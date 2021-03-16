Обзор грузинской прессы

«Нюансы, не прописанные в протоколе! Дополнительные требования, из-за которых мы не сможем поехать на работу в Германию», – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». На сайте с вакансиями на сезонные работы в Германии уже зарегистрировалось около 100 000 граждан Грузии, вакансий пока 300, но со временем их будет больше, отмечает издание. Впрочем, это не отменяет жесткой конкуренции, поэтому работодатели выдвинут дополнительные требования к желающим получить работу за границей. Такое мнение в интервью изданию выразил президент Центра экономических преобразований Рамаз Герлиани:

«То, что лежит на поверхности, ясно, но чем будут руководствоваться работодатели во время процесса отбора, неизвестно. В любом случае, если вы очень молоды, у вас нет опыта в сфере сельского хозяйства, не можете похвастаться физической силой и у вас нет тех, кто за вас поручится, в Германию вы не поедете».

Среди желающих отправиться на заработки в Германию распространились слухи, что в трудоустройстве будет отказано и тем, у кого в Грузии большие долги, продолжает эксперт.

«На самом деле, проблем с долгами быть не должно, ведь если человек должен деньги, участие в программе для него – хороший шанс выполнить взятые на себя обязательства после возвращения на родину. Насколько нам известно, лица с долгами более 100 тысяч лари не могут пересекать границу, в том числе с целью трудоустройства», – сказал Рамаз Герлиани в интервью «Резонанси».

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С начала процесса вакцинации от COVID-19 в Грузии прошло более суток, а социальных сетях уже набирает обороты кампания #япривился (#მეავიცერი). В ней участвуют врачи, получившие прививку, в основном они призывают жителей страны принять участие в процессе вакцинации, когда появится такая возможность, пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge. Среди таких медиков Шотико Мунджишвили:

«1st shot, первая доза. Давайте вместе закончим с пандемией», – написал он в facebook.

Среди первых вакцинированных и некая Нино Канделаки. После прививки она написала:

«Я сейчас нахожусь в клинике. В 10:00 я была одной из первых в Грузии, кто был вакцинирован. Чувствую себя хорошо, вторую дозу получу через четыре-шесть недель».

Врач Дмитрий Кочадзе написал:

«Народ, я привился! Ничего страшного в этом нет, никаких побочных эффектов, вообще ничего».

Участники кампании считают, что вакцинация – единственный метод борьбы с пандемией, пишет ambebi.ge.

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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили снова оказался в центре внимания местных СМИ. После его победы в престижном турнире Qatar ExxonMobil Open в Дохе одной из самых обсуждаемых тем опять стала личная жизнь спортсмена. В прошлом году Басилашвили обвинили в избиении бывшей супруги в присутствии их общего ребенка. Об этих событиях некоторые журналисты поговорили с отцом Николоза – Нодаром Басилашвили:

«Скоро состоится суд и все выяснится. Не может такого быть, чтобы Ника поднял на кого-либо руку. Напротив, это больше ожидаемо от той женщины (бывшей супруги). К Нике относятся с ненавистью, даже ребенка ему не показывают», – цитирует слова Нодара Басилашвили информационное интернет-агентство sportall.

После победы в Дохе на защиту спортсмена встали многие известные в Грузии люди, в том числе и политики. Например, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили в одной из соцсетей написал:

«Я хотел бы поблагодарить Николоза Басилашвили, как один гражданин другого, за его самоотверженный труд и успех, благодаря чему он рассказал о нашей нации всему миру. Особенно на фоне нападок. Я ни за что не поверю в то, что этот человек жесток. Напротив, мы увидели, что в важнейшие минуты его жизни он обратился к своему ребенку и поздравил его со своей победой».

А между тем, по утверждениям некоторых правозащитников, в социальных сетях участились нападки на адвокатов бывшей супруги Николоза Басилашвили – Нели Дорокашвили. В связи с этим НПО «Справедливые выборы» (ISFED) распространило заявление.

«Выражаем солидарность с женщинами-правозащитницами. Женщины-правозащитницы в своей сфере подвергаются риску, который часто выражается в их дискредитации, словесных и физических нападениях. Целенаправленное нападение на женщин-активистов по гендерному признаку указывает на укоренившиеся женоненавистнические настроения в обществе и препятствует процессу публичного разоблачения фактов насилия», – сказано в заявлении ISFED.