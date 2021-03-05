Абхазская неделя: казус Квирая, казус Авидзба

Неделя была отмечена скандалом, связанным с очередным помощником президента Аслана Бжания, по совместительству бизнесменом Бенуром Квирая. Он поехал в Грузию договариваться о продаже щебенки, которую его фирма добывает в реке Кодор.

Понятно, что информация эта не прозвучала из официальных источников, а неведомыми путями просочилась в соцсети, телеграмм-каналы, а затем и в СМИ. К тому времени, как скандал перерос в митинг, а спецназ преградил входы и выходы в администрацию президента и парламент, в пресс-службе президента сообщили, что Бенур Квирая к моменту своего выезда в Грузию был уже уволен с должности помощника президента.

На защиту Аслана Бжания бросился и сам Бенур Квирая, который заявил, что его поездка не была одобрена президентом. Сам же Бжания скоропостижно отправился на плановое медицинское обследование в Россию, где уже два месяца находится на лечении другой абхазский высокопоставленный чиновник – премьер-министр Александр Анкваб. Таким образом, дежурным по стране остался спикер Валерий Кварчия, который провел переговоры с представителями общественности и созвал экстренное собрание депутатов парламента. Заседание прошло в закрытом от общественности режиме, в ходе него народные избранники узнали, что президента в стране нет, и решили дождаться его возвращения, чтобы задать ему вопросы и услышать его мнение.

Тем временем общественно-политические организации высказали свое отношение к происходящему и возложили ответственность на высшее руководство республики. В заявлениях общественно-политических партий и движений, в частности, отмечается, что действия помощников президента и некоторых бизнесменов находятся в полной гармонии с Концепцией внешней политики Абхазии, в которой президентом предусматриваются «многоуровневые» переговоры с Грузией. По мнению оппозиционных сил, данный пункт Концепции полностью «соответствует духу грузинской программы «Шаг к лучшему будущему», являющейся рычагом возвращения Абхазии в лоно Грузии».

Свою принципиальную позицию в данном вопросе авторы заявлений объясняют позицией Грузии в отношении Абхазии, отсутствием мирного договора между двумя странами и реваншистскими настроениями Грузии в отношении Абхазии. Общественные и ветеранские организаций требуют от руководства ужесточения пограничного режима на государственной границе между Абхазией и Грузией и принятия законодательного решения, запрещающего торгово-экономические взаимоотношения между двумя государствами, де-факто находящимися в состоянии войны.

Пока власть и оппозиция обменивались заявлениями другой бывший помощник президента Бжания по внешним связям Ахра Авидзба подал документы для регистрации нового оппозиционного общественно-политического движения. Это произошло в четверг, а уже к вечеру того же дня он был арестован правоохранительными органами Абхазии и доставлен в СГБ. В это время дом его отца, в котором находилась жена Ахры Авидзба, был оцеплен сотней СОБРовцев, которые избили находящихся в доме мужчин и вывернули жене руку. По ее словам, обыск был проведен без ордера и после того, как в доме отключили свет. В доме обнаружено огнестрельное оружие, наличие которого, скорее всего, и станет основанием для задержания. Вместе с Ахрой Авидзба арестованы и его пятеро друзей из ДНР.

Между тем, арест Ахры Авидзба был воспринят общественностью как показательная порка для сторонников Бжания, которые один за другим отмежевываются от главы государства. Пользователи социальной сети напоминают, что Авидзба не был арестован, даже когда протаранил на своем автомобиле две государственные границы, и когда ходил и ездил вооруженный по стране. Но стоило ему пойти против Аслана Бжания, как наличие оружия в доме стало поводом для ареста.

Напомним, что Ахра Авидзба был лицом переворота, совершенного Асланом Бжания в январе 2020 года. Тогда Бжания называл его «достойным сыном абхазского народа и замечательным парнем». Вскоре после выборов новый президент назначил Авидзба своим советником, но после ряда заявлений, в которых советник выразил свое несогласие с позицией главы государства, освободил его от должности «по собственному желанию». Впрочем, с советниками Бжания расстается с легкостью: за неполный год им были уволены, как минимум, четыре советника.

Тем временем, у здания СГБ собрались родственники Ахры Авидзба, которые требуют обосновать его задержание.

На этой неделе осложнилась и криминогенная ситуация. 3 марта на территории Гагрской ЦРБ убит криминальный авторитет Ахра Гезердава. Правоохранительные органы не оглашают никаких версий. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства.

Генеральная прокуратура на этой неделе сообщила, что обвинения, выдвинутые против лидера Абхазского народного движения Адгура Ардзинба о фактах хищения, не имеют под собой основания. Следователи отметили, что, согласно поступавшим к ним материалам, фактов нарушений не обнаружено. Однако данная информация была удалена с сайта Государственного информационного агентства «Апсныпресс» и сайта прокуратуры через 15 минут после размещения. Напомню, что обвинение в адрес лидера «АНД» Адгура Ардзинба прозвучало в интервью министра экономики Кристины Озган тому же агентству «Апсныпресс».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия