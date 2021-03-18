Брат за брата

У Ленингорского района – новый глава. Им стал советник югоосетинского президента Владимир Гулиев. Он сменил на этом посту Виталия Мамитова. Югоосетинские эксперты связывают назначение с кадровыми перестановками в преддверии предстоящей президентской кампании.

Сначала о том, чем не угодил Виталий Мамитов.

Уволенный сегодня с поста главы Ленингорского района Мамитов был назначен на эту должность 18 марта 2019 года, то есть ровно два года назад. До этого он служил в местном отделении милиции, а последний год руководил районным МЧС.

За Мамитовым как тогда, так и сейчас никакой группы влияния не стояло. Он как бы сам по себе: простой цхинвальский парень, выпускник юрфака, занимался боксом, много читает. Поэтому и назначение его на пост главы района осталось загадкой.

Люди, знающие Виталия Мамитова, говорят о нем, как об искреннем стороннике Анатолия Бибилова. Быть может, все дело в этом, и Анатолий Ильич оценил такое отношение? Почему бы и нет?

На посту главы района Мамитов разочаровал всех. Он разочаровал местную коррумпированную бюрократию, потому что сам денег не крал и взяток не брал. Отказывался даже от годовых премиальных, по его распоряжению их делили между собой подчиненные. Разочаровал он и тех, кто надеялся на какие-то перемены к лучшему, потому что эти люди рассчитывали на большее, чем на незапятнанную репутацию начальника.

Как оказалось, возможности главы весьма ограничены. В районе заправляют силовики, деятели от партии власти, за каждым вороватым руководителем – влиятельные покровители в Цхинвале, так называемое профильное или ведомственное начальство. Как любят шутить в районе, «среди чиновников нет такого негодяя, за которого не вступились бы сразу три министра».

Надо отдать Мамитову должное, он сопротивлялся системе, но, по большому счету, поломал только те схемы, в которых требовалось его личное участие как главы администрации. Зато поссорился с местными «единоосами», нажил себе кучу недоброжелателей. В общем за руководителем закрепилась репутация человека, который не умеет жить.

В то же время он так и не стал чиновником – почти не проводил заседаний, как говорят его сослуживцы, считал это занятие бессмысленным. Не часто баловал здание районной администрации своим присутствием.

За должность Мамитов не держался. Первое заявление об уходе написал в конце лета прошлого года, второе – в январе. В районе ходили слухи, будто он хотел быть ближе к родителям, чтобы уделять им больше внимания. В свою очередь и его подчиненные не могли дождаться, когда Мамитова уберут.

Слухи о скором назначении Владимира Гулиева начали циркулировать в коридорах районной администрации примерно с ноября прошлого года. Сначала говорили, будто это произойдет 1 января, потом назначение «перенесли» на 1 февраля и, наконец, дождались.

На смену Мамитову пришел человек совершенно иного склада. Будь он рыцарем, на его щите мог бы красоваться девиз: «Живи сам и дай жить другим!»

Неконфликтный, предприимчивый и в то же время аккуратный, если не сказать осторожный в финансовых вопросах. По уверениям источников, во многом благодаря его стараниям на посту первого заместителя главы района изменилась ситуация с пропусками (для перехода в Грузию через пункт пропуска «Раздахан»). Их, после длительного перерыва, вдруг стали массово выдавать населению района. Это сняло напряжение в обществе. Вместе с тем, так уж совпало, и такса за пропуск достигла пятнадцати тысяч рублей.

Почему назначен именно Владимир Гулиев? Безусловно, он хорошо знает район. В Ленингоре начал работать с 2013 года в должности заместителя гендиректора ГУП «Управление по восстановлению объектов жилого фонда РЮО». С 2014 по 2019 годы – первый заместитель главы администрации района. С 2019 до назначения главой района – государственный советник президента по Ленингорскому району.

Судя по всему, эта должность была создана специально для него. Согласитесь, не часто так бывает, особенно в отношении товарищей, занимавших до этого невеликий пост. Такое внимание к персоне, как и его назначение главой района, местные эксперты связывают с его братом Василием Гулиевым – заместителем руководителя КГБ Южной Осетии. Тут и инсайдерской информации не нужно – в маленькой республике просто невозможно, чтобы не связывать такие вещи меду собой, как невозможно не заметить и растущее влияние КГБ.

В марте 2019 года президент назначил главой администрации Дзауского района кадрового сотрудника КГБ Андрея Джиоева. В октябре того же года президент утвердил в должности главы администрации Знаурского района Сослана Хубаева – кадрового чекиста, который незадолго до назначения возглавлял отделение КГБ в этом же районе.

Чем еще может быть мотивировано это назначение, кроме стремления укрепить позиции президента за счет повышенного внимания к Комитету.

Наверное, все-таки это подготовка района к выборам. Бибилов еще ни разу здесь не выигрывал. Правда, с последних парламентских выборов 2018 года в районе многое изменилось. Значительная часть протестного электората под давлением административных ограничений вынуждена была выехать в Грузию. Быть может, это шанс на победу?

В любом случае здесь нужен человек ловкий, умеющий договариваться с людьми, руководитель, который со всеми поладит и подготовит район к единодушному голосованию. Ершистый бессеребренник для этого не годится.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия