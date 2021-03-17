День шестой, раунд первый, результат нулевой

Переговоры представителей грузинских властей и оппозиции при посредничестве спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниельсона ознаменовались демаршем лидера Лейбористской партии. Шалва Нателашвили раскрыл повестку переговоров и раскритиковал посредников за смещение акцентов.

Первая за шесть дней нахождения в Тбилиси спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниельсона встреча с участием всего политического спектра началась с двухчасовым опозданием. Первоначально запланированные на два часа дня переговоры начались в четыре. Стороны, по всей видимости, ожидали результатов параллельных встреч премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюсселе.

В Тбилиси же участники политического процесса, прибывшие в офис представительства ЕС немного заранее, вынуждены были коротать время в приемной. Особенно неуютно, видимо, чувствовал себя председатель парламента Арчил Талаквадзе, оказавшийся в одиночестве в обществе оппозиционеров. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе несколько запоздал и появился в переговорной комнате одним из последних – наряду с лидерами «Европейской Грузии» Гигой Бокерия и «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.

Ради долгожданного компромисса стороны даже пренебрегли ковид-безопасностью. В немаленькой переговорной комнате представители политического истеблишмента Грузии уместились с трудом.

Впрочем, первый раунд переговоров продлился недолго. Столь же недолго продержалась и секретность. Покинувший встречу в знак протеста лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили не преминул высказать свое возмущение повесткой встречи:

«Лейбористская партия покидает переговорный формат, где первым пунктом выступает не дата досрочных парламентских выборов, не освобождение политзаключенных, а формат, где незаконно задержанный Ника Мелия не сидит рядом с нами. Я вернусь за стол переговоров и к консультациям, как только два этих вопроса будут определены и решены».

Как заявил Нателашвили, строительство дома начинается с фундамента, а не с крыши. Лидер лейбористов считает, что как только стороны начнут обсуждать избирательную, судебную реформу, вхождение оппозиции в парламент и другие проблемы, это будет означать, что процесс разваливается:

«Это значит, что российский олигарх остается хозяином страны, ее грабителем. Это означает, что оппозиция не смогла выполнить свою миссию перед грузинским народом, перед сегодняшним днем и будущим».

Не удержался главный лейборист страны и от критики в адрес посредников. Поблагодарив президента Европейского совета Шарля Мишеля и его спецпосланника Кристиана Даниельсона, Нателашвили назвал вчерашнее заявление комиссара Евросоюза по внешней политике Жозепа Боррелля о том, что выборы в Грузии были свободными и демократичными, неприемлемым:

«Это заявление очень похоже на то, что сделал Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России. Он тоже говорил, что выборы были честными, и оппозиция напрасно оспаривает трон и власть нашего олигарха. Поэтому, конечно, это очень неприятный момент в процессе».

Шалва Нателашвили считает, что Брюсселю не стоит смотреть на грузинский народ свысока и позволять кому бы то ни было красть у него выборы.

Впрочем, не все в оппозиции настроены столь радикально. Вернувшиеся в переговорную комнату после демарша Нателашвили остальные участники встречи считают: сам факт того, что вопрос досрочных выборов, как и проблема политзаключенных находятся в повестке дня, говорит о том, что процесс не стоит на месте, и ради конечного результата стороны должны пойти на компромисс. Об этом, в частности, заявила лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе:

«Мы приближаемся к завершению переговоров. Наши позиции известны посреднику Дэниельсону. Рассчитываю, что эти позиции сблизятся, и мы договоримся. Это соглашение – путь к победе страны. Необходимо еще раз доказать нашим партнерам, что наша страна выбирает Европу».

В «Грузинской мечте», к слову, с компромиссами не торопятся. Как заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, сегодняшняя встреча «не является решающей»:

«Сегодня проходит первая встреча в таком формате с участием всех политических партий. Мы обсуждаем несколько пунктов возможного соглашения».

В оппозиции также уверены, что ни на какое решение на сегодняшней встрече надеяться не стоит. Но главное – согласовать основные вопросы, чтобы стороны смогли остановиться уже на деталях. Противники власти надеются, что процесс приобретет более четкие очертания уже в ближайшие дни. А до тех пор Кристиан Даниельсон останется в Грузии.