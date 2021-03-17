«Любые манипуляции со стороны власти могут вернуть кризис в острую фазу»

Депутаты югоосетинского парламента, бойкотировавшие заседания на протяжении пяти месяцев, вернулись к работе. Семья Инала Джабиева и сочувствующие им граждане, два с половиной месяца простоявшие на Театральной площади Цхинвала, также разошлись по домам. Тональность властей указывает на то, что политический кризис, продолжавшийся почти полгода, на их взгляд, разрешен. Так ли это?

По мнению политического редактора интернет-издания «Основа» Руслана Тотрова, семья Джабиевых и поддерживающие их сограждане свернули бессрочную акцию протеста и покинули Театральную площадь не потому, что их претензии к властям сняты, а потому, что люди потеряли здоровье во время почти трехмесячного круглосуточного стояния под зимним небом. Мать Инала Джабиева была госпитализирована в цхинвальскую больницу в предынсультном состоянии, отцу Инала, диабетику, грозит ампутация ноги. По мнению врачей, серьезно подорвано здоровье и вдовы Инала Оксаны Сотиевой. Только по этим причинам было принято решение приостановить или временно прекратить акцию, говорит Руслан Тотров:

«Говорить о том, что люди Осетии ушли с Театральной площади, потому что ситуация как-то разрешилась, по меньшей мере, наивно. Я понимаю, что действующая власть уже пытается представить ситуацию именно таким образом, но это, конечно, скажем так, натягивание той самой виртуальной совы на глобус. Это не так и люди четко дали понять, что речь идет о временной мере. Если в течение короткого (это важно – короткого) времени, не будет видимых подвижек в расследовании дела Джабиева, то они вернуться на площадь. Я в этом не сомневаюсь».

Депутат от оппозиционной партии «Ныхас» Давид Санакоев был в числе четырнадцати парламентариев, которые на протяжении пяти месяцев бойкотировали заседания законодательного собрания. Таким образом они добивались от президента, чтобы он выполнил волю конституционного большинства в парламенте – отправил в отставку генпрокурора Урузмага Джагаева как ответственного за убийство Инала Джабиева милиционерами во время допроса. Президент требования депутатов не выполнил, но парламентарии все же вернулись в зал заседаний.

По словам Давида Санакоева, акция была свернута не потому, что депутаты пересмотрели свои позиции. Они ужаснулись от того, что в их отсутствие творила партия власти «Единая Осетия». Эти деятели камня на камне не оставили от парламентских процедур, формировавшихся на протяжении трех десятилетий. Поэтому, говорит Давид Санакоев, оппоненты власти вернулись, чтобы не пустили в распыл все, что осталось от государственного устройства:

«Сколько бы мы их не призывали к порядку, они нарушали закон. После того, что мы видели 16 февраля (проведение сессии и приятие законов без кворума), от них можно ожидать все, что угодно. При этом они ведь знают, что нарушали закон, Конституцию, прикрываясь благими намерениями, творили беспредел. Мне сложно представить, как они собираются все это разруливать. Наверное, люди просто не понимают ответственности, которую на себя взяли».

По словам Давида Санакоева, в остальном все по-прежнему: кризис не закончился, потому что побудившие его причины никуда не делись – президент и партия власти даже не попытались их устранить. Власть по-прежнему не внушает доверия, она не отменила ни одного пункта из длинного списка угроз в отношении оппонентов. Уголовные дела, которые Генпрокуратура навозбуждала против лидеров оппозиции и их родственников, тоже никуда не делись и ждут своего часа, возможно, ближе к выборам президента.

Давида Санакоева Генпрокуратура обвиняет в клевете против председателя Верховного суда Олеси Кочиевой, которую он якобы допустил во время предвыборных дебатов в 2018 году. Вице-спикер парламента от «Народной партии» Александр Плиев обвиняется в изготовлении подложного документа, который он якобы составил 15 лет назад.

Депутаты направили в президиум парламента запрос, почему их дела не выносят на сессию. Там пообещали это сделать на следующем заседании, чтобы депутаты приняли решение – дают ли они свое согласие Генпрокуратуре на возбуждение уголовного дела против Санакоева и Плиева.

Продолжается следствие по другим делам, связанным с убийствами и террором, к которым Генпрокуратура пытается притянуть лидера партии «Ныхас» и наиболее вероятного оппонента Анатолия Бибилова на предстоящих президентских выборах – Алана Гаглоева. Это такие мины, которые тикают под ногами политических оппонентов президента, говорит Давид Санакоев:

«Все эти уголовные дела – отложенный ресурс. Их могут использовать, когда им заблагорассудится, тем более нарушение закона сейчас стало нормой. Поэтому, как захотят, так и сделают. Президент в последних своих интервью говорит о том, что кризиса нет, что все нормализовалось. На самом деле все наоборот – кризис доверия лишь усугубился. Ничего не прошло, ничего не забыто, ничего не нормализовалось. Наша ситуация становится еще более непроходимой. Изменилась лишь форма. Последний выход депутатов не говорит о том, что они со всем стали согласны. Наоборот, на этой сессии были высказаны претензии в отношении всех тех, кто нарушил закон и регламент парламента. Мы надеялись, что они пойдут нам навстречу и станут исправлять ситуацию, но они не хотят этого делать. Как сказала депутат от «Единой Осетии» Роза Валиева: «Вот захотели и сделали! Что дальше? Нас больше...».

– Иными словами, кризис никуда не ушел?

– Никуда не ушел. Сейчас любые манипуляции со стороны власти, какие-то «реформы», связанные с предстоящими выборами или с увеличением срока президентства, или какие-то другие злоупотребления действующего режима могут вернуть кризис в острую фазу».

По мнению Руслана Тотрова, это такая стратегия произвола, которую использует президент Бибилов – нажать, отпустить, и тут же нажать сильнее. Цель давления тоже очевидна – переформатировать республику под свои амбиции. Говорит Руслан Тотров:

«Я хотел бы их деяния сравнить с негласной моделью индийского корпоративного менеджмента, который заключается в искусстве продавливания. Ты испытываешь своего подчиненного, все больше и больше давя на болевые точки, прогибая человека, и пытаясь понять, где тот предел, где та красная линия, переходя которую ты получишь совершенно исступленное противодействие, а до какого предела можно еще прогибать. Я думаю, что режим Бибилова пошел именно по этому пути, например, в истории с тем, как они презрели регламент в парламенте. Теперь они будут свои дальнейшие шаги просчитывать исходя из такой стратегии: «Смотрите, по большому счету ничего не произошло, ни революции, ни беспорядков, хотя мы и наплевали на регламент, фактически совершив государственный переворот. А давайте и дальше попробуем…» Как по мне, их следующая задача – переназначить генерального прокурора. Ну а ближе к выборам вот эти уголовные дела, разговоры о которых не прекращаются уже несколько месяцев, возбужденные по странному совпадению против оппозиционных политиков… Разумением власти они, конечно, попытаются материализовать эти истории во что-то более осязаемое», – говорит Руслан Тотров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия