозиции будут зависеть от того, как поведет себя власть.
Одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе заявила, что сегодняшняя риторика премьер-министра Ираклия Гарибашвили усугубляет или, по крайней мере, не способствует ослаблению политического кризиса. Тем не менее, по словам Деканоидзе, оппозиция решила, что больше не будет проводить пикетирований, а акции по-прежнему будут носить мирный характер.
Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не согласятся на проведение внеочередных выборов в парламент. А освобождение Ники Мелия зависит от того, выплатят ли члены его семьи или сторонники залог в размере 40 тысяч лари. Как отметил Гарибашвили, власти не могут вмешиваться в исполнение закона.
У правящей партии и оппозиции впереди две недели для достижения прогресса по выходу из политического кризиса в стране. Накануне президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в Тбилиси, что через две недели в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране.
Политический кризис в Грузии обострился после ареста лидера «Единого национального движения» Ники Мелия. Оппозиция вышла на улицы, требуя освобождения политзаключенных и проведения внеочередных выборов.
Евросоюз и США ввели санкции из-за преследования Навального
Власти Евросоюза во вторник ввели санкции против четырёх российских чиновников из-за задержания и дальнейшего преследования оппозиционного политика Алексея Навального. Он был задержан по прилёте в Москву в январе, а после отправлен в колонию. В тот же день о своих санкциях объявили США.
Сообщение о санкциях ЕС опубликовано в официальном журнале объединения. В тексте не указаны лица, против которых введены ограничения. По данным немецких изданий Bild и Focus, под санкции попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСИН Александр Калашников и генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Им будет запрещён въезд в страны Евросоюза, а их активы на территории ЕС, если они существуют, будут заморожены.
Санкции США введены против российских чиновников и компаний, — сообщили представители администрации президента Джо Байдена журналистам в ходе телефонной пресс-конференции. Вашингтон считает, что российские власти имеют отношение к покушению на оппозиционера.
На брифинге было заявлено, что администрация Байдена не намерена добиваться перезагрузки или эскалации отношений между Вашингтоном и Москвой. При этом отмечается, что США планируют вместе с партнёрами "привлекать Россию к ответственности, когда она преступает границы" — в том числе, в ближайшее время администрация планирует ввести новый пакет санкций, отмечает агентство Bloomberg.
- Навальный был задержан по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по уголовному делу 2013 года на реальный по требованию ФСИН.
- В ведомстве заявили, что оппозиционер нарушал условия условного наказания, он это отрицает. ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить политика до рассмотрения его дела в судах всех инстанций.
Бенур Квирая: «Я посещал Грузию и поеду еще, это мой частный визит»
Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия Бенур Квирая прокомментировал скандал с его визитом на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Квирая говорит, что это был частный визит с целью привлечения инвестиций.
Бизнесмен дал интервью Абхазскому телевидению. Его комментарий публикует Telegram-канал АМРА-life.
«Я возглавлял ООО «Скурча», это свободная экономическая зона. Я ездил в Грузию не по поручению президента. Я был (у Аслана Бжания – ред.) 18 февраля и просил, чтобы поехал от него, но он отказался и сказал, что, пока я помощник, посещать Грузию не буду. 19 февраля я сдал удостоверение. Я посещал Грузию и поеду еще, это мой частный визит, поехал туда, чтобы привлечь большие инвестиции для нашей родины. Я хочу построить порт, большие гостиницы, хочу привести в Абхазию много денег, чтобы мой народ, который живет в этой стране не нищенствовал, а жил хорошо», – заявил Квирая.
Он говорит, что с 1989 года находился в абхазском освободительном движении, участвовал во всех операциях, а после войны делает все, чтобы его родина процветала.
«Всех, кто хотят показать меня в какой-то форме, я приглашаю сюда, чтобы они приехали и объяснили мне, какую риторику они используют в мой адрес, не зная чем я занимаюсь и что делаю. Я хочу спросить у партий, которые подняли шум, у них какая-то программа есть, которая оздоравливала бы нашу экономику, есть у них какая-то социальная программа, которая бы дала возможность нашим женщинам, детям, или мы постоянно будем находиться на дотации у России? Я один кто поехал в Грузию или у нас еще есть граждане, которые являются гражданами Грузии и посещают её? Порядка пяти тысяч человек в прошлом году посещали Грузию, наши больные лечатся там», – говорит он.
По словам Бенура Квирая, он встречался с другом – бизнесменом из России.
«Я ездил туда только по одной цели, для того чтобы в свободной экономической зоне были инвестиции. Сама идеология свободной экономической зоны гласит о том, что здесь должна быть свободная торговля, должен быть мировой торговый центр. Ради этого я воевал, находился в рядах нашей армии, для этого я здесь воспитывали первый спецназ. Я хочу чтобы все люди в Абхазии жили лучше, чем вы живёте сейчас, хочу чтобы в вашем доме был порядок, чтобы ваши дети получали хорошее образование а учителя хорошую зарплату. Я не состою ни в какой партии и не считаю нужным согласовывать свои действия с каким-то партиями или движениями», – отметил Квирая.
Сегодня в абхазской оппозиции заявили, что помощник Аслана Бжания Бенур Квирая 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов. В администрации абхазского президента сообщили, что Бенур Квирая больше не является внештатным помощником Аслана Бжания – 19 февраля он сложил с себя полномочия. «Никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии», – отметили в пресс-службе.
Возмущенные визитом Квирая сторонники оппозиции собрались в центре Сухуми, на площади Свободы, а позже перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Лидеры оппозиции провели встречу в законодательном органе, по завершении которой стало известно, что завтра депутаты обсудят сложившуюся ситуацию на специальном совещании.
В абхазском парламенте завтра обсудят «сложившуюся ситуацию»
В Сухуми завершились консультации между представителями оппозиционных политических сил, депутатами парламента и руководителем Администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Алхасом Квициния.
Как пишет «Апсныпресс», представители оппозиционных политических сил Аслан Барциц (партия «Форум народного единства Абхазии»), Виталий Габния (партия «Апсны»), Тимур Гулия (ОО «Аруаа»), Адгур Ардзинба (ОО «Абхазское народное движение») и Тимур Надарая выразили возмущение в связи с информацией о поездке помощника президента по внешнеэкономическим вопросам Бенура Квирая. Сообщалось, что он 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов.
По завершении встречи к собравшимися у здания парламента обратился спикер Валерий Кварчия и сообщил, что завтра депутаты обсудят сложившуюся ситуацию.
«Нас также возмутила информация о поездке и видео, распространенные вчера в социальных сетях. На завтра мы планировали провести расширенное совещание по вопросу незаконной добычи криптовалют, но в связи с сегодняшними событиями, решили обсудить их. Если вы согласны с этим, то мы проведем завтра совещание. Мы не оставим так это дело», – сказал спикер.
Один из активистов оппозиционных политических сил, экс-глава администрации Гальского района Тимур Надарая дополнительно сообщил, что депутаты обсудят и вопрос о запрете любых грузино-абхазских торгово-экономических отношений – «до тех пор, пока Грузия не признает независимость Абхазии».
Надарая также выразил недовольство тем, что информация о назначениях и освобождениях советников и помощников президента либо вообще не публикуется, либо озвучивается не своевременно.
«На встрече в парламенте руководитель президентской администрации Алхас Квициния сообщил нам о том, что президент не может освободить от занимаемой должности Бенура Квирая, так как тот еще 19 февраля сложил с себя полномочия помощника президента. Мы договорись, что впредь на сайте главы государства будет своевременно публиковаться информация о назначениях и освобождениях всех штатных и внештатных советников и помощников», – сказал Надарая.
Президент Армении не подписал указ об отставке главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд после ходатайства премьер-министра Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил.
По информации пресс-службы Саркисяна, он просит суд проверить конституционность закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", вступившего в силу 15 ноября 2017 года.
2 марта стало известно, что Саркисян решил не подписывать ходатайство Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штабы Оника Гаспаряна. Это уже второе ходатайство главы правительства по вопросу увольнения армейского чиновника. Первое Пашинян направил 25 февраля, но Саркисян вернул его обратно в правительство. "Интерфакс" приводит сообщение армянских СМИ о том, что теперь Оник Гаспарян автоматически лишится полномочий с 4 марта. СМИ ссылаются на местное законодательство о том, что если президент два раза не подписывает указ об освобождении от должности по предложению премьер-министра, то документ вступает в силу автоматически.
На прошлой неделе в Армении резко обострился политический кризис после того, как военные потребовали отставки Никола Пашиняна и его правительства. Ранее по предложению Пашиняна был уволен замначальника Генштаба Тиран Хачатрян, усомнившийся в слова премьера от неэффективности российских комплексов "Искандер" в ходе боёв в Нагорном Карабахе.
- С ноября в Армении продолжаются протесты сторонников оппозиции с требованием отставки Никола Пашиняна. Его обвиняют в предательстве национальных интересов после заключенного с лидерами Азербайджана и России соглашения о прекращении огня в Карабахе. По этому договору Баку отошли значительные территории самопровозглашенного Нагорного Карабаха. По словам Пашиняна, он действовал по согласованию с военными, и иного выбора у страны не было. Соглашение было единственным способом сохранить жизни и оставить под контролем Армении хотя бы часть Карабаха, утверждает Пашинян.
Гражданина Грузии Геннадия Бестаева в Цхинвали приговорили к трём годам тюрьмы
Суд в Цхинвали приговорил гражданина Грузии Геннадия Бестаева к трём годам лишения свободы. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
В ведомстве требуют немедленно освободить незаконно задержанных граждан Грузии и возлагают ответственность за подобные факты на Российскую Федерацию.
Грузинская сторона планирует поставить вопрос об освобождении Бестаева 5 марта, на встрече в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM), а также в ходе очередного раунда Женевских дискуссий.
Бестаев был задержан 21 ноября 2019 года. Его обвинили в «незаконном пересечении границы» и «контрабанде наркотических средств». В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия тогда заявили, что изъяли у него девять грамм марихуаны.
Выставка «Грузия – колыбель виноделия» пройдет в Сеуле
В столице Южной Кореи Сеуле, в галерее Korea Foundation Gallery с 3 марта по 1 апреля 2021 года пройдет выставка «Грузия – родина виноделия». Об этом со ссылкой на Национальное агентства вина пишет Общественный вещатель Грузии.
Сообщается, что в экспозиции будут представлены фотообразцы уникальных экспонатов, хранящихся в Национальном музее Грузии, образцы сосудов для вина и ювелирного дела, обнаруженные при археологических раскопках в Грузии; работы с изображением погреба, кувшина и памятников грузинской архитектуры, а также уникальный фотоархив Национального музея, который позволит посетителям познакомиться с 8000-летней непрерывной традицией виноделия в Грузии.
«Южная Корея – один из крупнейших мировых импортеров вина и приоритетный рынок для грузинского вина. В 2020 году из Грузии в Южную Корею было экспортировано до 90 тысяч бутылок, что на 353 процента больше аналогичного показателя за 2019 год», – говорится в сообщении.
Сопредседатели Женевских дискуссий посещают Цхинвали
Сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности посещают Цхинвали. Дипломаты встретились с полномочным представителем президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Муратом Джиоевым.
Как пишет агентство «Рес», югоосетинский политик заявил, что Женевским дискуссиям в Цхинвали придают очень важное значение, связывая с ними «прочный мир и безопасность».
«Югоосетинская делегация каждый раз приезжает в Женеву с поручением от руководства Южной Осетии – активно и плодотворно поработать, такую же задачу мы ставим на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий. К сожалению, пандемия коронавируса в прошлом году сильно мешала работать, в течение года мы смогли встретиться только один раз в Женеве. Будем надеяться, что ситуация в этом году будет лучше и Женевский процесс продолжится в штатном формате, а основная задача Женевского процесса – обеспечение мира и безопасности в этом году получит свое позитивное развитие», – подчеркнул Джиоев.
Дипломаты, в том числе новый сопредседатель от ОБСЕ Анника Сёдер обсуждают в Цхинвали повестку дня очередного раунда Женевских дискуссий, намеченного на 23-24 марта.
Германия может продлить локдаун из-за коронавируса до конца марта
Германия планирует продлить действие так называемого локдауна в связи с эпидемией коронавирусной инфекции до 28 марта.
При этом уже начиная с 8 марта в стране начнут ослаблять некоторые ограничения, передаёт Reuters со ссылкой на издание Focus Online. Журналисты цитируют проект соглашения, подготовленного для встречи канцлера Ангелы Меркель с главами 16 федеральных земель.
Ожидается, что это обсуждение состоится в среду, 3 марта. Reuters отмечает, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в ФРГ превышает 2 миллиона 400 тысяч.
В соседней Чехии в попытке остановить резкий рост заражений коронавирусом с 1 марта действует новый трёхнедельный локдаун. Жителям запрещено перемещаться между регионами, закрылись детские сады и начальные классы школ. Введено обязательное ношение респираторов в транспорте, офисах, магазинах, больницах, других общественных местах. Также респираторы и маски обязательны на улицах, в людных местах.
Чехия с населением примерно в 10 миллионов 600 тысяч лидирует в мировом антирейтинге по числу заражений на 100 тысяч человек населения за последние две недели. Всего с начала пандемии в стране более одного миллиона 250 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 и свыше 20 тысяч умерших от болезни.
Мировым лидером по общему числу заражений и смертей от коронавируса остаются Соединённые Штаты. Как заявила в понедельник директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски, начавшееся распространение более опасных штаммов коронавируса потенциально чревато четвёртой волной заболеваемости в стране. На прошлой неделе, как отметила Валенски, в США каждый день было около 70 тысяч новых случаев. Число умерших за сутки составляло 2 тысячи.
По всему миру циркулируют несколько различных вариантов вируса, из них наиболее опасными эксперты считают штаммы, появившиеся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, пишет "Би-би-си".
По данным американского университета Джонса Хопкинса, число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к 114 с половиной миллионам, число жертв превышает два с половиной миллиона.
Сторонники абхазской оппозиции собираются у здания парламента
Сторонники оппозиции сегодня собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики Абхазия. На месте усилены меры безопасности.
Собравшиеся возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». Они требуют, чтобы вопрос обсудили в парламенте при участии всех политических сил.
«Это не первый случай. Мы помним, что очередной советник президента Лаша Сакания также встречал парламентариев Грузии, которые незаконно пересекли государственную границу по реке Ингур, приехали сюда с иконами. Такого рода акции не приведут к положительным результатам», – заявил председатель «Аруаа» Тимур Гулия.
Среди участников спонтанной акции – экс-помощник Аслана Бжания по международным связям Ахра Авидзба.
Сегодня в абхазской оппозиции заявили, что помощник Аслана Бжания Бенур Квирая 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов. В администрации абхазского президента сообщили, что Бенур Квирая больше не является внештатным помощником Аслана Бжания – 19 февраля он сложил с себя полномочия. «Никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии», – отметили в пресс-службе.
Пресс-служба Аслана Бжания: Бенуру Квирая не поручали вести переговоры с Тбилиси
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что Бенур Квирая больше не является внештатным помощником Аслана Бжания – 19 февраля он сложил с себя полномочия.
«Никто не давал ему поручений вести переговоры с властями Грузии», – заявили в пресс-службе.
Ранее в абхазской оппозиции заявили, что Квирая 25 февраля отправился на переговоры с грузинской стороной для обсуждения экономических и торговых вопросов. Сторонники оппозиции в эти минуты собрались в центре Сухуми. Они возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии».
Ираклий Гарибашвили: Вопрос досрочных выборов не обсуждается
Премьер-министр Грузии считает, что для требования досрочных выборов в стране у оппозиции «нет легитимных оснований» и для властей это требование по-прежнему является «красной линией».
Как пишет «Новости-Грузия», Ираклий Гарибашвили сегодня в беседе с журналистами еще раз прокомментировал состоявшуюся накануне встречу с оппозицией, организованную президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что на встрече обсуждались вопросы, которые были выдвинуты оппозиционными партиями.
Гарибашвили подтвердил, что был поставлен вопрос об освобождении помещенного в предварительное заключение на время следствия лидера партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
При этом премьер подчеркнул, что правящая партия намерена действовать «только в интересах страны и народа, а не в личных прихотях или интересах какой-либо конкретной партии».
«Я четко зафиксировал нашу позицию на встрече и теперь хочу зафиксировать ее публично. Вопрос касался освобождения Мелия. Моя позиция заключалась в том, что мы не будем и не сможем вмешиваться в исполнение закона. У г-на Мелия, его семьи или членов партии полностью есть возможность, в любое время, в любой день оплатить требуемый залог, однако они не заинтересованы в том, чтобы Ника Мелия вышел из тюрьмы, пока по делу не вынесут окончательный приговор.
Второй вопрос – это полная готовность к избирательной реформе, мы уже начали предпринимать конкретные шаги по этому поводу, это включает в себя широкие комплексные вопросы, которые нужно доработать, улучшить избирательную реформу, это касается местных выборов, следующих парламентских выборов.
Третий вопрос – наша принципиальная позиция по досрочным выборам неизменна, это «красная линия», это вопрос, который рассматриваться не будет. Я зафиксировал это вчера на встрече. Для требования досрочных выборов в стране нет никаких легитимных оснований.
Я там ознакомился и выслушал здравые, конструктивные мнения участников, это дает мне основания для оптимизма, полагать, что указанный диалог с конструктивной частью оппозиции будет продолжаться и успешно завершится. Это означает, что мы должны суметь работать в едином парламенте, чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни», – заявил Гарибашвили.
- Накануне в администрации президента прошла встреча лидеров оппозиции и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Инициатором переговоров стал президент Европейского совета Шарль Мишель, который посетил Тбилиси с визитом.
Абхазский омбудсмен выступает за пересмотр ограничений, введенных на де-факто границе по реке Ингури
Ограничения, введенные на де-факто границе по реке Ингури, должны быть пересмотрены, – считает Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл. Она обратилась к абхазскому лидеру Аслану Бжания с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения режима ограничения перехода.
В письме говорится, что «введенные в целях сохранения жизни и здоровья населения ограничения должны быть соразмерными и адекватными существующей угрозе».
Многие жители Галского района Абхазии оказываются ограниченными в своих правах, что не может не восприниматься жителями грузинской национальности Восточных районов Абхазии как дискриминация
«В настоящее время в связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации смягчены многие ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса как в Абхазии, так и в Грузии. Тем не менее, из-за продолжающего действовать режима ограничения пересечения абхазо-грузинской границы многие жители Галского района Абхазии оказываются ограниченными в своих правах, что не может не восприниматься жителями грузинской национальности Восточных районов Абхазии как дискриминация», - отмечается в письме омбудсмена.
Асида Шакрыл указывает, что проблемы из-за закрытой границы испытывают молодые люди, обучающиеся и готовящиеся к поступлению в грузинские учебные заведения.
«Кроме того, как известно, большое количество жителей Абхазии (в большей степени – жителей Галского района), страдающих хроническими заболеваниями, лечатся в грузинских медучреждениях. Многим из них приходится время от времени ездить в Грузию для того, чтобы пройти необходимый курс лечения. Также из-за ограничений пропускного режима на КПП «Ингур» основное население Галского района, являющееся получателями грузинских социальных пособий, не могут получить их о в Абхазии, следовательно, им для этого необходимо выезжать в Грузию.
Таким образом, без возможности свободно передвигаться и удовлетворять свои базовые потребности на протяжении почти года, население района оказалось в тяжелой ситуации. Все это привело к тому, что участились случаи нелегального перехода границы жителями Галского района (зафиксировано около четырех тысяч случаев), которым за административное нарушение вменяется административный штраф в размере от 4800 до 6000 рублей, что становится для них дополнительным финансовым бременем. Кроме этого, нелегальный переход границы исключает возможность контролировать ситуацию с распространением инфекции Covid-19», – говорится в обращении Асиды Шакрыл.
Омбудсмен призывает Аслана Бжания принять необходимые решения, учитывающие необходимость соблюдения прав человека и предусматривающие все меры безопасности, связанные с защитой населения от распространения коронавирусной инфекции.
В заявлении говорится, что в течение года де-факто граница открывалась 5 раз (на несколько дней каждый раз) в целях предоставления гуманитарного коридора для возвращения жителей Абхазии. Также, с 15 октября по 30 декабря 2020 года был открыт гуманитарный коридор для граждан Грузии, получателей пенсий и социальных пособий. Для лиц, желающих получить экстренную медицинскую помощь в грузинских клиниках, была предоставлена возможность в беспрепятственном пересечении Ингурского моста.
- Ранее ветеранская организация «Аруаа» выразила удивление актуализацией темы статуса жителей Гальского района. В частности, организация прокомментировала репортаж «Гал ТВ» о совещании при участии уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл. В «Аруаа» напоминают, что вопрос гражданства в этом районе вызвал в 2014 году широкий резонанс.
Сторонники абхазской оппозиции сегодня соберутся в центре Сухуми
Сторонники абхазской оппозиции сегодня, в 12:00 по местному времени соберутся в центре Сухуми.
Организация ветеранов «Аруаа» призывает собраться па площади Свободы всех, кто возмущен «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии».
Ранее Абхазское народное движение распространило заявление, в котором говорится о переговорах помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия Бенура Квирая с грузинской стороной о налаживании прямых экономических и торговых отношений.
Оппозиционеры указывают на видео, на котором Квирая, по словам авторов заявления, «произносит длинную тираду о братстве и совместной истории с грузинским народом».
В оппозиции считают, что абхазский лидер Аслан Бжания «перешёл красную линию».
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