Глава Минздрава Грузии готова привиться от коронавируса вакциной AstraZeneca

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе готова пройти вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом она заявила в интервью телекомпании «Рустави 2».

45-летняя Екатерина Тикарадзе занимала пост министра здравоохранения с самого начала пандемии коронавируса. Когда 14 марта в Грузию прибыла первая партия вакцины от COVID-19 – 43,2 тысячи доз препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, она заявила журналистам, что пока не планирует делать прививку, поскольку некоторым людям эта доза может оказаться нужнее.

В интервью «Рустави 2» Тикарадзе сказала, что, согласно стратегии Минздрава, она планировала сделать прививку публично, но позже, когда в страну поступит вакцина китайского производства. По ее словам, в настоящее время ведомство решает, как дальше пропагандировать кампанию по вакцинации.

Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. По последним данным Минздрава, дозу вакцины получили около 4 тысяч человек.

18 марта в стране было зафиксировано первое тяжелое осложнение при вакцинации. После введения препарата компании AstraZeneca, у 27-летней медсестры из города Ахалцихе на юге страны, предположительно, развился анафилактический шок. Спустя 16 часов, она скончалась, не приходя в сознание, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Неизвестно, были ли в Грузии те, кто отказался от своей дозы AstraZeneca после произошедшего. В Минздраве обсудили возможность приостановки использования вакцины этой компании. Было решено, что применение этого препарата продолжится, однако масштабы будут сокращены. Сейчас вакцинация проходит только в многопрофильных больницах, где есть реанимационные отделения. В поликлиниках прививки делать больше не будут.

В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) завершило расследование, начатое после того, как в ряде стран ЕС были высказаны опасения относительно безопасности препарата AstraZeneca. В заключительном отчете говорилось, что данная вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.

Сильная аллергическая реакция, анафилактический шок, является крайне редким побочным эффектом многих вакцин. В информации по применению AstraZeneca, Pfizer и других вакцин говорится, что они не показаны людям, у которых есть аллергия на их компоненты.

Как указала первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, в случае применения вакцины AstraZeneca, анафилаксия возможна, однако это очень редкая реакция - около четырех-пяти случаев на миллион.