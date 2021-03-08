Васил Маглаперидзе покидает партийный пост в «Грузинской мечте»

Васил Маглаперидзе покидает пост заместителя председателя правящей партии «Грузинская мечта». Об этом он написал в социальной сети Facebook. Маглаперидзе говорит, что покидает политическую должность по состоянию здоровья.

«Все же, в любом случае, чтобы не появлялись какие-то глупые версии, я ухожу с политической должности по состоянию здоровья. Некоторое время я не смогу вести активную деятельность. Но мои вкусы и взгляды не меняются. Если возникнет необходимость, чтобы пропуски посчитались по уважительной причине, я представлю и справку!», – написал он.

Васил Маглаперидзе покинул пост гендиректора Общественного вещателя Грузии в августе прошлого года. Он был утвержден заместителем председателя партии «Грузинская мечта» 16 января текущего года.

Ранее он был депутатом парламента Грузии (1999-2005), губернатором региона Мцхета-Мтианети (2005-2008), заместителем директора «Девятого канала» (2012), работал на канале GDS, принадлежащем семье миллиардера Бидзины Иванишвили (2014-2016).