Бжания готов отказаться от формулировки «многоуровневые переговоры с Грузией»

Из Концепции внешней политики, утвержденной президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания, могут убрать слова о «многоуровневых переговорах с Грузией». Об этом стало известно на встрече Бжания с депутатами.

«Подготовьте письмо с вашей формулировкой, и она будет отображена в концепции. Если хотите убрать этот термин («многоуровневые переговоры» – ред.), мы уберем его, никаких проблем», – сказал Бжания.

В документе, утвержденном в начале декабря, говорится: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».

Абхазская оппозиция потребовала отмены указа об утверждении внешнеполитической концепции.

«Апсныпресс» пишет, что сегодняшняя встреча Бжания с депутатами длилась более двух с половиной часов. Ему задавали вопросы по энергетике, майнингу, работе правоохранительных структур, борьбе с коррупцией, а также пенсионном обеспечении граждан, не получающих российские пенсии. Спикер парламента Валерий Кварчия заявил, что ситуация в Абхазии непростая.

«Начало этого года не радует. Политические, общественные организации и население задают волнующие их вопросы. Не могу сказать, что они безосновательны. Все они правомерны. Некоторые вопросы касаются не только президента, но и парламента и других структур. Мы вместе должны решать эти вопросы», – сказал Кварчия.

Отметим, что поводом для встречи стала поездка экс-помощника Бжания Бенура Квирая в Тбилиси и митинг, проведенный 2 марта.