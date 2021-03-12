COVID-19 в Грузии: 332 новых случая, 343 выздоровели

Председатель «Аруаа» Тимур Гулия на съезде общественной организации заявил, что против Абхазии ведется гибридная война. Он выступил с критикой властей самопровозглашенной республики.

«Открытие наших таможенных границ для товаров из Грузии приведет к торговой экспансии и станет началом конца нашего государства – когда политический вопрос с Грузией еще не решен. Кровь наших братьев не остыла и не остынет до тех пор, пока мы не добьёмся всеобщего признания. Это наша цель, наша национальная идея. Переговоры с Грузией нужны, и они идут в Женеве. Также все 28 лет мы напрямую ведем переговоры по энергетике. Любые другие многоуровневые переговоры мы считаем сдачей наших позиций, граничащей с предательством национальных интересов», – сказал он.

Гулия назвал решенным вопрос с гражданством жителей Гальского района, 98% жителей которого, по его словам – граждане Грузии. Председатель «Аруаа» говорит, что «некоторые умники хотят паспортизировать граждан Грузии».

«Граждане Грузии, живущие в Абхазии, с грузинским паспортом без визы могут ездить по всему миру, а мы, с абхазским паспортом, только в дружескую Россию без визы. Европа и почти весь мир отказывают нам в праве свободного передвижения», – заявил Гулия.

В этом контексте он раскритиковал абхазского омбудсмена Асиду Шакрыл, которая выступила за пересмотр ограничений, введенных на де-факто границе по реке Ингури.

«Когда Грузия признает независимость Абхазии, только тогда можно вернуться к этому вопросу (паспортизация жителей Гальского района – ред.). Для нас вопросы гражданства и возможного открытия границы для товаров из Грузии являются красной чертой, после которой любая власть в Абхазии, которая это разрешила, становится вне закона, потому что это приведет к ревизии итогов войны, торговой экспансии и распространению влияния Грузии на процессы в Абхазии», – добавил Гулия.