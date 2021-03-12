Кристиан Даниельсон: «То, что здесь происходит, – важно для ЕС»

Грузия находится в политическом тупике, что вызывает озабоченность у Евросоюза. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон. Он будет посредником в политическом диалоге между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией.

«Грузия является очень важной страной для Евросоюза. Евросоюз уделяет большое внимание происходящему в Грузии. То, что здесь происходит, - важно для ЕС», – заявил дипломат.

Он выразил надежду, что встречи с представителями власти, оппозиции и гражданского общества будут плодотворными.

«В течение этих дней мы должны работать очень плодотворно, с полной включенностью для того, чтобы эта медиация принесла результат. Мой главный пункт, с чего мы начинаем, это слушать. Утром я уже встретился с президентом и премьер-министром. В течение дня я встречусь с представителями гражданского общества, а также с представителями политических партий. Потом мы увидим, как можем продвинуть этот процесс вперед», – заявил Даниельсон.

По его словам, в рамках встреч будут обсуждаться вопросы политзаключенных, правосудия и избирательной реформы, – пишет «Интерпрессньюс».

«Избирательная реформа, политизированное правосудие – это те вопросы, которые мы должны рассмотреть, которые являются предметом обсуждения. Мы готовы в эти дни работать над этими вопросами», – сказал Даниельсон.