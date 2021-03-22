COVID-19 в Грузии: 170 новых случаев, уровень выявляемости вырос до 2.75%

Александр Лукашенко во время поездки в Гродненскую область коснулся темы своих преемников, назвав двух человек, которые, по его мнению, могли бы претендовать на должность главы республики. В их числе оказался уроженец Северной Осетии, генерал-лейтенант белорусской милиции, бывший глава МВД республики Юрий Караев.

Лукашенко, правящий страной уже 27 лет и столкнувшийся в прошлом году с массовыми акциями протеста, которые были подавлены силой, в беседе с работниками предприятия «Молочный мир» заявил, что у Беларуси в будущем будут и другие президенты.

«Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», – добавил глава государства.

По словам Лукашенко, вопрос о его преемнике будет решен на выборах, еще одним возможным кандидатом он назвал главу исполкома Гродненской области Владимира Караника.

«Вот у меня тут два человека моих (Караев и Караник), они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один – генерал, второй – губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране», – сказал Лукашенко, отметив, что никто из его сыновей преемником не будет.

Юрий Караев возглавлял МВД Беларуси в разгар уличных протестов в августе-сентябре прошлого года. Его подчиненные, по многочисленным свидетельствам, применяли силу к демонстрантам, издевались над задержанными, пытая и унижая их. Сотни людей получили травмы после применения спецсредств или избиений при задержании и в спецприемниках. Несколько человек погибли.

Сам Караев в какой-то момент принес извинения за жесткие действия подопечных, но они распространялись только на людей, которые были сочтены задержанными случайно. В октябре 2020 года Караев был назначен помощником президента – инспектором по Гродненской области.