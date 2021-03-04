В Абхазии сообщают о задержании Ахры Авидзба

Экс-помощник президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным делам, герой «ДНР» Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности, – сообщают местные Telegram-каналы.

АМРА- life пишет, что Авидзба находится в абхазской СГБ вместе со своей охраной.

«Силовики говорят о возможном освобождении его только к утру, после получения ответов на все вопросы. А пока личный состав МВД поднят по тревоге», – говорится в сообщении.

«D News Абхазия» также пишет, что Авидзба задержан вместе с охраной и доставлен в СГБ.

«В доме сейчас ведётся обыск. Родственникам ничего не объясняют», – говорится в публикации.

Ранее информация о задержании Авидзба была опубликована российским журналистом Семёном Пеговым.

«По моей информации, в доме донбасского командира Ахры Авидзба в Сухуме устроили «маски-шоу», якобы для того, что доставить на беседу в СГБ республики. Только что беседовал с его женой Юлей. Слышал, как у нее вырвали телефон прямо во время нашего разговора. Никаких ордеров или документов силовики семье Авидзба не представили. Очень волнуюсь за Юлю (Ахра, уверен, справится с любой ситуацией). Надеюсь, что все происходящее недоразумение и в ближайшее время всё разрешится», – говорится в сообщении.

Сегодня вечером Ахра Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».

«Сегодня подал документы в Министерство юстиции на регистрацию !!!», – написал Авидзба.

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