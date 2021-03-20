Абхазская неделя: депутаты спорят, премьер на реабилитации, автовести из Кыргызстана

Неделя началась с заседания парламента, которое отложили с пятницы на понедельник. Но, видно, понедельник, как и пятница, не парламентский день, так как продвинуться по повестке дня депутатам не удалось – они застряли на регламенте и, вдоволь наругавшись, разошлись, так и не приняв никакого решения.

Камнем преткновения стали проект поправок к закону о декларировании доходов госслужащих, который в пятницу во втором чтении не набрал достаточного количества голосов, и регламент, согласно которому депутаты не могут игнорировать голосование, а должны хоть как-то выразить свое отношение к закону – «за», «против» или «воздержался». Но когда результаты голосования по проекту стали известны, то выяснилось, что часть депутатов просто не удосужились хоть как-то выполнить свой долг перед избирателями и нажать на одну из трех кнопок. Инициаторы закона благородно не стали выяснять, в чем проблема – в технике или морально-нравственных качествах некоторых коллег и предложили переголосовать. Это и было началом конца этой сессии, так как разразился скандал и спикер закрыл ее со словами о самороспуске, если депутаты будут и дальше срывать заседания.

Реакцией на поведение парламента стало собрание активистов, ратующих за принятие данного закона. Они пригрозили парламенту акциями протеста, митингами и референдумом и обвинили противников принятия закона в откровенном грабеже, назвав чиновников, не декларирующих доходы – «мафиози». Выступающие подвергли критике уловку, на которую пошли власти, чтобы не принять закон, развернув споры вокруг термина «должностное лицо». «Отсутствие понятия «должностное лицо» не мешает им получать заработную плату, занимать высокие должности, но мешает заполнить декларацию», – иронизировали выступающие.

Инициаторы антикоррупционного закона напомнили депутатам, что они – независимая ветвь власти и представляют интересы не президента, которому пытались угодить, блокируя закон, а интересы избирателей, которые в большинстве поддерживают принятие закона о декларировании. Выступающие подчеркнули, что они настаивают на том, чтобы в список декларантов были «возвращены» хотя бы совершеннолетние дети должностных лиц и депутатов. Напомню, что перед вторым и окончательным чтением депутаты предложили внести изменения в закон, и, согласно версии, которая все равно не прошла второго чтения, близкие родственники государственных служащих и депутатов освобождены от заполнения декларации.

В Верховном суде Абхазии на этой неделе рассматривалась кассационная жалоба взятого под стражу помощника президента Ахры Авидзба, который считает, что его задержание было незаконным. Напомню, что Авидзба, выразивший свое несогласие с действиями президента, обвиняется в незаконном хранении и ношении оружия. Это дежурное обвинение используется правоохранителями для давления на оппонентов власти и потому вызывает нарекания.

Понятно, что Верховный суд отклонил жалобу защиты Ахры Авидзба и оставил его под арестом. Защита намерена обратиться в президиум Верховного суда.

Лидер оппозиции Адгур Ардзинба на этой неделе обвинил власть в отсутствии какой-либо программы действий, планов на будущее и идей. Он объяснил президенту пошагово, как это технически делается, на основании каких пунктов и статей Конституции.

О государственном планировании, а вернее – об его отсутствии, говорилось и на научно-практической конференции Центра социально-экономических исследований. Выступающие отмечали, что страна живет не только без государственной программы, но и без целевых программ в области энергетики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства и так далее.

На этой неделе из московской клиники выписан премьер-министр Александр Анкваб, который лечился в России от коронавируса. Как сообщает официальные источники, «некоторое время» Александру Анкваб понадобиться на реабилитацию. Неофициальные – утверждают, что для реабилитации премьера выбрано «дальнее зарубежье».

Тем временем по официальным данным количество погибших от коронавируса в Абхазии составляет 206 человек. Наблюдается спад заболеваемости, но скептики намекают, что это как-то связано с ожиданием большого числа паломников на Пасху и курортного сезона, оптимисты верят, что за время пандемии у населения сформировался естественный иммунитет, а медики – ждут вакцину из России. Здесь нет пока никакой ясности. К концу пандемии стало известно, что в ковид-госпитале наконец-то установили станцию для подачи медицинского кислорода. Эта хорошая новость пришла почти одновременно с новостью о переходе госпиталя на обычный режим работы, в связи со снижением численности заболевших. На этой неделе, как и на прошлой, COVID-19 подтвержден у 95 человек.

Об отсутствии и воды и света рассказывать надоело, так как все без изменений – течет, лопается, взрывается и выходит из строя, в результате чего люди периодически сидят без света и воды.

А вот Таможенный комитет регулярно снабжает журналистов информацией о своих успехах. За минувшую неделю таможенниками на центральном рынке обнаружены цветы и сигареты, «ввезенные в страну с нарушением таможенных правил», 4 миллиона рублей, которые кто-то по «зеленой» полосе пытался перевезти в сумке из Абхазии в Россию и 80 килограмм цветного метала, которые так же кто-то пытался вывезти из Абхазии в Россию. А еще где-то в сухумском районе разгорелись тюльпанные страсти – у кого-то в теплице таможенники обнаружили луковицы тюльпанов, «ввезенные в страну с нарушением таможенных правил».

И еще о нарушении таможенных правил. Абхазские автомобили стали причиной митинга в Кыргызстане. 19 марта в центре Бишкека прошел митинг владельцев машин с абхазскими государственными номерами. Таможенная служба Кыргызстана считает, что машины были ввезены в нарушение таможенного законодательства ЕАЭС. Проводятся рейды, автомобили водворяют на штрафстоянку. Владельцы авто обратились к президенту страны и просят его узаконить автомобили, которые уже ввезены в Кыргызстан.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия