Из дома Ахры Авидзба изъят арсенал оружия и боеприпасов – абхазское МВД

Во время спецоперации по задержанию лидера оппозиции Ники Мелия внутри штаб-квартиры оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) находилось не более 200 полицейских. Как пишет «Новости-Грузия», об этом сегодня заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте Грузии в рамках «министерского часа».

«Внутрь зашли примерно 200 человек, наши сотрудники. Там были как спасатели, также на улице была мобилизована патрульная полиция, криминальная полиция, пожарные. Все они были снаружи и не заходили во внутрь. Было опасение, что может, например, возникнуть пожар, и тогда бы произошла какая-то большая беда. Если все это [возможные риски] перечислять вместе, человеку может показаться, что их многовато», – заявил Гомелаури.

Министр добавил, что их сотрудников в здании было «намного меньше» числа сторонников оппозиции, которые высказали готовность физически защищать Мелия.

В ходе «министерского часа» депутаты уделили основное внимание именно спецоперации по задержанию Мелия. Члены парламентского большинства при этом воздерживались от каких-либо вопросов и благодарили МВД за эффективную работу.

В частности, депутат Созар Субари подчеркнул, что «операция прошла на высочайшем профессиональном уровне» и «никто не получил серьезных травм». Председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Тея Цулукиани и вовсе заявила, что если бы она оказалась на месте Гомелаури, то не смогла бы провести спецоперацию «так по-человечески, так гуманно, с такими высокими стандартами».

Как пишет «Интерпрессньюс», Гомелаури сегодня также заявил, что в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, число зарегистрированных преступлений в Грузии сократилось на 12%.

«Сократились преступления такой категории, как: попытка убийства, разбой, грабеж, вымогательство, воровство, в том числе уменьшилось и число фактов ограбления квартир. Увеличилась киберпреступность, что является глобальным вызовом и обусловлено повышенным использованием интернет-ресурсов. Возросли факты насилия в семье, также число убийств (за год) выросло на девять фактов», - заявил Вахтанг Гомерлаури.