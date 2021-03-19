Югоосетинская неделя: кадры решают все

Неделя началась с громких отставок. Информагентство «Рес» со ссылкой на администрацию президента Южной Осетии сообщило об увольнении сразу трех высокопоставленных чиновников, отвечавших за информационную политику. Госсоветника по внутренней политике Сослана Кокоева, его супруги Элины Марзоевой, занимавшей пост замруководителя президентской администрации по информационной политике, а также госсоветника Анатолия Бибилова, политтехнолога и PR-специалиста Давида Газзати. Все чиновники объявили об уходе по собственному желанию.

Впрочем, эксперты придерживаются другого мнения. Они уверены, что президент был вынужден уволить Давида Газзати после публикации скандального интервью с Юлией Овчаренко – супругой Ахры Авидзба. Интервью было сделано после ареста бывшего помощника абхазского президента. Юлия Овчаренко заявила о необоснованных и незаконных действиях силовиков (читай властей) Абхазии в отношении ее супруга.

Подобное интервью с участием госсоветника президента Южной Осетии не может восприниматься иначе как вмешательство во внутренние дела Абхазии. В этом смысле, считают эксперты, очевидно, что отставка Газзати – одно из необходимых действий, чтобы замять эту историю. Такого в отношениях между Южной Осетией и Абхазией еще не было.

Это скандал, причем из таких, которые, позволяют определить или даже демонстрируют качественное состояние управляющей республикой команды. По идее госсоветник по пиару для того и нужен, чтобы не допускать подобные ситуации в окружении президента, но уж никак не для того, чтобы их провоцировать и выставлять шефа в неприглядном свете. А во-вторых, этот скандал производит впечатление, что подобные вещи в команде вообще не проговариваются, нет обязательных внутренних правил.

Впрочем, это не единственная причина увольнения.

По мнению политолога Дины Алборовой, очевидно, что президента не устраивает качество работы чиновников, отвечающих за информационную политику. Вместе с тем время поджимает, через год выборы, нужно срочно что-то менять в этой сфере:

«Президент меняет команду в той части, которая отвечает за информационную составляющую. Это показывает полный провал в этой области командных игроков, которых он сейчас удаляет. Что мы сегодня наблюдаем? Начинается информационная война против тех мало-мальски оппозиционных элементов, которые власти кажутся потенциальными соперниками на президентских выборах в следующем году. То есть зачищается политическое поле, чтобы увеличить свои шансы на победу. Но еще до президентских выборов эта пиар-кампания должна будет преодолеть каким-то образом политический кризис, который у нас здесь продолжается, и убедить избирателя согласиться с новой Конституцией, а, возможно, и с обнулением президентства Бибилова и увеличением срока президентства до семи лет, как это предлагает министр иностранных дел Дмитрий Медоев.

– Вы против конституционной реформы?

– Безусловно, реформы нужны. Однако есть очень большое «но». Во-первых, это временные сроки. Я категорически против, уж извините, чтобы эти реформы набросали нам за пару-тройку месяцев, авральными темпами, так сказать, галопом по Европам. А во-вторых, меня беспокоит, какие человеческие ресурсы будут задействованы, кто будет привлечен в комиссию, отвечающую за проведение конституционных реформ».

Политический обозреватель интернет-издания «Основа» Руслан Тотров указывает на то, что президентская кампания уже начинается. Причем стартует она в условиях неразрешенного политического кризиса, при катастрофическом дефиците легитимности практически всех ветвей власти и государственных институтов – как следствии кризиса. В этой и без того сложной ситуации президент намеревается изменить Конституцию, чтобы укрепить свои позиции перед выборами. Это может еще больше взвинтить напряжение в республике. Для того чтобы все это преодолеть и победить на выборах, считает Руслан Тотров, одного пиара мало:

«Активная фаза предвыборной кампании начнется не позднее лета. Соответственно, что должен сделать любой (я сейчас не иронизирую) уважающий себя начинающий диктатор калибра Анатолия Бибилова? Он должен обезопасить собственную персону от участия в выборах тех, кто обыграет его в одни ворота. Поэтому Анатолию Бибилову хорошо бы было избираться против какого-нибудь Петра Гассиева или Алана Тадтаева. При этом ему категорически не хотелось бы, чтобы в выборах участвовал, например, Алан Гаглоев –​ я сейчас имена оппозиционеров как фигуру речи использую. Что для этого нужно сделать? А давайте-ка, по старой доброй схеме, не допустим их до выборов. Если чуть сложнее, то попробуем лишить иммунитета и возбудить уголовные дела. Если совсем топорно, то в лучших традициях нашей, так сказать, государственной корпорации, докопаемся до бумажек, до бюрократических закорючек. Просто не пустим их на выборы под благовидным предлогом того, что они как-то неправильно оформляют свои документы в ЦИК. Там же масса вариантов. И здесь, кстати, к югоосетинскому обществу серьезный вопрос: готово ли оно не допустить вот таких телодвижений со стороны власти?»

В четверг, 18 марта, Анатолий Бибилов назначил нового главу Ленингорского района. Им стал советник президента Владимир Гулиев. Он сменил на этом посту Виталия Мамитова. Югоосетинские эксперты связывают назначение с кадровыми перестановками в преддверии предстоящей президентской кампании.

Виталий Мамитов пришел на эту должность 18 марта 2019 года, то есть ровно два года назад. За эти два года он так и не стал своим среди тамошних вороватых чиновников. Не крал из бюджета, не брал взяток, не трудоустраивал своих родственников, не содержал гарем за счет штатного расписания. Одним словом, зачем приехал непонятно.

Ленингор – особая территория. Здесь все дружно вместе едят. Районные чиновники кормят местных силовиков и свое республиканское начальство буквально с руки, как кормят городских голубей – возят в столицу конверты, оформляют их родственников на должности мертвыми душами вместе со своими родными и протеже силовиков. Возят в столицу подарки, дарят конверты. В районе откаты берут даже с дворников. Все происходящее здесь – апофеоз коррупции. Не погруженный в эту сферу человек – чужой. Такому выборы не выиграть.

На смену Мамитову пришел человек совершенно иного склада. Владимир Гулиев – неконфликтный, предприимчивый и в то же время аккуратный, если не сказать осторожный в финансовых вопросах. При этом он хорошо знает район, знает, кто чем дышит, как с кем разговаривать. В Ленингоре начал работать с 2013 года в должности заместителя гендиректора ГУП «Управление по восстановлению объектов жилого фонда РЮО». С 2014 по 2019 годы – первый заместитель главы администрации района. С 2019 до назначения главой района – государственный советник президента по Ленингорскому району. Если правы эксперты, и Владимира Гулиева назначили под выборы, то ему предстоит сотворить невозможное.

Анатолий Бибилов еще ни разу здесь не выигрывал. На прошлых парламентских выборах победила «Единая Осетия», но это была заслуга Зазы Дриаева. Он тогда призвал людей голосовать за партию власти, но сейчас депутат в оппозиции. А Владимир Гулиев тогда агитировал за коммунистов, которые показали более чем скромный результат.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия