«Амцахара» назвала события 2 марта «неудачной попыткой оппозиции заявить о себе»

Провластная партия «Амцахара» обвиняет абхазскую оппозиции в нагнетания ситуации и дестабилизация обстановки. В партии прокомментировали скандал, связанный с бизнесменом Бенуром Квирая. В «Амцахара» считают, что оппозиция «попыталась превратить частную жизнь человека в политику». Стихийный митинг у здания парламента 2 марта в партии назвали «неудачной попыткой оппозиции заявить о себе».

«Нынешние оппозиционные силы ради достижения своих целей и возврата к власти готовы на все. И как убеждались не раз, цель у оппозиционных сил одна – использовать любой предлог для нагнетания ситуации и дестабилизация обстановки, внесения смуты и раздора в обществе», – говорится в заявлении.

В «Амцахара» говорят, что Бенур (Акун) Квирая не нуждается в их защите, «так как сам может ответить за каждое свое слово, каждый свой шаг и свои поступки».

«Но никому не позволительно использовать данную ситуацию в политических целях и играть на чувствах людей. Мы не сомневаемся в патриотизме нашего ветерана Акуна Квирая, который принимал активное участие в национально-освободительном движении, и является ветераном Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Он никогда не сдавал своих позиций, и мы уверены, никогда и ни при каких обстоятельствах он не изменит своим принципам и человеческим качествам. Уверены и в том, что в момент опасности для своей страны одним из первых встанет на ее защиту. Свой патриотизм и любовь к Родине он показал и в боях, рискуя жизнью, и в мирной жизни, трудясь и помогая людям», – говорится в заявлении.

В «Амцахара» отмечают, что оппозиция, «талантливо имитируя единоличную любовь к стране и заботу о ней, готова обвинить власти и всех ее сторонников в предательстве и сдаче национальных интересов».

«Подобное поведение – это годами отработанная ими технология. Ни Президент Аслан Бжания, ни те, кто находятся в руководстве страны, ни сторонники нынешних властей никогда и ни при каких обстоятельствах не сдавали и не сдадут интересы Абхазии, и никому этого не позволят. Предостерегаем: столкнуть народ в очередной раз мы не позволим и никому не дадим. Мы такие же патриоты и не меньше переживаем за судьбу страны, за которую проливали кровь наши боевые друзья», – говорится в заявлении.