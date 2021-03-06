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США призвали парламент Грузии к выполнению всех рекомендаций БДИПЧ
США призывают парламент Грузии выполнить все рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ и продолжать реформы для совершенствования избирательного законодательства. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.
Сегодня, 6 марта, был обнародован итоговый отчет Ограниченной миссии по наблюдению за выборами (ОМНВ) Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по итогам последних парламентских выборов в Грузии.
«В отчете подчеркивается сохраняющаяся потребность в важных реформах, особенно в таких областях, как финансирование избирательных кампаний, состав избирательных администрации и разрешение споров. Соединенные Штаты разделяют эту озабоченность и настоятельно призывают парламент продолжить дискуссионный и инклюзивный процесс реформ, направленных на выполнение всех этих давних рекомендаций БДИПЧ», - говорится в заявлении посольства.
В дипломатическом представительстве добавили, что соответствующие реформы послужат укреплению политического плюрализма и демократии, а также помогут Грузии на ее пути в ЕС и НАТО.
«Гражданское общество и оппозиция, включая партии, которые в настоящее время находятся вне парламента, имеют важные перспективы, которые необходимо учитывать. Мы призываем все заинтересованные стороны добросовестно участвовать в процессе реформ как для усиления парламента, так и для обеспечения того, чтобы будущие выборы были более свободными и справедливыми», - отмечено в заявлении.
По оценке международных наблюдателей, парламентские выборы в Грузии были конкурентными и в целом соблюдались фундаментальные свободы. Одновременно они указали, что «широко распространенные обвинения в давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством снизили доверие общества к некоторым аспектам процесса».
Среди главных рекомендаций БДИПЧ обеспечение более сбалансированного политического представительства в избирательных комиссиях, быстрое и эффективное расследование всех возможных фактов запугивания избирателей, совершенствование процедур рассмотрения жалоб, устранение недостатков и двусмысленности избирательного законодательства и так далее.
Большинство из этих рекомендаций были выданы властям Грузии в прошлые годы, в том числе по итогам президентских выборов в 2018 году, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
Хакеры атаковали больше 20 тысяч организаций в США
Хакеры атаковали больше 20 тысяч организаций в США и десятки тысяч в странах Азии и Европы. Для атаки использовался почтовый сервис Microsoft Exchange. Власти США подозревают, что за атакой может стоять Китай, передают газета Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Об уязвимости Microsoft сообщил эксперт по компьютерной безопасности из Тайваня. Атака, предположительно, началась в конце прошлого года. Microsoft выпустили срочное обновление своего программного обеспечения, чтобы закрыть возможности для взломщиков. Однако по состоянию на пятницу им успели воспользоваться 10 процентов пользователей, находящихся в зоне риска.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что уязвимости, которые были использованы, «существенны» и «могут иметь долговременные последствия», - передает «Голос Америки». Один из источников WSJ предполагает, что число атакованных может быть значительно выше, чем предполагается, и достигать 250 тысяч, что сделает атаку одной из самых масштабных в истории.
Все пострадавшие используют Microsoft Exchange на компьютерах, а не с помощью облачных сервисов. Благодаря этому, от атаки, возможно, не пострадали крупнейшие компании и правительственные структуры. Однако взломщикам удалось получить доступ к сетям городских администраций, кредитных союзов и малого бизнеса в США.
Граждане из Центральной Азии смогут въехать в Грузию с ПЦР-тестом
Как сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, граждане из государств Центральной Азии смогут въехать в Грузию на основании отрицательного ПЦР-теста, передает Общественный вещатель.
Согласно постановлению правительства Грузии, граждане всех стран Центральноазиатского региона (Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан) смогут попасть в Грузию по воздуху только при предъявлении документа, подтверждающего прохождение ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов. На 3-й день после пересечения границы Грузии они также обязаны провести ПЦР-исследование за свой счет.
- Из-за улучшения эпидемиологической ситуации власти Грузия с 1 февраля полностью отменили запрет на регулярное авиасообщение, действовавший с марта 2020 года. Одновременно правила въезда на территорию Грузии как для граждан ряда стран были упрощены.
- В настоящее время при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, Турции, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.
- Послабления действуют только для тех, кто прибывает в страну авиарейсами. Сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для всех туристов. На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и предъявят соответствующий документ на границе.
В Тбилиси прошла акция с требованием упразднения «комендантского часа»
Перед зданием Тбилисского сакребуло прошла акция протеста с требованием отмены действующего в стране ограничения на передвижение с 21:00 до 05:00.
Собравшиеся развернули транспарант с надписью «Право на свободное передвижение не может быть ограничено», сообщает Общественный вещатель.
Как заявляют активисты, «комендантский час» не имеет обоснований. Горожане спланировали акцию в социальной сети.
- По решению властей Грузии, с 1 марта были отменены еще несколько ограничений, введенных в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
- С 25 февраля в стране возобновилась работа гостиниц на горнолыжных курортах и работа междугородного транспорта. Кроме того, стала разрешена работа общественного транспорта в выходные дни.
- Пока что не известно, когда в Грузии отменят «комендантский час» - передвижение запрещено в ночное время, с 21:00 до 05:00.
В России зафиксирован рост спроса на авиабилеты в Грузию в 37 раз
Российские туристы повально хлынули на отдых в Грузию после объявления об открытии границ, пишет сегодня, 6 марта, «Лента.ру» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales. По данным Aviasales, за последние 10 дней спрос на авиабилеты в Грузию вырос в 37 раз. Одновременно аналитики указывают, что бронирование авиабилетов в Грузию восстановилось на 87% от уровня до начала пандемии коронавируса.
Средняя продолжительность планируемых поездок граждан РФ в Грузию составляет 8,6 дня. Согласно исследованию, чтобы добраться из России до Тбилиси в одну сторону эконом-классом пользователи Aviasales в среднем платят 17 тысяч рублей. Поскольку прямых перелетов из РФ в Грузию нет, им приходится выбирать рейсы с пересадками, например, в Стамбуле.
- Из-за улучшения эпидемиологической ситуации власти Грузия с 1 февраля полностью отменили запрет на регулярное авиасообщение, действовавший с марта 2020 года. Одновременно правила въезда на территорию Грузии как для граждан ряда стран были упрощены.
- В настоящее время при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, Турции, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Послабления действуют только для тех, кто прибывает в страну авиарейсами. Сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для всех туристов. На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и предъявят соответствующий документ на границе.
Грузия подписала контракты на поставку еще 200 тысяч доз вакцин от COVID-19
За пределами международного механизма COVAX у двух разных компаний-производителей Грузия напрямую забронировала 700 тысяч доз вакцин от коронавируса, которые должны быть одобрены регуляторами в марте-апреле 2021 года. Об этом глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила в интервью грузинской службе Радио Свобода.
«Мы ведем переговоры со всеми производителями вакцины, которые сегодня уже признаны со стороны строгого регулятора или же Всемирной организацией здравоохранения. Это означает, что мы продолжаем прямые переговоры с Pfizer и AstraZeneca и, кроме того, мы точно знаем, какие вакцины в ближайшее время будут признаны как строгими регулирующими организациями, так и ВОЗ.
Это означает, что, конечно же, доступ к ним появится и у нас – как по платформе COVAX, так и в свободной продаже, и мы уже ведем переговоры с этими производителями по определенным дозам…
От одного производителя заказали 1 миллион доз. Также мы ведем переговоры с двумя оставшимися производителями по 100 тысячам доз и дополнительным 500 тысячам доз. То есть за пределами платформы COVAX дополнительно у нас забронированы 700 тысяч доз вакцины. Я ограничусь намеками. Это вакцины, которые ожидают регистрации и признания ВОЗ в марте-апреле. Контракты на 200 тысяч доз от двух разных производителей у нас уже есть», - сообщила Тикарадзе.
- В настоящее время одобрения от регуляторов, а также от ВОЗ ожидают вакцины американских компаний Johnson & Johnson и Novavax. Министерства здравоохранения ряда западных стран уже разрешили их использование на территории своих государств.
- Посредством COVAX до конца 2021 года Грузия должна получить 700 тысяч доз вакцин, которых будет достаточно для вакцинации 20% населения страны. Согласно предварительному прогнозу распределения вакцин, представленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 2 марта, до мая 2021 года Грузия получит 129,6 тысячи доз вакцин. Также известно, что первая партия – 29 250 доз препарата американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech – прибудут в страну уже в первом квартале.
За сутки на Северном Кавказе выявлено 508 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 26 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 508.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 14 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане и Калмыкии - по два, в Кабардино-Балкарии и Адыгее - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8004 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 140 человек.
- Краснодарский край + 140 (39 295) за все время пандемии)
- Ставропольский край + 135 (47 984)
- Кабардино-Балкария + 67 (21 400)
- Дагестан + 41 (30 029)
- Калмыкия + 32 (19 214)
- Карачаево-Черкесия + 30 (19 254)
- Северная Осетия + 27 (15 864)
- Адыгея + 14 (13 855)
- Ингушетия + 11 (14 829)
- Чечня + 11 (11 367)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрирован 233 091 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 6 марта, выявлен 4 312 181 человек с коронавирусом.
Париж и Москва обменялись высылкой дипломатов. Российского обвинили в шпионаже
Париж и Москва обменялись высылками дипломатов. Российский был выслан после того, как его обвинили в шпионаже. Об этом сообщила французская газета Les Echos, внимание на публикацию обратил «Коммерсантъ».
По данным газеты, инцидент произошел в конце прошлого года. Утверждается, что один из руководителей экономического отдела посольства России в Париже был пойман в момент совершения шпионажа. Он был выслан, в ответ выслали французского дипломата из экономического отдела посольства в Москве. Публично об этом не сообщалось.
Les Echos не удалось получить официального подтверждения случившегося. Тему не стали комментировать «Коммерсанту» в посольстве Франции и российском МИД.
Тайну обмена газеты связывают с отношением между двумя странами - стороны пытаются сохранить видимость хороших взаимоотношений, а на февральской Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон единственный из выступивших представителей западных государств и организаций призвал к диалогу с Россией. Он сказал, что считает политику открытого противостояния с Москвой проваленной.
БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR/OSCE) опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии, прошедших 31 октября 2020 года.
Согласно предварительным выводам Международной наблюдательной миссии за выборами в Грузии от 1 ноября, «парламентские выборы 31 октября были проведены в конкурентной среде и, в целом, с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении на избирателей и в размытости границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса».
Также выборы прошли в условиях значительно изменившейся правовой базы, которая создавала прочную основу для проведения демократических выборов, однако в докладе говорится, что «необходимы дополнительные шаги для устранения имеющихся недостатков».
«Разнообразная и плюралистическая медиа была крайне поляризованной, аналитическая журналистика и дискуссия, проистекающая из политики, была менее заметна, что мешало избирателям сделать полностью информированный выбор. На том малом количестве избирательных участков, которые мы посетили, процедуры в основном соблюдались. Однако концентрация на местах большого числа групп наблюдателей, аффилированных с партиями, которые время от времени вмешивались в процесс, привела к многолюдности на избирательных участках», - говорится в документе.
В отчете отмечается, что парламентские выборы 31 октября в Грузии прошли по новой избирательной системе. В частности, 120 членов парламента избираются по пропорциональной системе и 30 депутатов по одномандатным округам по мажоритарной системе.
«Снижение избирательного порога до 1% повысило конкурентоспособность избирательной среды появлением на политической сцене множества новых партий. Вопреки хорошо зарекомендовавшей себя международной практике, новые 30 одномандатных мажоритарных округов были сформированы исключительно на основе политического процесса, хотя и на основе консенсуса. Границы, определенные для мажоритарных округов, привели к неравномерному распределению избирателей по округам, что противоречит принципу равноправного избирательного права», - говорится в документе.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако все оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
Сенатор от Техаса задержал назначение главы ЦРУ, требуя новых санкций против «Северного потока»
Сенатор от Техаса Тед Круз задержал утверждение нового главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он требует от администрации нового президента Джо Байдена более жестких санкций против строительства российского газопровода «Северный поток-2» в Германию. Ранее группа из 40 сенаторов-республиканцев потребовала от президента ужесточения мер против проекта.
Бернс - бывший посол США в Москве, карьерный дипломат с 33-летним стажем. Его утверждение Конгрессом может пройти и без голоса Круза, однако так оно займет больше времени. «Я перестану блокировать кандидатуру, когда администрация Байдена выполнит свою обязанность по выявлению и отправке под санкции кораблей и компаний, строящих путинский газопровод», - заявил сенатор в твиттере.
Принятый Конгрессом Закон о защите энергетической безопасности Европы предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте строительства газопровода, - напоминает «Голос Америки». Однако конкретные действия против строителей и их сроки остаются на усмотрение президента.
Накануне группа из 40 сенаторов-республиканцев обратилась к администрации Байдена с требованием ужесточения санкций против проекта. «Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину установить удушающий контроль над поставками газа в Европу и усилить свое влияние», – заявляется в их обращении.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в четверг, что новые санкции в отношении участников строительства могут быть введены уже в мае.
- Строительство «Северного потока – 2» началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой значительно зависит от российского транзита. Кремль заявляет, что проект не преследует никаких целей, кроме экономических.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 4 человека
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 508, в общем составив 174 257. По состоянию на 11:00 6 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 191 и сейчас составляет 164 654.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3219.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 824 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5560, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 747 879 (3016 за сутки), передает Радио Азатутюн.
Премьер Армении провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 марта провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян сначала поздравил собеседника с назначением на эту высокую должность. Говоря о двусторонних отношениях, премьер-министр Пашинян высоко оценил оказываемую Армении постоянную поддержку со стороны США и роль США в Минской группе ОБСЕ.
Стороны коснулись ситуации, сложившейся в регионе после войны. Была подчеркнута необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Внимание собеседника было особо обращено на необходимость немедленного возвращения Азербайджаном военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. В этом контексте американская сторона подчеркнула важность деятельности сопредседателей Минской группы и выразила готовность продолжить свою роль в урегулировании конфликта.
Госсекретарь США подчеркнул важность развития партнерских отношений с Арменией. Он высоко оценил достижения Армении в области демократии и заверил, что США и впредь будут оказывать Армении помощь в проведении реформ.
С обеих сторон была подчеркнута важность сотрудничества по укреплению верховенства закона, борьбе с коррупцией, реформе системы правосудия и полиции в Армении, сообщает Радио Азатутюн.
Никол Пашинян поблагодарил американскую сторону за высокую оценку и готовность оказать содействие в проведении реформ.
Коронавирус в Грузии: 355 новых случаев за сутки, 4 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 355 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения более 19,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,8%, средний за последние 14 дней – 1,6%, а за 7 дней – 1,44%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 272 617. Почти 50% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 176. В Имеретии выявили 48 фактов, в Шида Картли – 30, в Самегрело и Земо Сванети – 23, в Кахетии – 19, в Аджарии – 17, в Гурии – 14, в Квемо Картли – 8. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 10 новых случаев заражения, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 4.
От ковида умерли еще четверо пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 567.
Выздоровел 91 человек, их общее число выросло до 266 344.
В настоящее время в стране 2 680 активных случаев COVID-19. Из них 1 387 пациентов (почти 52%) проходят лечение в больницах, 1 151 (примерно 43%) – на дому, а 142 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 267. К аппаратам ИВЛ подключены 79 человек. В карантинных пространствах размещены 312 граждан. Около 6,2 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Главы МИД стран ЕС создают посредническую группу для разрешения кризиса в Грузии
Министры иностранных дел государств-членов Евросоюза создадут посредническую группу, чтобы помочь правительству и оппозиции Грузии преодолеть политический кризис. Об этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в интервью национальной телерадиокомпании LRT.
«Есть планы (посетить Грузию), сейчас мы обсуждаем, будет ли этот визит полезным. Создается посредническая группа, укомплектованная министрами иностранных дел, и в нее определенно войдут несколько стран», – сказал Ландсбергис.
Министр иностранных дел Литвы не привел деталей, однако дал понять, что включенность большего числа его коллег в «посредническую группу» по Грузии только приветствуется. «Я считаю, что важно послать сигнал Грузии не только из Литвы […], это должен быть европейский сигнал, потому что мы говорим о продолжающейся европейской и трансатлантической интеграции Грузии», - указал он.
- Политический кризис, начавшийся в Грузии после парламентских выборов в октябре 2020 года, предельно обострился из-за ареста председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия 23 февраля.
- Во время визита в Тбилиси 1 марта президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил за стол переговоров членов правящей команды и лидеров оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия». По итогам встречи Мишель подтвердил готовность Брюсселя «перейти от фасилитаторства к посредничеству». Одновременно он заявил, что в течение двух недель ЕС ожидает от Грузии прогресса по выходу из политического кризиса.
Папа Франциск призвал к равноправию конфессий на встрече с главой Ирака
Папа Римский Франциск во время первого в истории визита в Ирак встретился с президентом страны Бархамом Салехом, сообщает Associated Press.
Понтифик назвал «знаковым» свой приезд и заявил, что это был его «долг перед страной, долгие годы страдающей от невзгод». Он призвал к установлению равноправия между представителями всех вероисповеданий. По его словам, способность «видеть дальше наших различий» – это залог построения справедливого общества.
В свою очередь, Салех увидел в нынешнем историческом визите Франциска шанс улучшить отношения между мусульманами и христианами.
Приезд Франциска сопровождается беспрецедентными мерами безопасности по всей стране. Мощные кордоны безопасности не позволили желающим подойти к Папе достаточно близко. Его визит продлится четыре дня. В планах Папы – встречи с руководством Ирака, мусульманскими духовными лидерами и христианскими общинами разных конфессий.
В настоящее время в Ираке проживают менее 300 тысяч христиан, тогда как в 1987 году их было около полутора миллиона. Остальные вынуждены были покинуть родину, бежав от дискриминации и угроз со стороны шиитских ополченцев. Тем, кто остался, трудно найти работу: крупнейший работодатель – государственный сектор – контролируется все той же шиитской элитой.
В Абхазии за сутки подтвержден 21 случай инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 234 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 21 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, 21 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12952 человека. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12400 человек.
На эргнетской встрече был поднят вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе
В Эргнети завершилась встреча группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. На встрече центральные власти Грузии подняли вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе и других граждан Грузии, незаконно задержанных властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает Общественный вещатель.
Конкретная дата освобождения Зазы Гахеладзе не называется. Переговоры по этому поводу будут продолжены. Центральные власти Грузии надеются, что это произойдет в ближайшее время.
На встрече также обсуждались гуманитарные темы, которые в период пандемии являются особенно острой проблемой для населения, проживающего на югоосетинской территории.
«Мы обсудили все инциденты в оккупированном регионе и на близлежащей территории. В этом контексте мы обсудили процесс незаконной бордеризации. Также состоялась дискуссия на тему Чорчаны. Наша позиция неизменна. Это стандартный полицейский пост и его цель - создание безопасной обстановки.
Поднимался также вопрос о незаконных учениях. Во время встречи был слышен звук взрывов. Это негативное и разрушительное событие, которое подвергает население постоянному стрессу. Позиция центральных властей по таким событиям крайне негативна. Мы нетерпимы к незаконным учениям. Позиция, которую мы услышали, не была рациональной.
Что касается гуманитарных проблем, наша позиция - открыть и восстановить свободное передвижение с полным соблюдением коронавирусных регуляций», - заявил заместитель главы аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.
Минздрав Грузии анонсировал прибытие первой партии вакцины Pfizer 22 марта
Первые дозы вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, ожидают в Грузии 22 марта. Об этом заявила замглавы Минздрава Тамар Габуния на сегодняшнем брифинге, передает агентство «Новости-Грузия».
По ее словам, сегодня у Минздрава Грузии состоялась коммуникация с головным офисом Pfizer, а также с представителями международной платформы по распределению вакцины – COVAX. Производитель запросил информацию о центрах, в которых будет начата вакцинация, о требованиях «холодной цепи». «Уточнены были дополнительные условия для поставки вакцины Pfizer. У нас была возможность детально пройти все этапы ввоза Pfizer в страну», - сообщила Габуния.
Заместитель министра здравоохранения также сообщила, что до лета в Грузию должна прибыть и вакцина англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Она пояснила, что ее стране передаст Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). «ЮНИСЕФ уже получил подтверждение от AstraZeneca о первых дозах, то есть часть, предназначенная для Грузии по аллокации, – 129 600 доз, должны быть получены до конца мая», - заявила Габуния.
- В Грузии на днях возник скандал вокруг поставок вакцины. В конце февраля страна не получила обещанную первую партию вакцины Pfizer, чтобы начать вакцинацию медперсонала. Недавно в СМИ появилось сообщение от платформы COVAX, из которого следовало, что Грузия не заполнила формы, необходимые для получения вакцины – правительство не провело авторизацию препарата и не оформило соглашение о возмещении ущерба с компанией-производителем.
- В Минздраве заявили, что это не соответствует действительности, а глава ведомства Екатерина Тикарадзе даже не исключила, что Грузия может подать в суд на платформу COVAX за распространение информации о том, что страна якобы не готова принять первую партию вакцины Pfizer по техническим причинам.
- Согласно национальному плану вакцинации, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
Приватизационный аукцион «кувшинов Рике» завершился без результатов
Сегодня, 5 марта, завершился приватизационный аукцион «кувшинов Рике». Первоначальная стоимость выставленного на торги комплекса составляла 71,2 миллиона лари. Однако торги закрылись в 17:00 без каких-либо конкретных результатов. Ни один из участников торгов не изъявил желания купить «кувшины Рике», сообщает Общественный вещатель.
«Кувшины Рике» изначально выставлялись на аукцион в прошлом году, стартовая цена составляла 95 000 000 лари. Однако и тогда аукцион не состоялся. В этом году аукцион был повторно объявлен, а сумма была снижена. Однако и на этот раз все закончилось безрезультатно.
Согласно условиям аукциона, на участке или его части должен был быть создан многофункциональный комплекс, гостиница или выставочное пространство за не более чем 36 месяцев после подписания договора купли-продажи, для чего покупатель должен был вложить не менее 10 миллионов лари.
Строительство объекта в центре Тбилиси было завершено в 2013 году, после чего он был заброшен.
В телекомпании «Рустави 2» объявлена структурная реорганизация
В телекомпании «Рустави 2», спустя полтора года после смены владельцев, объявлена структурная реорганизация. Соответствующее распоряжение, подписанное генеральным директором телекомпании Паатой Салия, публикует тбилисское издание «Табула».
Причиной реорганизации называются экономические трудности, вызванные пандемией коронавируса, сокращение рекламного рынка и падение рейтингов канала. В распоряжении Салия также говорится о необходимости улучшения работы структурных подразделений и оптимизации человеческих ресурсов, занятых в компании.
«Структурная реорганизация компании должна быть проведена до 10 апреля. Существующая структура будет упразднена и утверждена новая», - сказано в документе.
В комментарии телеканалу «Формула» Салия подтвердил подлинность документа. Одновременно он подчеркнул, что реорганизация «Рустави 2» не означает изменения редакционной и кадровой политики.
- Телекомпания «Рустави-2» была основана в 1994 году. В течение 25 лет канал оставался лидером на телерынке страны. После смены власти в Грузии в 2012 году «Рустави 2» резко критиковал политику правительства миллиардера Бидзины Иванишвили и возглавляемой им партии «Грузинская мечта». Телекомпания поддерживала прозападную оппозицию, в первую очередь - самую крупную оппозиционную партию «Единое национальное движение», лидером которой остается третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Одновременно руководство канала регулярно заявляло о давлении со стороны властей и попытках повлиять на их редакционную политику, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Ситуация обострилась 18 июля 2019 года, когда по итогам продолжавшихся несколько лет судебных разбирательств телекомпания перешла к одному из бывших владельцев - бизнесмену Кибару Халваши, лояльному к партии Иванишвили. Вскоре телеканал покинули большинство журналистов и телеведущих.
Гомелаури в парламенте Грузии рассказал об операции по задержанию Мелия
Во время спецоперации по задержанию лидера оппозиции Ники Мелия внутри штаб-квартиры оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) находилось не более 200 полицейских. Как пишет «Новости-Грузия», об этом сегодня заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте Грузии в рамках «министерского часа».
«Внутрь зашли примерно 200 человек, наши сотрудники. Там были как спасатели, также на улице была мобилизована патрульная полиция, криминальная полиция, пожарные. Все они были снаружи и не заходили во внутрь. Было опасение, что может, например, возникнуть пожар, и тогда бы произошла какая-то большая беда. Если все это [возможные риски] перечислять вместе, человеку может показаться, что их многовато», – заявил Гомелаури.
Министр добавил, что их сотрудников в здании было «намного меньше» числа сторонников оппозиции, которые высказали готовность физически защищать Мелия.
В ходе «министерского часа» депутаты уделили основное внимание именно спецоперации по задержанию Мелия. Члены парламентского большинства при этом воздерживались от каких-либо вопросов и благодарили МВД за эффективную работу.
В частности, депутат Созар Субари подчеркнул, что «операция прошла на высочайшем профессиональном уровне» и «никто не получил серьезных травм». Председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Тея Цулукиани и вовсе заявила, что если бы она оказалась на месте Гомелаури, то не смогла бы провести спецоперацию «так по-человечески, так гуманно, с такими высокими стандартами».
Как пишет «Интерпрессньюс», Гомелаури сегодня также заявил, что в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, число зарегистрированных преступлений в Грузии сократилось на 12%.
«Сократились преступления такой категории, как: попытка убийства, разбой, грабеж, вымогательство, воровство, в том числе уменьшилось и число фактов ограбления квартир. Увеличилась киберпреступность, что является глобальным вызовом и обусловлено повышенным использованием интернет-ресурсов. Возросли факты насилия в семье, также число убийств (за год) выросло на девять фактов», - заявил Вахтанг Гомерлаури.
- Лидер ЕНД Ника Мелия был задержан в центральном офисе партии утром 23 февраля. В ходе полицейской операции, продолжавшейся более двух часов, в административном порядке были задержаны более 20 человек — сторонников и представителей оппозиции.
Штурм штаб-квартиры крупнейшей оппозиционной партии и арест её председателя осудили многие партнеры Грузии как в США, так и в ЕС.
Из дома Ахры Авидзба изъят арсенал оружия и боеприпасов – абхазское МВД
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили подробности спецоперации, проведенной накануне в доме экс-помощника президента Ахры Авидзба. Ведомство сообщило о задержании пяти человек и изъятии целого арсенала оружия.
«Сотрудниками ЦСН СГБ РА, СОБР и УУР МВД РА в ходе реализации оперативной информации изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в с. Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авидзба Ахрика Руслановича 1986 г.р. сотрудниками правоохранительных органов обнаружены патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а так же россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, а так же специальное снаряжение и радиопередающие устройства.
Гражданин Авидзба доставлен в правоохранительные органы, так же при проведении спецмероприятий по данному адресу задержаны пятеро лиц, не являющиеся гражданами Республики Абхазия, личности которых устанавливаются.
Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета. По данному факту материал будет направлен в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения», - говорится в пресс-релизе.
Ведомство публикует фотографии пяти задержанных. Это – Талех Гасанов, Аслан Гуатижев, Станислав Культа, Андрей Локтионов и Владимир Щербаков. Ранее сообщалось, что задержаны охранники Ахры Авидзба. По некоторым данным, они – граждане самопровозглашенной «ДНР».
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- Вечером 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- Накануне российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Обвинения в адрес Бжания должны получить правовую оценку – пресс-служба
Пресс-служба президента самопровозглашенной республики Абхазия назвала голословными и оскорбительными обвинения в адрес Аслана Бжания, содержащиеся в заявлении общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) от 2 марта.
АНД обвинило Бжания в сдаче национальных интересов и заявило что он «перешёл красную линию, которая лишает его морального права обладать полномочиями, прописанными в статье 53 Конституции Республики Абхазия».
«Распространение подобного рода заявлений, в которых содержатся голословные обвинения в адрес главы государства в предательстве национальных интересов, и есть «переход красной линии». Законное и моральное право руководить страной, в соответствии с Конституцией определять внутреннюю и внешнюю политику государства Аслану Бжания доверил многонациональный народ Абхазии путем волеизъявления на демократических выборах. Если руководители АНД ссылаются на Конституцию, то должны знать, что 63 статья Основного закона страны гласит: «…Честь и достоинство президента охраняются законом». Уверены, что подобного рода оскорбления и необоснованные обвинения в адрес главы государства получат соответствующую правовую оценку со стороны Генеральной прокуратуры», – говорится в заявлении пресс-службы Бжания.
Относительно скандала с экс-советником Бжания, бизнесменом Бенуром Квирая в заявлении лишь указано, что «общественность уже информирована об обстоятельствах поездки гражданина Б. Квирая в Грузию – о них он сам детально рассказал в интервью АГТРК».
- Сторонники оппозиции 2 марта собрались в центре Сухуми, на площади Свободы. После этого они перешли к зданию парламента самопровозглашенной республики. Собравшиеся были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». В частности, в соцсетях появилась информация о поездке советника президента по внешнеэкономическим связям Бенура Квирая. Появилось и видео, где Квирая говорит о присвоении парку в селе Адзюбжа имени Давида Кварацхелия – человека, который, по информации оппозиции, воевал против абхазского народа.
- Позже Квирая пояснил, что он ездил как частное лицо и встречался с бизнесменами, а пост советника абхазского президента покинул еще до визита. Лидеры оппозиции при этом потребовали обсудить сложившуюся ситуацию в парламенте. Они также выступают за полный запрет торгово-экономических связей с Тбилиси.
Армения отказалась от участия в конкурсе «Евровидение-2021»
Армения в этом году не примет участия в международном песенном конкурсе «Евровидение», сообщает Общественное телевидение страны. Решение было принято «после всеобъемлющих обсуждений и переговоров».
«Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении в песенном конкурсе», – говорится в заявлении.
Армения принимает участие в «Евровидении» с 2006 года. Лучшим результатом армянских певцов стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 в 2014 году.
Армения также не приняла участия в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2020» в ноябре прошлого года из-за войны в Нагорном Карабахе.
Награду Берлинского фестиваля получил фильм «Неудачный трах»
Завершилась первая часть 71-ого Берлинского кинофестиваля. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходит в два этапа. В марте онлайн для журналистов и представителей киноиндустрии; второй этап – для всех зрителей – запланирован на июнь, если к тому времени будет снят карантин и открыты кинотеатры. На июнь намечено и торжественное вручение наград, однако решение жюри объявлено сегодня, пишет Радио Свобода.
Фильмы главной конкурсной программы оценивали кинорежиссеры, обладатели Золотых медведей Берлинале: Мохаммад Расулоф, Надав Лапид, Адина Пинтилие, Джанфранко Рози, Ясмила Жбанич и Ильдико Энеди. Согласно их решению, эта награда в этом году достанется фильму Раду Жуде "Неудачный трах, или Психованное порно".
Это сатирический фильм о моральной деградации румынского общества. Прогрессивную учительницу истории обвиняют в аморализме, поскольку эротическое видео, снятый ее мужем, оказалось в интернете. В прологе к фильму зритель видит этот порноролик, затем его героиня идет по Бухаресту на родительское собрание, где будут рассматривать ее персональное дело. Вокруг нее приметы упадка: красивые здания разрушаются, всюду вульгарная реклама, водители оскорбляют пешеходов, покупатели хамят друг другу, игорные заведения процветают, а промышленные предприятия закрыты. Какое решение примут родители – выгонять учительницу из школы или простить, поскольку интимное видео – ее личное дело? Раду Жуде предваряет ответ на этот вопрос "словарем анекдотов, знаков и диковин", отражающем косность и криптофашизм румынского общества.
В заявлении жюри отмечается, что фильм Раду Жуде нарушает социальные и кинематографические конвенции, атакуя зрителя, порождая несогласие, но никого не оставляя равнодушным.
Большой приз жюри главного конкурса получил фильм Рюсукэ Хамагути "Колесо удачи и фантазии", собрание камерных новелл о превратностях судьбы. Корейский минималист Хон Сан-су получил награду за лучший сценарий (фильм "Вступление").
Главную награду во второй конкурсной программе "Столкновения", посвященной новаторскому кино, получил документальный фильм Алис Диоп "Мы". Родители режиссера 50 лет назад приехали во Францию из Сенегала и откладывали деньги для того, чтобы быть похороненными на родине. Следует ли второму поколению эмигрантов следовать их примеру? Алис Диоп снимала людей, живущих неподалеку от линии Б парижской электрички, следующей с севера на юг, это выходцы из разных стран и регионов страны, люди разного достатка и с разными традициями. "Мы" – это рассказ о новой Франции, возникшей за последние десятилетия. В заявлении жюри говорится, что это фильм создает деликатный и точный коллективный портрет, полный нюансов и отражающий подлинный опыт.
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